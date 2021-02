Γιουβέντους: Στα... άδυτα της «Μεγάλης Κυρίας» - Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ (video)

Γιουβέντους: Την ευκαιρία να ζήσουν από... μέσα όλα όσα συμβαίνουν σε έναν εκ των κορυφαίων κλαμπ του πλανήτη θα έχουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου, μέσα από το ντοκιμαντέρ του Amazon.

Η σειρά All or Nothing που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2021 σας δίνει τη δυνατότητα να «ζήσετε» όλα όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια της Γιουβέντους.

Μετά τους Αριζόνα Κάρντιναλς του NFL, την Μάντεστερ Σίτι και την Τότεναμ, η πλατφόρμα Prime Video της Amazon θα παρουσιάσει όλα όσα ζήσουν κι οι πρωταθλητές Ιταλίας τη σεζόν 2020/21.

Στο ντοκιμαντέρ θα παρουσιαστούν από μια... διαφορετική ματιά, η πρόσληψη του Αντρέα Πίρλο στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου, αλλά κι η συνύπαρξη του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Γενικότερα, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ομιλίες, πλάκες κι όλα όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια. Να θυμίσουμε ότι το Prime Video της Amazon είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα.

