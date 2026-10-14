ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Παλινωδία των γαλλικών αρχών, να φύγουν οι φίλαθλοί μας απ’ τη Μασσαλία»

Οι «ερυθρόλευκοι» ζητούν απ’ τους φίλους τους που έχουν ήδη ταξιδέψει στη γαλλική πόλη να αποχωρήσουν.

Newsroom

ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Παλινωδία των γαλλικών αρχών, να φύγουν οι φίλαθλοί μας απ’ τη Μασσαλία»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε επίσημη ανακοίνωσή της αργά το βράδυ της Τρίτης (13/10) η ΠΑΕ Ολυμπιακός κατήγγειλε με σκληρό τρόπο τη συμπεριφορά και τη διαχείριση απ’ τις αρμόδιες γαλλικές αρχές του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων του στη Μασσαλία για τον αγώνα της Πέμπτης (15/10) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν λόγο για «παλινωδία» και ζήτησαν απ’ τους φίλους τους που έχουν ήδη ταξιδέψει στη γαλλική πόλη να αποχωρήσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή, απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων μας στη Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές.

Δύο ημέρες πριν την τέλεση του αγώνα της ομάδας μας με την Olympique de Marseille, και ενώ είχε προηγηθεί νωρίς το πρωί της Τρίτης η απόφαση απαγόρευσης της παρουσίας των φιλάθλων του Ολυμπιακού στην πόλη της Μασσαλίας, και όχι απλά στο παιχνίδι, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν μόλις δέκα ώρες αργότερα στην ανατροπή της ίδιας τους της απόφασης προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση.

Πρόκειται για μια αδιανόητη παλινωδία, που εκθέτει ανεπανόρθωτα τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και κινδύνους για τους φιλάθλους μας. Χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού, συμμορφούμενοι με την αρχική απαγόρευση, αναγκάστηκαν να ακυρώσουν αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικές κρατήσεις, υφιστάμενοι σημαντική οικονομική ζημία.

Εκατοντάδες φίλαθλοί μας που βρίσκονταν ήδη στη Μασσαλία αναχώρησαν για την Ελλάδα, ενώ άλλοι ματαίωσαν την προγραμματισμένη μετάβασή τους. Και τώρα, μόλις δύο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, οι ίδιες αρχές που επικαλέστηκαν σοβαρούς λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας για να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων μας, ανακαλούν την απόφασή τους και επιχειρούν να επιτρέψουν την παρουσία ενός πολύ περιορισμένου πλέον αριθμού Ελλήνων φιλάθλων σε μια πόλη όπου, σύμφωνα με τις ίδιες τις εκτιμήσεις των γαλλικών αρχών, βρίσκεται εκτός ελέγχου και υφίστανται σοβαροί κίνδυνοι επεισοδίων και βίαιων συγκρούσεων.

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θεωρεί ότι, υπό τις συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί, δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την αποτελεσματική προστασία και την ασφάλεια των φιλάθλων μας, είτε όσων βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία είτε και όσων σκόπευαν να ταξιδεύσουν εκεί.

Οι αλλεπάλληλες και αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών έχουν κλονίσει πλήρως την εμπιστοσύνη μας στην ικανότητά τους να διαχειριστούν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα ένα τόσο σοβαρό ζήτημα ασφάλειας και είναι προφανές ότι η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εκθέσει τους φιλάθλους της σε κίνδυνο.

Για τον λόγο αυτό, καλούμε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την πόλη και όσους δεν έχουν ακόμη ταξιδέψει να μην πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των φιλάθλων μας είναι αδιαπραγμάτευτη και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου.

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δηλώνει κατηγορηματικά ότι, μέσα σε αυτό το πρωτοφανές κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας, δεν θα παραλάβει εισιτήρια για το συγκεκριμένο αγώνα. Παράλληλα, δηλώνουμε ότι θα στηρίξουμε νομικά κάθε συλλογική δικαστική ενέργεια των φιλάθλων μας κατά των αρμόδιων γαλλικών αρχών και κάθε άλλου υπευθύνου, με σκοπό τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για τις οικονομικές ζημίες που υπέστησαν εξαιτίας αυτών των πρωτοφανών και αντιφατικών αποφάσεων.

Ταυτόχρονα, θα ζητήσουμε επισήμως από την UEFA να διασφαλίσει ότι η εξέδρα που είχε προβλεφθεί για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού θα παραμείνει κενή καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δεν θα διατεθεί σε φιλάθλους άλλης ομάδας.

Η UEFA οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη της ότι η αξιοπιστία και το κύρος των διοργανώσεών της δεν μπορούν να υπονομεύονται από τέτοιου είδους παλινωδίες και ανεπαρκείς χειρισμούς των αρμόδιων αρχών.

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη μετακύλιση των συνεπειών αυτής της απαράδεκτης κατάστασης στους φιλάθλους της και θα εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο θεσμικό και νομικό μέσο για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους.

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:26ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο (ΠΕ) – Ξεκίνησαν οι ενστάσεις

02:02ΚΟΣΜΟΣ

Ριάντ: Τέσσερις τραυματίες και ζημιές σε 15 σπίτια από συντρίμμια αναχαιτισμένων πυραύλων

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 στη Σκιάθο – Πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις

01:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Παλινωδία των γαλλικών αρχών, να φύγουν οι φίλαθλοί μας απ’ τη Μασσαλία»

00:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

00:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Ολυμπιακός 97-102: Μυθική ανατροπή από το -28 στην παράταση χωρίς Μπαρτζώκα

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ήπιες απώλειες για τους τρεις βασικούς δείκτες – Πιέσεις από τράπεζες και ημιαγωγούς

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Προφυλακίστηκε ο 22χρονος - Εγγυήσεις έως 3.000 ευρώ για τους άλλους τέσσερις

23:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδειασμα Τεμπονέρα σε Καρτερό: «Δεν θα χρησιμοποιούσα αυτές τις λέξεις»

23:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Παρουσιάστηκαν οι νέες οικιακές συσκευές της - Η σημαντικότερη αποκάλυψη

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Οργή της αντιπολίτευσης για τον Τομ Μπάρακ - «Διπλωματική ντροπή»

23:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρτίζαν - Παναθηναϊκός AKTOR 55-72: Ισοπεδωτικός και στο Βελιγράδι για το 5/5 στην EuroLeague!

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Πίτμπουλ σκότωσε μαλτέζ και τραυμάτισε 57χρονη - Ποινή φυλάκισης με αναστολή στον ιδιοκτήτη του ζώου

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επιβάτης έκανε ΚΑΡΠΑ σε ναυτικό που κατέρρευσε εν πλω

23:20LIFESTYLE

Η Αμάντα Σέιφριντ βάζει τέλος στις ερωτικές σκηνές – «Τα παιδιά μου πλέον προσέχουν»

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Ο Πάπας Λέων διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων για Γκράβα: «Αναληθείς» οι δηλώσεις του προέδρου του ΤΕΕ - «Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια»

23:01LIFESTYLE

ΗΠΑ: Σε κάθειρξη τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ο άνδρας που διέταξε τη δολοφονία του Τούπακ

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Σάο Πάολο: Αεροσκάφος απογειώθηκε στο... τελευταίο λεπτό - Βίντεο

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές; Τι φέρεται να ζήτησε ο Νετανιάχου από Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:45LIFESTYLE

ANT1: Δημοσιογράφος αποχωρεί μετά από 30 χρόνια

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από τα VIP τζετ, τα πολυτελή ξενοδοχεία και τον Αργυρό στην πτώση και την απόλυση

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ απέλυσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστοί δρόμοι στην Αττική λόγω βροχής - Για ποιες περιοχές έρχεται δύσκολη νύχτα

22:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Βαρύ» το επόμενο 24ωρο – Πολύ νερό στην Εύβοια, θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο - Πότε έρχεται νέα επιδείνωση

13:55ΚΟΣΜΟΣ

«Μην κλαις, μπαμπά»: Τα τελευταία λόγια παρηγοριάς του 21χρονου Ιρανού που εκτελέστηκε μαζί με τον γαμπρό

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία την Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας: Σε ποιες περιοχές θα γίνουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Ο Πάπας Λέων διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 στη Σκιάθο – Πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός αύριο: Μεγάλα ύψη βροχής και θυελλώδεις άνεμοι με ριπές άνω των 100km/h - Τι λένε Ιταλοί μετεωρολόγοι

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επιβάτης έκανε ΚΑΡΠΑ σε ναυτικό που κατέρρευσε εν πλω

00:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Ολυμπιακός 97-102: Μυθική ανατροπή από το -28 στην παράταση χωρίς Μπαρτζώκα

00:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρευνα Action24: Πρώτη η ΝΔ με double score από ΕΛΑΣ - Ποια κόμματα μπαίνουν Βουλή - Τι ενοχλεί τους πολίτες, τι λένε για αλαζονεία

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Αττική - Ποια θα είναι η δυσκολότερη ημέρα

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Οργή της αντιπολίτευσης για τον Τομ Μπάρακ - «Διπλωματική ντροπή»

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο έδιναν οι στοιχηματικές την παραμονή Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και η ανατροπή

22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (15/10)

23:20LIFESTYLE

Η Αμάντα Σέιφριντ βάζει τέλος στις ερωτικές σκηνές – «Τα παιδιά μου πλέον προσέχουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ