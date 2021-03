Βαγγέλης Μαρινάκης: «Η Ελλάδα έμαθε τον κόσμο να θυσιάζεται για την ελευθερία»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για την επέτειο της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος έχει σήμερα και την ονομαστική του εορτή, μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι η χώρα μας δεν χάρισε μόνο πολιτισμό, δημοκρατία και επιστήμες στον κόσμο, αλλά τον έμαθε και να θυσιάζεται για την ελευθερία.

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στα social media...

«Το 1821 είναι στην Ιστορία του Έθνους ορόσημο για τους μεγάλους αγώνες των Ελλήνων.



Πάντα στους δύσκολους καιρούς και στις μεγάλες προκλήσεις, γιγάντια θα στέκει πίσω μας η σκιά του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Νικηταρά και των άλλων μεγάλων ηρώων του Ελληνισμού.



Το «Ελευθερία ή Θάνατος» θα αντηχεί στα αυτιά μας κάθε φορά που θα πρέπει να θυμίζουμε σε όλο τον κόσμο ότι αυτή η μικρή σε έκταση, μα τόσο μεγάλη χώρα, δεν έμαθε μόνο τον κόσμο να ζει, χαρίζοντας πολιτισμό, δημοκρατία και επιστήμες.

Τον έμαθε και να θυσιάζεται για την ελευθερία.

Ζήτω η Ελλάδα!



In our Nation’s history, 1821 is an iconic date standing for the great struggles fought by Greeks.

Whenever facing hard times and major challenges, we will always be standing in the gigantic shadows of Kolokotronis, Karaiskakis, Nikitaras and other glorious heroes of Hellenism.

The cry for “Liberty or Death” shall echo in our mind every time we have to remind the world that this country -small in size only, yet so grand- gave the world something more than civilization, democracy and sciences to live with.



This country also taught the world what it means to gives one’s life for freedom.

Hurray for Greece!»

