«Σας κάνει εντύπωση η σχολαστικότης μου;» - Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ

Η Φίνος Φιλμ επέλεξε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από το «Φωνάζει ο Κλέφτης» 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Σας κάνει εντύπωση η σχολαστικότης μου;» - Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η Φίνος Φιλμ αφιερώνει ένα στιγμιότυπο από την ταινία «Φωνάζει ο Κλέφτης» στη λέξη «σχολαστικότητα».
  • Ο Ντίνος Ηλιόπουλος ως Τιμολέων παρουσιάζεται απόλυτα προσηλωμένος στο καθήκον του, παρά τις προσπάθειες της Ρένας Βλαχοπούλου να τον μεταπείσει.
  • Η φράση «Σας κάνει εντύπωση η σχολαστικότητά μου;» χαρακτηρίζει την αφοσίωση του ήρωα στην ταινία.
  • Η Φίνος Φιλμ χρησιμοποιεί το στιγμιότυπο για να αναδείξει τον χαρακτήρα του Τιμολέοντα και να τιμήσει το ελληνικό σινεμά.
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Με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στη λέξη «σχολαστικότητα» αποφάσισε να καλημερίσει σήμερα η Φίνος Φιλμ, επιλέγοντας ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την αγαπημένη ταινία «Φωνάζει ο Κλέφτης».

Πρωταγωνιστής ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο οποίος ως Τιμολέων παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στο καθήκον του, με τη Ρένα Βλαχοπούλου να προσπαθεί μάταια να τον μεταπείσει. «Σας κάνει εντύπωση η σχολαστικότητά μου;», λέει ο αξέχαστος ηθοποιός σε μία από τις χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας.

«Η λέξη της ημέρας: “Σχολαστικότητα”. Στον ελληνικό κινηματογράφο, ο ορισμός της έχει όνομα: Ντίνος Ηλιόπουλος στο “Φωνάζει ο Κλέφτης”. Όσο κι αν επιμένει η Ρένα Βλαχοπούλου, εκείνος δεν παρεκκλίνει ούτε στιγμή από το καθήκον του!», αναφέρει χαρακτηριστικά η Φίνος Φιλμ στην ανάρτησή της.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία παραγωγής ανέδειξε μέσα από ένα απολαυστικό στιγμιότυπο της ταινίας μία λέξη που ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του Τιμολέοντα, θυμίζοντας παράλληλα μία ακόμη χαρακτηριστική στιγμή από το διαχρονικό ελληνικό σινεμά.

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