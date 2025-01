Δαναός: Δυό μοναδικές προβολές των ταινιών «Άγνωστοι Μεταξύ Μας» και «Υπέροχες Μέρες»

Δύο μοναδικές προβολές τον Ιανουάριο στον κινηματογράφο Δαναό.

Οι ταινίες «Άγνωστοι Μεταξύ Μας» και «Υπέροχες Μέρες» ξανά στη μεγάλη οθόνη ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία τους στις αίθουσες.

Οι top δύο ταινίες του 2024 που αγαπήθηκαν από το κοινό και έλαβαν διθυραμβικές κριτικές έρχονται αποκλειστικά στον κινηματογράφο Δαναό για δύο ειδικές προβολές. Μια διπλή γιορτή του σύγχρονου κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου με την προβολή της ταινίας «Άγνωστοι Μεταξύ Μας» του Άντριου Χέιγκ και την Κυριακή 19 Ιανουαρίου με την προβολή της ταινίας « Υπέροχες Μέρες» του Βιμ Βέντερς.

Δύο ταινίες που από την κυκλοφορία τους στις Ελληνικές αίθουσες το 2024 μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να συζητιούνται, να αποτελούν πηγή έμπνευσης και συγκίνησης, αντίδοτο και αγκαλιά στην δύσκολη σημερινή εποχή και έχουν ήδη ενταχθεί ως σύγχρονα αριστουργήματα στην ιστορία της 7ης Τέχνης.

Η ταινία «Άγνωστοι Μεταξύ Μας» του Άντριου Χέιγκ ακολουθεί τον Άνταμ έναν σαρανταπεντάρη σεναριογράφο με κενό έμπνευσης που ζει μόνος σε έναν ουρανοξύστη του Λονδίνου. Τη μοναξιά του αυτή θα διακόψει ο γείτονας του Χάρι. Η γνωριμία τους θα εξελιχθεί σε έναν έρωτα ο οποίος θα σπρώξει τον Άνταμ έξω από το διαμέρισμα του και θα τον οδηγήσει μέχρι το πατρικό του σπίτι στην επαρχία. Εκεί θα συναντήσει τους σχεδόν συνομήλικους γονείς του να ζουν κανονικά ενώ είναι νεκροί εδώ και τριάντα χρόνια. Βασισμένος στο μυθιστόρημα "Strangers" του Τάιτσι Γιαμάντα, ο Άντριου Χέιγκ πλάθει ένα μελαγχολικό ρομάντζο για τις χαμένες ευκαιρίες της ζωής στο οποίο όνειρο και πραγματικότητα, παρόν και παρελθόν συνδυάζονται με ισορροπία και συναισθηματική γενναιοδωρία. Πέρα από τη σκηνοθετική μαεστρία του Χέιγκ η ταινία ολοκληρώνεται μέσα από τις ερμηνείες των θαυμάσιων πρωταγωνιστών Άντριου Σκοτ και Πολ Μέσκαλ, σε ένα αποτέλεσμα που δεν θα αφήσει ασυγκίνητο κανένα θεατή.

Την ταινία θα προλογίσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» και κριτικός κινηματογράφου Λουκάς Κατσίκας.

"Άγνωστοι μεταξύ μας" του Άντριου Χέιγκ

Με τις «Υπέροχες Μέρες» ο μεγάλος σκηνοθέτης του γερμανικού κινηματογράφου Βιμ Βέντερς παραδίδει την καλύτερη ταινία του εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, φόρος τιμής στον auteur Γιαζουχίρο Όζου. Η ταινία μας συστήνει τον Χιραγιάμα έναν μεσήλικα καθαριστή δημόσιων τουαλετών του Τόκιο που ζει μια απλή και μοναχική ζωή. Λιγομίλητος και ήρεμος αγαπά την παλιά ροκ, τα βιβλία, τα φυτά και να φωτογραφίζει τη φύση. Η ρουτίνα το διακόπτεται από διάφορες συναντήσεις ,με κύρια αυτή της ανιψιάς του, οι οποίες φέρνουν στην επιφάνεια τα τραύματα του παρελθόντος. Λακωνικό και εύθραυστο, σαν τον ήρωα του, το δράμα αυτό συνδέει με λιτότητα και ενσυναίσθηση τις μικρές χαρές της καθημερινότητας με τις μεγάλες απογοητεύσεις της ζωής βλέποντας πάντα το φως στον ορίζοντα. Την γλυκόπικρη αύρα της ταινίας ενισχύει με την παρουσία του στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Κότζι Γιακούσο με μια ερμηνεία που του χάρισε το βραβείο ερμηνείας στις Κάννες.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Την ταινία θα προλογίσει ο κριτικός κινηματογράφου και αρθρογράφος Γιάννης Βασιλείου.

Μια μεγάλη ευκαιρία να θυμηθούμε αυτές τις αγαπημένες ταινίες στη μεγάλη οθόνη ή να τις ανακαλύψουμε την Παρασκευή 17 και την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 21:00 στον κινηματογράφο Δαναό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.01 | 21:00 | ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ- ALL OF US STRANGERS

Προλογίζει ο Λουκάς Κατσίκας

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.01 | 21:00 | ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΜΕΡΕΣ- PERFECT DAYS

Προλογίζει ο Γιάννης Βασιλείου

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ | ALL OF US STRANGERS του Άντριου Χέιγκ

Πρωταγωνιστούν: Αντριου Σκοτ, Κλερ Φόι, Πολ Μέσκαλ, Τζέιμι Μπελ

Σκηνοθεσία: Άντριου Χέιγκ

Διάρκεια: 105’

Έτος παραγωγής: 2023

Σύνοψη: Μια νύχτα σε έναν σχεδόν άδειο ουρανοξύστη στο σύγχρονο Λονδίνο ο Άνταμ συναντά τυχαία έναν μυστηριώδη γείτονα, τον Χάρι, και η καθημερινότητά του αλλάζει. Καθώς η σχέση μεταξύ τους εξελίσσεται, ο Άνταμ κατακλύζεται από μνήμες του παρελθόντος και επιστρέφει στην επαρχιακή πόλη όπου μεγάλωσε και στο σπίτι της παιδικής του ηλικίας.

ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΜΕΡΕΣ | PERFECT DAYS του Βιμ Βέντερς

Πρωταγωνιστούν: Κότζι Γιακούσο, Τόκιο Εμότο, Αρίσα Νακάνο

Σκηνοθεσία: Βιμ Βέντερς

Διάρκεια: 123’

Έτος παραγωγής: 2023

Σύνοψη: Ο Xιριγιάμα μοιάζει απόλυτα ικανοποιημένος με την καθημερινότητά του, εργαζόμενος ως καθαριστής τουαλετών στο Τόκιο. Πέρα από την αυστηρά δομημένη καθημερινή του εργασία, απολαμβάνει το πάθος του για τη μουσική, τα βιβλία και τη φωτογραφία. Μια σειρά από απροσδόκητες συναντήσεις αποκαλύπτουν σταδιακά περισσότερες λεπτομέρειες για το παρελθόν του.

Κινηματογράφος Δαναός -Λεωφόρος Κηφισίας 109

Τιμή εισιτηρίου: 7 ευρώ

Προπώληση: www.danaoscinema.gr