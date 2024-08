Oasis: Έρχεται η πολυθρύλητη επανασύνδεση - Η συμφωνία των 58 εκατ. ευρώ

Μια αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει τα τελευταία 24ωρα στο X (πρώην twitter) και το Instagram με καταληκτική στιγμή αύριο Τρίτη στις 10 το πρωΐ. Είναι μια αντίστροφη μέτρηση που την περίμεναν εκατομμύρια θαυμαστές των Oasis εδώ και χρόνια καθώς όλα δείχνουν ότι το αγαπη,μένο συγκρότημα έχει συμφωνήσει σε επανασύνδεση και περιοδεία για το καλοκαίρι του 2025. Τα αδέφια Γκάλαχερ, οι Λίαμ και Νόελ φαίνεται πως έθαψαν το τσεκούρι του πολέμου και μετά από 15 χρόνια είναι έτοιμοι να βρεθούν και πάλι μαζί στην ίδια σκηνή για να μας στείλουν στους επτά ουρανούς με τραγούδια σαν τα «Supersonic», «Cigarettes & Alcohol», «Some might say», «Go let it out» κ.α.

Τα δημοσιεύματα πολλαπλασιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες και όλα αναφέρουν ότι τα αδέλφια Γκάλαχερ συμφώνησαν να ανέβουν ξανά στη σκηνή ως Oasis έναντι του αστρονομικού ποσού των 50 εκατ. λιρών (58 εκατ. ευρώ) και να παίξουν ζωντανά σε σερί συναυλιών σε Μάντσεστερ και Λονδίνο το ερχόμενο καλοκαίρι. Ιδιαίτερα για το Λονδίνο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Oasis έχουν κλείσει το Γουέμπλεϊ για δέκα ημερομηνίες.

Οι διαπραγματεύσεις έγιναν τηλεφωνικώς απευθείας ανάμεσα στα δύο αδέλφια που γνωρίζουν πολύ καλά ότι η επανασύνδεσή τους θα γράψει ιστορία στη σύγχρονη ροκ μουσική. Όλα αυτά τα χρόνια ο Λίαμ και ο Νόελ ακολουθούσαν σόλο πορεία με τον πρώτο να εκφράζεται δημόσια πολλές φορές υπέρ της επανασύνδεσης του συγκροτήματος αλλά να βρίσκει τοίχο μπροστά στη διαρκή άρνηση του δεύτερου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Reading Festival χθες Κυριακή, ο Λίαμ αφιέρωσε το τραγούδι των Oasis «Half the world away» στον αδελφό του, ενώ στις οθόνες άναψε η ημερομηνία «27.08.24-8am». Ο Λίαμ εκεί είπε στο κοινό ότι «μια ανακοίνωση θα γίνει την Τρίτη».

Οι Oasis έχουν κυκλοφορήσει επτά άλμπουμ από το 1994 έως το 2009 και έχουν πουλήσει περισσότερα από 75 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Υπήρξαν το κορυφαίο συγκρότημα της brit pop στη δεκαετία του ’90 και τον Αύγουστο του 1996 έκαναν δύο θρυλικές sold out εμφανίσεις στο Knebworth μπροστά σε 250.000 θαυμαστές τους. Η ζήτηση για τα εισιτήρια είχε φτάσει τις 2,5 εκατομμύρια αιτήσεις.