Finos Film: Όταν ο Χρόνης Εξαρχάκος άνοιγε τις πόρτες με φωνητική εντολή από το 1971
Ένα απολαυστικό στιγμιότυπο από τον ελληνικό κινηματογράφο θυμήθηκε η Finos Film, με αφορμή την Ημέρα Ευχρηστίας
Snapshot
- Το 1971, σε ελληνική ταινία με πρωταγωνιστή τον Χρόνη Εξαρχάκο, παρουσιάστηκε ηέα φωνητικής εντολής για το άνοιγμα πόρτας.
- Στο απόσπασμα της ταινίας, η πόρτα ανοίγει όταν ο ηθοποιός φωνάζει «Βαγγέλη!», προσομοιώνοντας σύστημα φωνητικής αναγνώρισης.
- Η Finos Film χρησιμοποίησε αυτό το στιγμιότυπο για να γιορτάσει την Ημέρα Ευχρηστίας και να αναδείξει την πρόωρη παρουσίαση της τεχνολογίας στον ελληνικό κινηματογράφο.
- Η τεχνολογία φωνητικών εντολών χρειάστηκε δεκαετίες για να αναπτυχθεί, αλλά η ταινία του 1971 είχε ήδη απεικονίσει αυτήν την καινοτομία.
Πολύ πριν οι φωνητικές εντολές γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας και η τεχνολογία μάς επιτρέψει να ανοίγουμε πόρτες απλώς μιλώντας, ο ελληνικός κινηματογράφος είχε ήδη τη δική του εκδοχή και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον Χρόνη Εξαρχάκο.
Η Finos Film επέλεξε να γιορτάσει την Ημέρα Ευχρηστίας με ένα απόσπασμα από ελληνική ταινία του 1971, στο οποίο ο αγαπημένος ηθοποιός απευθύνεται στην πόρτα φωνάζοντας «Βαγγέλη!». Η πόρτα υπακούει και ανοίγει, σαν να διαθέτει το πιο εξελιγμένο σύστημα φωνητικής αναγνώρισης.
Η εταιρεία σχολίασε πως μπορεί η τεχνολογία να χρειάστηκε δεκαετίες για να φτάσει στις φωνητικές εντολές, όμως ο «δαιμόνιος εφευρέτης» του ελληνικού σινεμά είχε βρει τη λύση ήδη από το 1971.
«Μπορεί η τεχνολογία να χρειάστηκε δεκαετίες για να ανοίγει πόρτες με φωνητική εντολή, αλλά ο δαιμόνιος «εφευρέτης» του ελληνικού σινεμά, Χρόνης Εξαρχάκος, είχε βρει τη λύση από το 1971», γράφουν χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.