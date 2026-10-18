Σύγχρονη γαλλική χαρακτική: Δέκα καλλιτέχνες εκθέτουν τα έργα τους στην Αθήνα

Snapshot Η έκθεση «Σύγχρονη Γαλλική Χαρακτική» παρουσιάζει δέκα Γάλλους καλλιτέχνες που εξερευνούν νέες τεχνικές και προσεγγίσεις στη χαρακτική.

Τα έργα καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων και τεχνικών, από αφηρημένες συνθέσεις έως αναπαραστατικές εικόνες με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

Η χαρακτική απαιτεί τεχνική γνώση, υπομονή και χειρωνακτική εργασία, διατηρώντας έναν αργό και επίπονο ρυθμό δημιουργίας.

Η δυνατότητα παραγωγής πολλαπλών αυθεντικών αντιτύπων καθιστά τη χαρακτική πιο προσιτή σε ευρύτερο κοινό.

Η έκθεση υλοποιείται στο Etch Ink στην Αθήνα με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και διαρκεί έως τις 14 Νοεμβρίου 2026. Snapshot powered by AI

Η χαρακτική δεν είναι μια τέχνη που ανήκει στο παρελθόν. Εξελίσσεται, πειραματίζεται και αναζητά διαρκώς νέους τρόπους έκφρασης, ακόμη και σε μια εποχή όπου η ψηφιακή τεχνολογία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε και βλέπουμε εικόνες. Αυτό ακριβώς αναδεικνύει η ομαδική έκθεση «Σύγχρονη Γαλλική Χαρακτική», που εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στον χώρο τέχνης Etch Ink στην Αθήνα.

Δέκα διακεκριμένοι Γάλλοι καλλιτέχνες, με διαφορετικές καταβολές και εικαστικές αναζητήσεις, συναντιούνται σε μια έκθεση που αποκαλύπτει τον πλούτο ενός απαιτητικού μέσου. Την παρουσίαση διοργανώνει το Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών – Pandolfini & Σιατερλή, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού.

Δέκα καλλιτέχνες, δέκα διαφορετικές ματιές

Οι συμμετέχοντες είναι στην πλειονότητά τους καθηγητές χαρακτικής, με σημαντικές διακρίσεις και διεθνή παρουσία. Μέσα από διαφορετικές τεχνικές και προσεγγίσεις, τα έργα τους συγκροτούν έναν διάλογο γύρω από τις δυνατότητες του μέσου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η επιλογή κάθε τεχνικής επηρεάζει την τελική εικόνα.

«Η χαρακτική δεν είναι μια παλιά τεχνική η οποία έχει μείνει ακίνητη στον χρόνο, αλλά είναι ζωντανή, συνεχίζει και εξελίσσεται», εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η χαράκτρια Λένα Μητσολίδου, η οποία ζει και δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στη Γαλλία.

Όπως επισημαίνει, οι καλλιτέχνες επιλέχθηκαν επειδή αναζητούν νέους δρόμους και ανοίγουν ορίζοντες για τη σύγχρονη χαρακτική, προτείνοντας διαφορετικές κατευθύνσεις και ιδέες.

Από τον καπνό μέχρι τον πόλεμο: Οι εικόνες που ξεχωρίζουν

Η έκθεση ξεδιπλώνει ένα ευρύ φάσμα δημιουργιών, από αφηρημένες συνθέσεις και γεωμετρικά μοτίβα έως εικόνες με έντονο συναισθηματικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

Η Hélène Bascoul αξιοποιεί την αίσθηση του θαμπωμένου γυαλιού για να αποδώσει την εμπειρία της από την εργασία της σε φυλακές, όπου δημιούργησε εργαστήριο χαρακτικής. Ο Guy Braun, από την άλλη, δημιουργεί μια σχεδόν αέρινη αποτύπωση του καπνού στο έργο «Παπαστράτος», εμπνευσμένο από ποίημα της συζύγου του, καθηγήτριας στη Σορβόννη, που συνέδεε τις διακοπές της στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1970 με τα ομώνυμα τσιγάρα.

Οι γεωμετρικές συνθέσεις της Caroline Lesgourgues αποκτούν σχεδόν ανάγλυφη υφή, ενώ τα έργα της Λένας Μητσολίδου παίζουν με την αντίληψη του θεατή μέσα από οπτικούς γρίφους. Η Carole Forges παραπέμπει σε ωκεάνιες εικόνες και η Hélène Baumel εξερευνά τη ρευστότητα φυσικών στοιχείων, όπως η γη, ο αέρας και η θάλασσα.

Διαφορετική είναι η προσέγγιση της Shu-E, με τις έντονα χειρονομιακές και ποιητικές αποτυπώσεις της, και της Dominique Van Der Veken, της οποίας τα έργα χαρακτηρίζονται από εκρηκτικότητα και δυναμισμό.

Στον αντίποδα, οι δημιουργίες της Nayla Hitti αποτυπώνουν τον πόλεμο και την εξορία μέσα από αναπαραστατικές εικόνες με επίκεντρο τον άνθρωπο. Ο Manuel Jumeau αξιοποιεί τη λεγόμενη «μαύρη τεχνική» (mezzotint), δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ανοίκειας οικειότητας και αναδεικνύοντας το φως μέσα από την έντονη αντίθεση με το μαύρο.

Η τέχνη που απαιτεί χρόνο και υπομονή

Πέρα από την αισθητική ποικιλία, ένα από τα βασικά στοιχεία που αναδεικνύει η έκθεση είναι η χειρωνακτική διάσταση της χαρακτικής. Η επαφή με το υλικό, η χάραξη της πλάκας και η διαδικασία της εκτύπωσης απαιτούν τεχνική γνώση, επιμονή και διαρκή πειραματισμό.

«Οι χαράκτες είναι όπως ο τσαγκάρης, που ξέρει την τεχνική του. Είναι μισοί καλλιτέχνες και μισοί τεχνίτες. Αυτό τους κάνει λίγο πιο low profile», λέει η Λένα Μητσολίδου.

Η ίδια υπογραμμίζει πως η χαρακτική έχει τον δικό της ρυθμό, που δεν συμβαδίζει πάντα με την ταχύτητα της σύγχρονης ζωής. Η διαδικασία απαιτεί αναμονή, δοκιμές, διορθώσεις, ακόμη και επανεκκίνηση, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Η χαρακτική είναι κατεξοχήν μια τέχνη η οποία πάει αργά και σε κρατάει λίγο στον χρόνο», σημειώνει, προσθέτοντας πως ένα από τα στοιχεία που αγαπά σε αυτήν είναι ακριβώς η επιβράδυνση. Όπως εξηγεί, όταν διδάσκει, προσπαθεί πρώτα απ' όλα να μεταδώσει στους μαθητές της την υπομονή, σε μια εποχή όπου όλα μοιάζουν να πρέπει να γίνονται γρήγορα.

Έργα τέχνης πιο προσιτά στο κοινό

Οξυγραφία, ακουατίντα, mezzotint, μονότυπο και κολλαγραφία είναι μερικές από τις τεχνικές που συναντά ο επισκέπτης στην έκθεση. Κάθε μία προσφέρει διαφορετικές δυνατότητες στην απόδοση της γραμμής, του φωτός, της σκιάς και της υφής, αποδεικνύοντας ότι η χαρακτική μπορεί να κινηθεί από τον ρεαλισμό έως την αφαίρεση και την ποιητική αναπαράσταση.

Παράλληλα, η δυνατότητα παραγωγής πολλαπλών αυθεντικών αντιτύπων κάνει τη χαρακτική μια μορφή τέχνης που μπορεί να γίνει πιο προσιτή οικονομικά σε ένα ευρύτερο κοινό, προσφέροντας την ευκαιρία απόκτησης ενός πρωτότυπου έργου.

Η έκθεση «Σύγχρονη Γαλλική Χαρακτική» επιβεβαιώνει έτσι ότι ένα μέσο με βαθιές τεχνικές ρίζες εξακολουθεί να έχει θέση στη σύγχρονη εικαστική δημιουργία. Με τη συμβολή της γκαλερί Etch Ink και του Κέντρου Χαρακτικής Αθηνών, που έχουν αφιερώσει τη δράση τους στην ανάδειξη της τέχνης αυτής, η χαρακτική παρουσιάζεται όχι ως μια ξεχασμένη τεχνική, αλλά ως ένα ζωντανό πεδίο πειραματισμού, έκφρασης και διαλόγου.

INFO

ETCH INK art space

Αργυρουπόλεως 16, Λυκαβηττός, Τ.Κ. 114 71, Αθήνα

Διάρκεια: 16 Oκτωβρίου - 14 Νοεμβρίου 2026

Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη - Παρασκευή 18.00 - 21.00 | Σάββατο 11.00 - 15.00

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