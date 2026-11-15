Φιλ Κόλινς: Τον αποθέωσαν και δάκρυσε στο Rock & Roll Hall of Fame - Η εμφάνιση με δύο μπαστούνια

Snapshot Ο Φιλ Κόλινς συγκινήθηκε έντονα κατά την ένταξή του στο Rock & Roll Hall of Fame, εμφανιζόμενος υποβασταζόμενος από δύο μπαστούνια λόγω προβλημάτων υγείας.

Δεν μπόρεσε να τραγουδήσει ή να παίξει μουσική στην τελετή, αλλά η παρουσία του ενθουσίασε το κοινό, με την κόρη του Λίλι Κόλινς παρούσα.

Η ένταξή του τιμήθηκε για τη σόλο καριέρα του, ενώ είχε ήδη ενταχθεί ως μέλος των Genesis.

Η Σίνθια Ερίβο ερμήνευσε το «In the Air Tonight» με τον Τράβις Μπάρκερ να παίζει το εμβληματικό ντραμς σόλο, αποσπώντας χειροκροτήματα.

Ο Κόλινς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στη μουσική, παρά τα προβλήματα υγείας που τον κρατούν εκτός σκηνής από το 2022. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε ο Φιλ Κόλινς στην τελετή ένταξης στο Rock & Roll Hall of Fame, το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, στο Λος Άντζελες. Ο Βρετανός μουσικός ανέβηκε στη σκηνή υποβασταζόμενος από δύο μπαστούνια, καθώς τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει δεν του επιτρέπουν πλέον να κινείται όπως παλαιότερα, και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μπροστά στο θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Ο 75χρονος καλλιτέχνης δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει μουσική στην τελετή, ωστόσο η παρουσία του ήταν αρκετή για να ξεσηκώσει τους παρευρισκόμενους. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η κόρη του, η ηθοποιός Λίλι Κόλινς.

Την ένταξή του στο Rock & Roll Hall of Fame παρουσίασε ο ντράμερ των Blink-182, Τράβις Μπάρκερ, ο οποίος αναφέρθηκε στη διπλή επιτυχία του Κόλινς ως ντράμερ και ως τραγουδιστή με μεγάλες ποπ επιτυχίες τη δεκαετία του 1980.

«Μεγάλωσα θέλοντας απλώς να παίξω ντραμς. Όλα τα υπόλοιπα ήταν μια πολύ ευτυχής συγκυρία. Δεν μπορώ να πιστέψω, όταν κοιτάζω πίσω, πώς εξελίχθηκε η ζωή μου», είπε εμφανώς συγκινημένος ο μουσικός.

Ο Φιλ Κόλινς είχε ήδη ενταχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame ως μέλος των Genesis, ωστόσο αυτή τη φορά τιμήθηκε για τη σόλο πορεία του. Έχει να εμφανιστεί ζωντανά από το 2022, εξαιτίας των προβλημάτων υγείας του, όμως φρόντισε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής, λέγοντας στους θαυμαστές του: «Δεν έχετε ακούσει ακόμα την τελευταία μου λέξη».

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