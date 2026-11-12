Finos Film: Όταν ο Χρόνης Εξαρχάκος άνοιγε τις πόρτες με φωνητική εντολή από το 1971

Ένα απολαυστικό στιγμιότυπο από τον ελληνικό κινηματογράφο θυμήθηκε η Finos Film, με αφορμή την Ημέρα Ευχρηστίας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Finos Film: Όταν ο Χρόνης Εξαρχάκος άνοιγε τις πόρτες με φωνητική εντολή από το 1971
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  • Το 1971, σε ελληνική ταινία με πρωταγωνιστή τον Χρόνη Εξαρχάκο, παρουσιάστηκε ηέα φωνητικής εντολής για το άνοιγμα πόρτας.
  • Στο απόσπασμα της ταινίας, η πόρτα ανοίγει όταν ο ηθοποιός φωνάζει «Βαγγέλη!», προσομοιώνοντας σύστημα φωνητικής αναγνώρισης.
  • Η Finos Film χρησιμοποίησε αυτό το στιγμιότυπο για να γιορτάσει την Ημέρα Ευχρηστίας και να αναδείξει την πρόωρη παρουσίαση της τεχνολογίας στον ελληνικό κινηματογράφο.
  • Η τεχνολογία φωνητικών εντολών χρειάστηκε δεκαετίες για να αναπτυχθεί, αλλά η ταινία του 1971 είχε ήδη απεικονίσει αυτήν την καινοτομία.
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Πολύ πριν οι φωνητικές εντολές γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας και η τεχνολογία μάς επιτρέψει να ανοίγουμε πόρτες απλώς μιλώντας, ο ελληνικός κινηματογράφος είχε ήδη τη δική του εκδοχή και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον Χρόνη Εξαρχάκο.

Η Finos Film επέλεξε να γιορτάσει την Ημέρα Ευχρηστίας με ένα απόσπασμα από ελληνική ταινία του 1971, στο οποίο ο αγαπημένος ηθοποιός απευθύνεται στην πόρτα φωνάζοντας «Βαγγέλη!». Η πόρτα υπακούει και ανοίγει, σαν να διαθέτει το πιο εξελιγμένο σύστημα φωνητικής αναγνώρισης.

Η εταιρεία σχολίασε πως μπορεί η τεχνολογία να χρειάστηκε δεκαετίες για να φτάσει στις φωνητικές εντολές, όμως ο «δαιμόνιος εφευρέτης» του ελληνικού σινεμά είχε βρει τη λύση ήδη από το 1971.

«Μπορεί η τεχνολογία να χρειάστηκε δεκαετίες για να ανοίγει πόρτες με φωνητική εντολή, αλλά ο δαιμόνιος «εφευρέτης» του ελληνικού σινεμά, Χρόνης Εξαρχάκος, είχε βρει τη λύση από το 1971», γράφουν χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

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