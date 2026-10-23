«Όταν γλιστράτε από τους νόμους υπάρχει ο νόμος του Γιαννακόπουλου που πάντα επιβάλλεται»

Snapshot Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε δημόσια στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναδημοσίευσε αυτούσια την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, επισημαίνοντας ότι το περιεχόμενό της μπορεί να αποκτήσει σημαντική σημασία στο άμεσο μέλλον.

Έδωσε έμφαση στη φράση «Όλα στην ώρα τους» από το τρίτο υστερόγραφο της ανακοίνωσης, υπονοώντας πιθανές νέες εξελίξεις.

Αναφέρθηκε σε έναν «νόμο του Γιαννακόπουλου», εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι υπονοούμενες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές με τον κατάλληλο τρόπο.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζεται, ενώ οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ παραμένουν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Snapshot powered by AI

Μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, συνεχίζοντας τη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές, με φόντο τις εξελίξεις που απασχολούν το ελληνικό μπάσκετ και την υπόθεση που έχει γίνει γνωστή ως «Λιόλιος Gate».

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε Instagram Story, στο οποίο ανέφερε ότι θα αναρτήσει αυτούσια την ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων», προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστή. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι το περιεχόμενό της ενδέχεται να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στο άμεσο μέλλον.

«Εγώ θα ανεβάσω όλη την ανακοίνωσή σας αυτούσια, για να πάρει ακόμα μεγαλύτερη έκθεση η ανακοίνωσή σας, για να τη διαβάσουν όλοι, όλοι. Και θα την κρατήσω, γιατί λέτε πράγματα μέσα τα οποία πολύ σύντομα… Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και τι έρχεται. Γιατί το να λέτε ότι δεν είστε, εκθέτει και άλλους ή θα εκθέσει και άλλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανάρτησε την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, δίνοντας έμφαση στο τρίτο υστερόγραφο, όπου αναγραφόταν η φράση «Όλα στην ώρα τους». Με αυτή την κίνηση, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων, χωρίς να προσδιορίζει τι ακριβώς αναμένει να συμβεί.

Σε ένα ακόμη βίντεο που δημοσίευσε, ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού επανήλθε με νέο μήνυμα, κάνοντας αναφορά σε έναν «νόμο του Γιαννακόπουλου» και εκφράζοντας την προσδοκία ότι όσα υπονοεί θα γίνουν γνωστά με τον κατάλληλο τρόπο.

«Και όπως ξέρετε πολύ καλά, όσες φορές κατά λάθος γλιστράτε από κανέναν νόμο, υπάρχει ο νόμος του Γιαννακόπουλου. Πάντα επιβάλλεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ποιος είναι μέσα, ποιος είναι έξω, μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά, το ξέρετε, το ξέρω. Ελπίζω να μαθευτεί με τον σωστό τρόπο», είπε.

Διαβάστε επίσης