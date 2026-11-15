Φιλ Κόλινς: Τον αποθέωσαν και δάκρυσε στο Rock & Roll Hall of Fame - Η εμφάνιση με δύο μπαστούνια

Ο 75χρονος μουσικός έστειλε μήνυμα επιστροφής στους θαυμαστές του

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Φιλ Κόλινς: Τον αποθέωσαν και δάκρυσε στο Rock & Roll Hall of Fame - Η εμφάνιση με δύο μπαστούνια
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Φιλ Κόλινς συγκινήθηκε έντονα κατά την ένταξή του στο Rock & Roll Hall of Fame, εμφανιζόμενος υποβασταζόμενος από δύο μπαστούνια λόγω προβλημάτων υγείας.
  • Δεν μπόρεσε να τραγουδήσει ή να παίξει μουσική στην τελετή, αλλά η παρουσία του ενθουσίασε το κοινό, με την κόρη του Λίλι Κόλινς παρούσα.
  • Η ένταξή του τιμήθηκε για τη σόλο καριέρα του, ενώ είχε ήδη ενταχθεί ως μέλος των Genesis.
  • Η Σίνθια Ερίβο ερμήνευσε το «In the Air Tonight» με τον Τράβις Μπάρκερ να παίζει το εμβληματικό ντραμς σόλο, αποσπώντας χειροκροτήματα.
  • Ο Κόλινς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στη μουσική, παρά τα προβλήματα υγείας που τον κρατούν εκτός σκηνής από το 2022.
Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε ο Φιλ Κόλινς στην τελετή ένταξης στο Rock & Roll Hall of Fame, το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, στο Λος Άντζελες. Ο Βρετανός μουσικός ανέβηκε στη σκηνή υποβασταζόμενος από δύο μπαστούνια, καθώς τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει δεν του επιτρέπουν πλέον να κινείται όπως παλαιότερα, και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μπροστά στο θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Ο 75χρονος καλλιτέχνης δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει μουσική στην τελετή, ωστόσο η παρουσία του ήταν αρκετή για να ξεσηκώσει τους παρευρισκόμενους. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η κόρη του, η ηθοποιός Λίλι Κόλινς.

Την ένταξή του στο Rock & Roll Hall of Fame παρουσίασε ο ντράμερ των Blink-182, Τράβις Μπάρκερ, ο οποίος αναφέρθηκε στη διπλή επιτυχία του Κόλινς ως ντράμερ και ως τραγουδιστή με μεγάλες ποπ επιτυχίες τη δεκαετία του 1980.

«Μεγάλωσα θέλοντας απλώς να παίξω ντραμς. Όλα τα υπόλοιπα ήταν μια πολύ ευτυχής συγκυρία. Δεν μπορώ να πιστέψω, όταν κοιτάζω πίσω, πώς εξελίχθηκε η ζωή μου», είπε εμφανώς συγκινημένος ο μουσικός.

Ο Φιλ Κόλινς είχε ήδη ενταχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame ως μέλος των Genesis, ωστόσο αυτή τη φορά τιμήθηκε για τη σόλο πορεία του. Έχει να εμφανιστεί ζωντανά από το 2022, εξαιτίας των προβλημάτων υγείας του, όμως φρόντισε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής, λέγοντας στους θαυμαστές του: «Δεν έχετε ακούσει ακόμα την τελευταία μου λέξη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης - Ήταν ο «γιος» του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι»

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Πώς γράφτηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι: Τα τελευταία λεπτά του Ηλία και του Γιώργου - Τι εξετάζουν οι Αρχές

12:14ΕΛΛΑΔΑ

«Πονάω, δεν αντέχω, σβήνω, πρόσεχε το παιδί μας» - Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Καματερό

12:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Children of Dune: Η σειρά που πρέπει να δεις πριν ταξιδέψεις στον πλανήτη Αράκις

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς για τα εννέα χρόνια από τη Μάνδρα: Τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει ακόμη να κάνουμε

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Βουλευτής από αντίπαλο κόμμα μου είπε ότι παίρνει μισό αγχολυτικό πριν μπει σε συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου»

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι - Αρτοποιός για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες: «Έκαναν το καθήκον τους με τον καλύτερο τρόπο»

11:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φιλ Κόλινς: Τον αποθέωσαν και δάκρυσε στο Rock & Roll Hall of Fame - Η εμφάνιση στη σκηνή με δύο μπαστούνια

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Μεταφέρθηκε σε φυλακή κατηγορίας υψίστης ασφαλείας με γιόγκα, χορωδία και γήπεδα ποδοσφαίρου

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν και τι δεν θα λειτουργήσει

11:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος που φέρεται να επιχείρησε να παρασύρει με το ΙΧ του ιερόδουλες

11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η «απολογία» της Σαμπαλένκα για το ξέσπασμά της μετά την ήττα από τη Σβιτολίνα - Τι είπε για το επίμαχο βίντεο

11:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταστήματα: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά μέχρι το τέλος του 2026 - Όλες οι ημερομηνίες

11:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο οι «αχυράνθρωποι» και οι εικονικές εταιρείες - Πώς θα εντοπίζονται οι ύποπτοι

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η τεχνητή νοημοσύνη «σώζει» τον πρωθυπουργό - Σάλος στη Βρετανία: Συνεργάτης του Άντι Μπέρναμ χρησιμοποίησε το ChatGPT για να του γράψει την ομιλία

10:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο νεαροί που επιδίδονταν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας με 160 χλμ

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρασαν το σπίτι των ονείρων τους και βρήκαν μέσα 25 φίδια - «Ανησυχούμε για το 5χρονο παιδί μας»

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Δύτης βρήκε ανθρώπινα λείψανα και ανακάλυψε νεκροταφείο 7.200 ετών κάτω από τη θάλασσα της Φλόριντα

10:41ΚΟΣΜΟΣ

«Ο νονός της AI» προειδοποιεί: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο σε 3 χρόνια

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 53χρονος έπεσε από τα Ενετικά Τείχη από ύψος 5 μέτρων - Μεγάλη κινητοποίηση στο σημείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταστήματα: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά μέχρι το τέλος του 2026 - Όλες οι ημερομηνίες

08:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται από τη Δευτέρα σε πέντε νέους κλάδους

12:14ΕΛΛΑΔΑ

«Πονάω, δεν αντέχω, σβήνω, πρόσεχε το παιδί μας» - Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Καματερό

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν και τι δεν θα λειτουργήσει

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Ο θάνατος του βουλευτή Χατζηπέτρου σε μονομαχία με τον υπουργό Στάη το 1904

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καματέρο: «Φύγε από εδώ» - Επεισόδιο μεταξύ του σύζυγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο «Market Pass» σε 190.000 δικαιούχους - Έως 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα

10:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επίδομα θέρμανσης έως 1.560 ευρώ - Το καλώδιο προχωράει χωρίς αναταράξεις

18:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος του μήνα - Πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ζεφύρι - Νεκροί πυροσβέστες: Μόλις πριν από δύο μήνες είχε ορκιστεί ο ένας - Πατέρας, μητέρα και κόρες πετούσαν υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα στο υπόγειο

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι - Αρτοποιός για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες: «Έκαναν το καθήκον τους με τον καλύτερο τρόπο»

09:04ΚΥΠΡΟΣ

Θρίλερ στη Λευκωσία: Νεκρή 44χρονη με τραύματα στο κεφάλι και τον λαιμό - Δεύτερη γυναίκα βρέθηκε σε κοντινή απόσταση αιμόφυρτη και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η τεχνητή νοημοσύνη «σώζει» τον πρωθυπουργό - Σάλος στη Βρετανία: Συνεργάτης του Άντι Μπέρναμ χρησιμοποίησε το ChatGPT για να του γράψει την ομιλία

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς για τα εννέα χρόνια από τη Μάνδρα: Τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει ακόμη να κάνουμε

17:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πότε ξεκινάει η νηστεία των Χριστουγέννων – Τι τρώμε και τι όχι τη «Μικρή Σαρακοστή» - Η ειδική εξαίρεση και τι αλλάζει στις 18 Δεκεμβρίου

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική στιγμή για τη SpaceX: Η στιγμή που το Mechazilla «πιάνει» τον πύραυλο Starship κατά την επιστροφή του από το Διάστημα

08:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Μαριάνα Κατσιμίχα τραγούδησε Μαζωνάκη σε live στη Θεσσαλονίκη και συγκίνησε - Το βίντεο που έγινε viral

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Βουλευτής από αντίπαλο κόμμα μου είπε ότι παίρνει μισό αγχολυτικό πριν μπει σε συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου»

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ