Επικό τρολάρισμα! Ηρακλής και Ποσειδώνας Μηχανιώνας απέρριψαν τη European Super League

European Super League: Ηρακλής και Ποσειδώνας Μηχανιώνας αποφάσισαν να σχολιάσουν με χιούμορ τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Τόσο ο «γηραιός», όσο κι η ομάδα της Μηχανιώνας με ανακοινώσεις τους απέρριψαν τη European Super League, δηλώνοντας… πίστη στην UEFA.

Με μπόλικη δόση χιούμορ έπραξαν κάτι που έκαναν μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να ανάψει «πράσινο» στην ESL.

Ο Ηρακλής στην ανάρτηση που έκανε ανέφερε: «Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ αρνείται την συμμετοχή της στην νεοσύστατη European Super League . Παραμένει πίστη στην UEFA και θα συνεχίζει να αγωνίζεται στo Ελληνικό Πρωτάθλημα / We are refusing to take part in European Super League. We stay in UEFA and we continue in Greek League.

As everybody knows Chalastra> Madrid

We are sorry Mr. Perez».

Ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας, από την πλευρά του, τόνισε: «Ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας πιστός στις αρχές και τις αξίες από την ίδρυσή του μέχρι το σήμερα διαμηνύει ότι τάσσεται υπέρ των UEFA - FIFA και κατά της European Super League. Ο σύλλογος θα συνεχίσει να προχωρά κρατώντας περήφανα την τρίαινα ξεκαθαρίζοντας ότι θα αρνηθεί οποιαδήποτε πρόταση του γίνει από τη European Super League για να γίνει μέλος της!».

Σχετικές ειδήσεις