«Σας κάνει εντύπωση η σχολαστικότης μου;» - Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ

Snapshot Η Φίνος Φιλμ αφιερώνει ένα στιγμιότυπο από την ταινία «Φωνάζει ο Κλέφτης» στη λέξη «σχολαστικότητα».

Ο Ντίνος Ηλιόπουλος ως Τιμολέων παρουσιάζεται απόλυτα προσηλωμένος στο καθήκον του, παρά τις προσπάθειες της Ρένας Βλαχοπούλου να τον μεταπείσει.

Η φράση «Σας κάνει εντύπωση η σχολαστικότητά μου;» χαρακτηρίζει την αφοσίωση του ήρωα στην ταινία.

Η Φίνος Φιλμ χρησιμοποιεί το στιγμιότυπο για να αναδείξει τον χαρακτήρα του Τιμολέοντα και να τιμήσει το ελληνικό σινεμά. Snapshot powered by AI

Με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στη λέξη «σχολαστικότητα» αποφάσισε να καλημερίσει σήμερα η Φίνος Φιλμ, επιλέγοντας ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την αγαπημένη ταινία «Φωνάζει ο Κλέφτης».

Πρωταγωνιστής ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο οποίος ως Τιμολέων παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στο καθήκον του, με τη Ρένα Βλαχοπούλου να προσπαθεί μάταια να τον μεταπείσει. «Σας κάνει εντύπωση η σχολαστικότητά μου;», λέει ο αξέχαστος ηθοποιός σε μία από τις χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας.

«Η λέξη της ημέρας: “Σχολαστικότητα”. Στον ελληνικό κινηματογράφο, ο ορισμός της έχει όνομα: Ντίνος Ηλιόπουλος στο “Φωνάζει ο Κλέφτης”. Όσο κι αν επιμένει η Ρένα Βλαχοπούλου, εκείνος δεν παρεκκλίνει ούτε στιγμή από το καθήκον του!», αναφέρει χαρακτηριστικά η Φίνος Φιλμ στην ανάρτησή της.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία παραγωγής ανέδειξε μέσα από ένα απολαυστικό στιγμιότυπο της ταινίας μία λέξη που ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του Τιμολέοντα, θυμίζοντας παράλληλα μία ακόμη χαρακτηριστική στιγμή από το διαχρονικό ελληνικό σινεμά.

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