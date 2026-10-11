Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0: Έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε δυναμικά στην κούρσα του τίτλου

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» σταμάτησε το αήττητο σερί του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι χάρις στο τέρμα του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν πως ήθελαν περισσότερο το παιχνίδι και μάλιστα… υπέφεραν σε μεγαλύτερο βαθμό, μιας και στο 65’ αποβλήθηκε ο Μανώλης Σάλιακας με δύο κίτρινες κάρτες για μαρκαρίσματα πάνω στον Σαντίνο Αντίνο, σε διάστημα μόλις τεσσάρων λεπτών.

Με τη νίκη αυτή οι Πειραιώτες μείωσαν την απόσταση από την κορυφή και τους «πράσινους» στους 2 βαθμούς, κάτι που σημαίνει πως επέστρεψαν δυναμικά στη «μάχη» του τίτλου. Το πιο σημαντικό για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ήταν η διάθεση που έδειξε σ’ όλο το διάστημα του ντέρμπι, αφού ήθελε περισσότερο τη νίκη και έδειξε το… μέταλλό του.

Από την άλλη, οι «πράσινοι» γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στο φετινό… μαραθώνιο της Super League. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι δεν απώλεσαν τη θέση του… οδηγού που είχαν από την αρχή της σεζόν, μια και έμειναν στους 15 βαθμούς, έναν περισσότερο από την ΑΕΚ και δύο από τον Ολυμπιακό, όμως, τη Δευτέρα (12/10) δεν αποκλείεται να αποκτήσουν συγκάτοικο, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ πάρει τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο» κόντρα στην Καλαμάτα, στον αγώνα της Τούμπας.

Ξεκίνημα με έντονο ρυθμό

Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που μπήκε πιο δυνατά στο ντέρμπι του Φαλήρου. Οι «ερυθρόλευκοι» με ώθηση από την εξέδρα θέλησαν να πιέσουν από την αρχή και να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή του Ινάκι Πένια, αλλά στο 4’ το σουτ του Τσικίνιο βρήκε σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ενώ στο επόμενο λεπτό, το σουτ του Κώστα Φορτούνη, έπειτα από λάθος του Ετιέν Καμαρά, δεν ήταν καλό και η μπάλα πέρασε πλάγιο.

Στην συνέχεια, το «συγκρότημα» του Τζέικομπ Νίστρουπ προσπάθησε να ισορροπήσει την αναμέτρηση και θέλησε να «χτυπήσει» στην «πλάτη» της άμυνας των γηπεδούχων με τον Ανδρέα Τετέι, αλλά η επόμενη καλή στιγμή ήταν και πάλι για τους Πειραιώτες, όταν στο 13’ ο Μάριους Μουαντιλμαντζί πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Με τη συμπλήρωση του πρώτου 20λεπτου ο Ανδρέας Τετέι βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από μαρκάρισμα του Λορένζο Πιρόλα, ωστόσο, ο διαιτητής έδειξε απλά να συνεχιστεί το ματς, σε μία φάση που προκάλεσε παράπονα από τον «πράσινο» πάγκο. Τα πνεύματα είχαν αρχίσει να… ανάβουν στον αγωνιστικό χώρο και πέντε λεπτά αργότερα οι Κώστας Φορτούνης και Βιθέντε Ταμπόρδα πήραν από μία κίτρινη κάρτα.

Το «τριφύλλι» προσπάθησε να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις για την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά στο 29’ το «τακουνάκι» του Ανδρέα Τετέι, μετά από σέντρα του Νταβίντε Καλάμπρια από τα δεξιά, βρήκε σε ετοιμότητα τον Στεφάν Ορτέγκα.

«Χτύπησε» από στημένο

Το παιχνίδι είχε αποκτήσει όμορφο ρυθμό, με πολλές προσωπικές «μονομαχίες» και τέσσερα λεπτά τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ που αναζητούσε, «χτυπώντας» από στημένη φάση. Ο Κώστας Φορτούνης ήταν αυτός που εκτέλεσε το φάουλ, οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού δεν κατάφεραν να διώξουν και ο Παναγιώτης Ρέτσος με σουτ μέσα από την «καρδιά» της περιοχής, νίκησε τον Ινάκι Πένια και έκανε το 1-0 για τους Πειραιώτες.

Μάλιστα, στο επόμενο λεπτό, ο Ζότα Σίλβα έχασε μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, καθώς το πλασέ που έκανε βρήκε σε αμυντικό ενώ στην εξέλιξη της φάσης, ο Ανδρέας Τετέι έκανε την… επέλαση στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά το τάκλιν του Λορένζο Πιρόλα αποδείχθηκε σωτήριο.

Οι ευκαιρίες του Ολυμπιακού και οι επεμβάσεις του Ορτέγκα

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός απείλησε με απ’ ευθείας εκτέλεση φάουλ του Κώστα Φορτούνη στο 52’, η οποία πέρασε ελάχιστα άουτ. Τρία λεπτά αργότερα, η κεφαλιά του Ρέμο Φρόιλερ στο δεύτερο δοκάρι, μετά από κόρνερ, κατέληξε πάνω από την εστία.

Στο 64’, ο Σαλάχ-Εντίν επιχείρησε χαμηλό σουτ μετά από πάσα του Αζεντίν Ουναΐ, όμως ο Στεφάν Ορτέγκα πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση στη γωνία του.

Με αριθμητικό πλεονέκτημα οι «πράσινοι»

Η αποβολή του Σάλιακα με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 65’, για μαρκάρισμα πάνω στον Αντίνο, άλλαξε τις ισορροπίες της αναμέτρησης. Δύο λεπτά αργότερα, ο Τσικίνιο δοκίμασε το πόδι του, με την μπάλα να περνά λίγο έξω, ενώ στο 76’ το πλασέ του Ουναΐ έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

Άντεξε στην πίεση και κράτησε το 1-0

Στο 88’, η κεφαλιά του Τετέι, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Λούζα, πέρασε πάνω από την εστία. Παρά την πίεση των «πράσινων» στα τελευταία λεπτά, η άμυνα του Ολυμπιακού παρέμεινε σταθερή και οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν μέχρι τέλους το πολύτιμο 1-0.

Διαιτητής: Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ (Ισπανία)

Κίτρινες: 25’ Φορτούνης, 45’+1’ Ρέτσος, 63’ Σάλιακας - 25΄Ταμπόρδα, 43’ Αντίνο, 47’ Σαλάχ-Εντίν, 51’ Ντε Φράι, 77’ Λιβάι Γκαρσία, 83’ Λούζα, 90’+2’ Γιάγκουσιτς.

Αποβολές: 66’ Σάλιακας (2η κίτρινη)

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αγκουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν (83’ Μπρούνο), Πουέρτα (89’ Έσε), Φρόιλερ, Φορτούνης (70’ Ζέλσον), Τσικίνιο (70’ Πέντερσεν), Σίλβα, Μάριους (69’ Γιάρεμτσουκ).

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (46’ Σαλάχ-Εντίν), Καμαρά (46’ Κάνγκουα), Λούζα, Ταμπόρδα (62’ Λιβάι Γκαρσία), Ουναΐ (83’ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (73’ Ντέσερς), Τετέι.