Ολυμπιακός: Απαγορεύτηκε η παρουσία των φιλάθλων του στο «Βελοντρόμ»

Η απόφαση ελήφθη με επίκληση λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς ο αγώνας έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου για την πρόκληση επεισοδίων

Μίλτος Τσεκούρας

Ολυμπιακός: Απαγορεύτηκε η παρουσία των φιλάθλων του στο «Βελοντρόμ»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ» λόγω ανησυχιών για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.
  • Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε υψηλού κινδύνου, με εκτιμήσεις ότι περίπου 200 Έλληνες οπαδοί ανήκουν σε χούλιγκαν.
  • Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καταδίκασε την καθυστερημένη ενημέρωση και ζήτησε αποζημίωση για τους φιλάθλους που επηρεάζονται από την απαγόρευση.
  • Η απόφαση περιλαμβάνει απαγόρευση εισόδου στο στάδιο και περιορισμούς κυκλοφορίας για όσους δηλώνουν οπαδοί του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου.
  • Παραμένει ανοιχτό αν η απαγόρευση θα εφαρμοστεί πλήρως, καθώς υπάρχουν πιθανές προσφυγές και η παρουσία φιλάθλων ήδη στη Μασσαλία δυσχεραίνει τον έλεγχο.
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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η απόφαση των τοπικών αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία για την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ, την Πέμπτη (15/10), στο «Βελοντρόμ», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η απόφαση ελήφθη με επίκληση λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς ο αγώνας έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου για την πρόκληση επεισοδίων.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τον χρόνο ανακοίνωσης του μέτρου, υποστηρίζοντας ότι ενημερώθηκε για την πρόθεση των γαλλικών αρχών μόλις την προηγούμενη ημέρα και αφού αρκετοί φίλαθλοι είχαν ήδη οργανώσει ή ξεκινήσει το ταξίδι τους. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο αποζημίωσης των οπαδών που θα υποστούν οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία.

Η απόφαση των γαλλικών αρχών και το ενδεχόμενο προσφυγών

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η περιφέρεια Μπους-ντυ-Ρον αποφάσισε να απαγορεύσει την παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, εκτιμώντας ότι η αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ασφαλείας.

Όπως αναφέρει το RMC Sport, ο αγώνας έχει αξιολογηθεί ως «πολύ υψηλού κινδύνου», με βαθμολογία 5/5 από την DNLH, την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού. Το ίδιο δημοσίευμα επικαλείται εκτιμήσεις των αρχών σύμφωνα με τις οποίες περίπου 200 από τους Έλληνες φιλάθλους που σχεδίαζαν να ταξιδέψουν ανήκουν στον χώρο των χούλιγκαν.

Οι γαλλικές αρχές φέρονται, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη τις σχέσεις μεταξύ οργανωμένων οπαδών της Μαρσέιγ και της ΑΕΚ, καθώς και το ήδη τεταμένο κλίμα των τελευταίων εβδομάδων στη χώρα, με τις δυνάμεις ασφαλείας να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των μαθητικών διαδηλώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η νομαρχιακή απόφαση προβλέπει την απαγόρευση εισόδου στο στάδιο CEPAC-Vélodrome σε όποιον δηλώνει ή συμπεριφέρεται ως οπαδός του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου, καθώς και την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης σε συγκεκριμένες περιοχές της Μασσαλίας.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο το μέτρο θα μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη. Όπως σημειώνει το RMC Sport, ο περιορισμένος χρόνος μέχρι την αναμέτρηση, οι αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί και η πιθανότητα προσφυγής στη διοικητική δικαιοσύνη ενδέχεται να περιπλέξουν την εφαρμογή της απόφασης. Παράλληλα, δεν θεωρείται δεδομένο ότι το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών θα προχωρήσει σε πρόσθετη απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, ορισμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ήδη φτάσει στη Μασσαλία, ενώ άλλοι βρίσκονται καθ’ οδόν. Η παρουσία φιλάθλων από διαφορετικές χώρες σε διάφορα σημεία της Ευρώπης δυσχεραίνει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την πλήρη αποτύπωση των μετακινήσεων.

Το RMC Sport αναφέρει, ακόμη, ότι οπαδοί της ΑΕΚ φέρονται να έχουν βρεθεί στο πλευρό των οργανωμένων οπαδών της Μαρσέιγ, μεταξύ άλλων και στην κερκίδα των φιλοξενούμενων κατά την πρόσφατη αναμέτρηση με την Τρουά.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού και η επιστολή στην UEFA

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την απαγόρευση, ασκώντας έντονη κριτική στις γαλλικές αρχές για την καθυστερημένη ενημέρωση. Όπως υποστηρίζει, κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα συνεργάστηκε με τη Μαρσέιγ, την UEFA και τις τοπικές αστυνομικές αρχές, χωρίς να τεθεί στις σχετικές επαφές ζήτημα απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων της στη Γαλλία.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι μόλις ενημερωθήκαμε επίσημα ότι οι γαλλικές αρχές απαγορεύουν την παρουσία φιλάθλων μας στον αγώνα μας με τη Μαρσέιγ την ερχόμενη Πέμπτη στη Μασσαλία για το Europa League!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων της ομάδας μας στον αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Μαρσέιγ για το Europa League, επικαλούμενες ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεργάστηκε άψογα τόσο με τη γαλλική ομάδα και την UEFA όσο και με τις τοπικές αστυνομικές αρχές και ουδέποτε τέθηκε θέμα απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων μας στη Γαλλία. Σε καμία από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί δεν μας είχε τεθεί ποτέ τέτοιο ζήτημα ούτε καν σαν ενδεχόμενο.

Μόλις χθες πληροφορηθήκαμε για την πρόθεση των γαλλικών αρχών και μάλιστα όχι με επίσημο τρόπο. Αποστείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέιγ. Το ίδιο έπραξε και η UEFA προς τις γαλλικές αρχές, αλλά η στάση και η δική μας και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας αγνοήθηκε.

Αναγνωρίζουμε ότι όταν οι αρμόδιες αρχές μιας χώρας λαμβάνουν αποφάσεις επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τα περιθώρια παρέμβασης ενός συλλόγου ή και της UEFA είναι περιορισμένα. Καταδικάζουμε, ωστόσο, την καθυστέρηση με την οποία καταδικάζουν τους φιλάθλους μας σε έξοδα και ταλαιπωρία, με αυτή την απόφαση, η οποία απαραδέκτως πάρθηκε την τελευταία στιγμή και ενώ ήδη υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν ή έχουν ταξιδέψει για τη Μασσαλία!

Η απαράδεκτη καθυστέρηση ελπίζουμε να μην εδράζεται στο προηγούμενο που υπάρχει σε αντίστοιχο αγώνα τον Δεκέμβριο του 2023, πριν από το Λανς - Σεβίλλη για το Champions League, όταν τότε οι γαλλικές αρχές είχαν απαγορεύσει τη μετακίνηση των Ισπανών φιλάθλων μόλις τρεις ημέρες πριν από τον αγώνα, παρότι περίπου 400 οπαδοί της Σεβίλλης είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια.

Τότε, η Σεβίλλη προσέφυγε στο γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας και την ημέρα του αγώνα η απαγόρευση ανεστάλη δικαστικά. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος ούτε γι’ αυτή την αντίδραση.

Ήδη έχουμε στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα αποζημιωθούν οι φίλαθλοί μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία. Παράλληλα, θέτουμε το ζήτημα της προστασίας της ασφάλειας όσων φιλάθλων μας βρέθηκαν ή θα βρεθούν στη Μασσαλία. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση για τις ακριβείς απαγορεύσεις των γαλλικών αρχών».

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω αντιδράσεις, καθώς η απόφαση ανακοινώθηκε λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση, όταν αρκετοί φίλαθλοι είχαν ήδη προγραμματίσει τη μετάβασή τους στη Γαλλία. Ο Ολυμπιακός ζητά να εξεταστεί το ζήτημα της αποζημίωσής τους, ενώ παραμένει κρίσιμο το πώς θα εφαρμοστούν οι περιορισμοί και ποια θα είναι η τελική στάση των αρμόδιων αρχών.

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