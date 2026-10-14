Έδωσε μάχη, βγήκε όμως νικητής: Τσέχος προπονητής δεν έριξε ούτε βλέμμα στο ντεκολτέ ρεπόρτερ

Δείτε το βίντεο που έγινε viral

Παναγιώτης Βελισσάρης

Έδωσε μάχη, βγήκε όμως νικητής: Τσέχος προπονητής δεν έριξε ούτε βλέμμα στο ντεκολτέ ρεπόρτερ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
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  • Τσέχος προπονητής Ντέιβιντ Ολέλα απέφυγε να κοιτάξει το ντεκολτέ της ρεπόρτερ Σαμπίνα Γιάκσοβα κατά τη διάρκεια συνέντευξης.
  • Η προσπάθειά του να μην αποσπαστεί από την εμφάνιση της ρεπόρτερ έγινε viral στα social media.
  • Οι χρήστες επαίνεσαν την αυτοσυγκράτηση και τον σεβασμό που επέδειξε ο προπονητής.
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Το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με προπονητή ομάδας ποδοσφαίρου Β' Εθνικής στην Τσεχία που δείχνει την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλει για να μην ρίξει ούτε… βλέμμα στο εντυπωσιακό ντεκολτέ της γυναίκας που του έπαιρνε συνέντευξη.

Το πιο εντυπωσιακό όλων είναι ο Ντέιβιντ Ολέλα, βγήκε νικητής από αυτή τη μάχη: Πράγματι, δεν κοίταξε ούτε μία φορά τη Σαμπίνα Γιάκσοβα!

Όπως αναμενόταν το βίντεο προκάλεσε πλημμύρα σχολίων στα social media, με τους χρήστες να χαιρετίζουν την παροιμιώδη αυτοσυγκράτηση του προπονητή. «Απόλυτος σεβασμός για τον τρόπο που ελέγχει το βλέμμα του», ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια.

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