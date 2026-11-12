Finos Film: Όταν ο Χρόνης Εξαρχάκος άνοιγε τις πόρτες με φωνητική εντολή από το 1971

Snapshot Το 1971, σε ελληνική ταινία με πρωταγωνιστή τον Χρόνη Εξαρχάκο, παρουσιάστηκε ηέα φωνητικής εντολής για το άνοιγμα πόρτας.

Στο απόσπασμα της ταινίας, η πόρτα ανοίγει όταν ο ηθοποιός φωνάζει «Βαγγέλη!», προσομοιώνοντας σύστημα φωνητικής αναγνώρισης.

Η Finos Film χρησιμοποίησε αυτό το στιγμιότυπο για να γιορτάσει την Ημέρα Ευχρηστίας και να αναδείξει την πρόωρη παρουσίαση της τεχνολογίας στον ελληνικό κινηματογράφο.

Η τεχνολογία φωνητικών εντολών χρειάστηκε δεκαετίες για να αναπτυχθεί, αλλά η ταινία του 1971 είχε ήδη απεικονίσει αυτήν την καινοτομία. Snapshot powered by AI

Πολύ πριν οι φωνητικές εντολές γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας και η τεχνολογία μάς επιτρέψει να ανοίγουμε πόρτες απλώς μιλώντας, ο ελληνικός κινηματογράφος είχε ήδη τη δική του εκδοχή και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον Χρόνη Εξαρχάκο.

Η Finos Film επέλεξε να γιορτάσει την Ημέρα Ευχρηστίας με ένα απόσπασμα από ελληνική ταινία του 1971, στο οποίο ο αγαπημένος ηθοποιός απευθύνεται στην πόρτα φωνάζοντας «Βαγγέλη!». Η πόρτα υπακούει και ανοίγει, σαν να διαθέτει το πιο εξελιγμένο σύστημα φωνητικής αναγνώρισης.

Η εταιρεία σχολίασε πως μπορεί η τεχνολογία να χρειάστηκε δεκαετίες για να φτάσει στις φωνητικές εντολές, όμως ο «δαιμόνιος εφευρέτης» του ελληνικού σινεμά είχε βρει τη λύση ήδη από το 1971.

«Μπορεί η τεχνολογία να χρειάστηκε δεκαετίες για να ανοίγει πόρτες με φωνητική εντολή, αλλά ο δαιμόνιος «εφευρέτης» του ελληνικού σινεμά, Χρόνης Εξαρχάκος, είχε βρει τη λύση από το 1971», γράφουν χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

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