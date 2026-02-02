Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ προχωράει την υπόθεση του Χόρχε Σάντσες

Ο Μεξικανός δεξιός μπακ δεν αποτελεί πλέον βασική επιλογή στην Κρουζ Αζούλ, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αναμέτρηση με τη Χουάρες, τα ξημερώματα της Δευτέρας (02/02), όπου η ομάδα του επικράτησε με 4-3, ο Σάντσες πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 86ο λεπτό, αγωνιζόμενος για ελάχιστα λεπτά.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να επιστρέψει στην Ευρώπη και βρίσκεται εδώ και καιρό σε σταθερή επικοινωνία με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, έχοντας ουσιαστικά πάρει την απόφασή του.

Οι επαφές βρίσκονται πλέον σε κομβικό σημείο, με την Κρουζ Αζούλ να έχει στα χέρια της επίσημη πρόταση από τον ΠΑΟΚ, η οποία φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, καθώς οι διαπραγματεύσεις έχουν κορυφωθεί.

