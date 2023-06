Oasis: Σενάρια επανένωσης για το 2025 - Ωστόσο τα αδέρφια Gallagher συνεχίζουν να μαλώνουν

Δημοσίευμα του βρετανικού Τύπου αναφέρει ότι τα αδέλφια Gallagher είναι έτοιμα να επαναφέρουν τους Oasis για περιορισμένες συναυλίες μέσα στο 2025.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η Daily Mail, οι μάνατζερ των δυο αδελφών εξετάζουν το ενδεχόμενο να γίνουν τέσσερις μεγάλες συναυλίες στο Knebworth που θα συμπέσουν με την 30η επέτειο του άλμπουμ (What’s The Story) Morning Glory? που θεωρείται από πολλούς το κορυφαίο των Oasis.

Πολλοί θα σπεύσουν να πουν ότι είναι ένα ακόμη παιχνίδι των δημοσιογράφων και των φαν των Oasis, αφού αρκετά συχνά ξεκινούν σενάρια για επανένωση της μπάντας από το Μάντσεστερ, που όμως ποτέ δεν πραγματοποιείται. Τώρα όμως ίσως οι συνθήκες να είναι λίγο καλύτερες, μιας και τα αδέλφια Liam και Noel φαίνεται ότι περνούν μια φάση εκεχειρίας, χωρίς να ανταλλάζουν σπόντες και κατηγορίες στα social media.

Το συγκρότημα δεν έχει παίξει μαζί από τον Αύγουστο του 2009, όταν ξέσπασε ένας άσχημος καβγάς ανάμεσα στα αδέλφια λίγο πριν την εμφάνισή τους στο Rock En Seine στο Παρίσι.

Ο Liam με τον Noel είχαν συχνούς καβγάδες αλλά εκείνος αποδείχθηκε το τελειωτικό χτύπημα για το συγκρότημα.

Οι Oasis δημιουργήθηκαν το 1991 στην πόλη του Μάντσεστερ. Έχοντας αρχικά το όνομα The Rain, το συγκρότημα σχηματίστηκε από τον Liam Gallagher (φωνητικά και ντέφι), τον Paul "Bonehead" Arthurs (κιθάρα), τον Paul "Guigsy" McGuigan (μπάσο) και τον Tony McCarroll (ντραμς, κρουστά), στους οποίους σύντομα προστέθηκε και ο μεγαλύτερος αδερφός του Liam, Noel Gallagher (κιθάρα και φωνητικά).

Έχοντας οκτώ νούμερο 1 single και οκτώ νούμερο 1 album στα της Μεγάλης Βρετανίας, στους Oasis απονεμήθηκαν δεκαπέντε NME Awards, εννέα Q Awards, τέσσερα MTV Europe Music Awards και έξι BRIT Awards, συμπεριλαμβανομένου ενός, το 2007, για τη συνεισφορά τους στη μουσική και ένα για το καλύτερο των τελευταίων 30 χρόνων από τους ακροατές του BBC Radio 2.

Ακόμα, έχουν προταθεί τρεις φορές για βραβείο Grammy. Μέχρι το 2009, οι συνολικές πωλήσεις δίσκων τους ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια παγκοσμίως. Ακόμα, το συγκρότημα έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των Guinness Book of World Records, το 2010, στην κατηγορία για τη "Μεγαλύτερη Παραμονή σε Top 10 chart της Βρετανίας από Συγκρότημα", μετά από μια άνευ προηγουμένου παραμονή στο Top 10 της Βρετανίας επί 22 συνεχόμενες εβδομάδες.

Τα μέλη του υπέγραψαν συμβόλαιο με την ανεξάρτητη εταιρία δισκογραφίας Creation Records, και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους album, "Definitely Maybe", το 1994. Τον επόμενο χρόνο, το συγκρότημα ηχογράφησε το "(What's the Story) Morning Glory?" με τον καινούριο του ντράμερ Alan White εν μέσο μιας αντιζηλίας με τους Blur. Οι αδερφοί Gallagher πρωταγωνιστούσαν συχνά στα πρωτοσέλιδα του τύπου, λόγω των αντιπαραθέσεων και του υπερβολικού τρόπου ζωής τους.

Το 1997, οι Oasis κυκλοφόρησαν το τρίτο τους δίσκο, "Be Here Now", ο οποίος, αν και έγινε ο ταχύτερα πωλούμενος στην ιστορία της Βρετανίας, έχασε σύντομα την απήχηση του. Το συγκρότημα έμεινε χωρίς τους Paul McGuigan και Paul Arthurs ενώ ηχογραφούσε το "Standing on the Shoulder of Giants" το 2000, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν από τους Gem Archer και Andy Bell, οι οποίοι συμμετείχαν στην περιοδεία για την προώθηση του album. Το συγκρότημα επανήλθε στις επιτυχίες, αρχικά με το "Don't Believe the Truth" του 2005, και αργότερα με το "Dig Out Your Soul", το 2008, και τις περιοδείες που ακολούθησαν.

Εθνικές Εκλογές 2023