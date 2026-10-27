Γιώργος Κωνσταντίνου: Τα 92α γενέθλια και το αφιέρωμα της Finos Film με το «Ξύπνα Βασίλη»

Snapshot Ο Γιώργος Κωνσταντίνου συμπλήρωσε 92 χρόνια στις 27 Οκτωβρίου.

Η Finos Film αφιέρωσε στον ηθοποιό ένα βίντεο από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη» για τα γενέθλιά του.

Το βίντεο αναδεικνύει το χαρακτηριστικό χιούμορ και την ερμηνεία του Κωνσταντίνου στην ταινία.

Η Finos Film ευχήθηκε στον Γιώργο Κωνσταντίνου υγεία και δημιουργικότητα μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο Κωνσταντίνου έχει μακρά και επιτυχημένη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Snapshot powered by AI

Τα 92 του χρόνια συμπληρώνει σήμερα, 27 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ένας από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Με αφορμή τα γενέθλιά του, η Finos Film τού αφιέρωσε μια ξεχωριστή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας τις ευχές της με μια σκηνή από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη».

Στο βίντεο, ο Γιώργος Κωνσταντίνου εμφανίζεται σε μια από τις χαρακτηριστικές στιγμές της ταινίας, με την αναφορά στο λαχείο και τον κόκορα να θυμίζει το ιδιαίτερο χιούμορ και την ερμηνευτική του φυσιογνωμία, που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο.

«Σήμερα στέλνουμε αμέτρητες ευχές στον Γιώργο Κωνσταντίνου για τα γενέθλιά του! Κύριε Γιώργο μας, να είστε γερός, δημιουργικός και να ονειρεύονται πάντα για εσάς!», έγραψε η Finos Film στην ανάρτησή της, στέλνοντας τις ευχές της στον ηθοποιό.

Η ξεχωριστή πορεία του Γιώργου Κωνσταντίνου

Με μακρά διαδρομή στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ο Γιώργος Κωνσταντίνου έχει συνδεθεί με ερμηνείες που παραμένουν ζωντανές στη μνήμη του κοινού. Το «Ξύπνα Βασίλη», όπως και άλλες κλασικές ελληνικές ταινίες στις οποίες συμμετείχε, εξακολουθεί να αγαπιέται από γενιές θεατών.

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