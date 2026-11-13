Live - Ολλανδία – Ελλάδα: Η κρίσιμη αναμέτρηση για το Nations League

Snapshot Η Εθνική Ελλάδας παίζει με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους οκτώ βαθμούς και διεκδικούν την πρώτη θέση του ομίλου.

Η Ελλάδα έχει δύο νίκες και δύο ισοπαλίες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, με σημαντικές εκτός έδρας νίκες απέναντι στη Σερβία και τη Γερμανία.

Σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας, η Εθνική διατηρεί πλεονέκτημα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Υπάρχουν απουσίες και αμφιβολίες για την ενδεκάδα, ενώ πάνω από 3.000 Έλληνες φίλαθλοι αναμένεται να στηρίξουν την ομάδα στην έδρα της Ολλανδίας. Snapshot powered by AI

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η «γαλανόλευκη» θέλει τη νίκη απέναντι στους Ολλανδούς, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στους οκτώ βαθμούς και να διεκδικούν την πρώτη θέση του ομίλου.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει πραγματοποιήσει μια ιδιαίτερα θετική πορεία στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, με απολογισμό δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Ξεχωρίζουν οι εκτός έδρας νίκες απέναντι στη Σερβία με 2-1 και τη Γερμανία με 1-0, ενώ στην αναμέτρηση με την Ολλανδία στην Τούμπα οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Στη συνέχεια, η Εθνική έμεινε στο 0-0 με τη Γερμανία.

Σε περίπτωση νίκης η Ελλάδα θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Nationw League. Ακόμη και η ισοπαλία διατηρεί την ελληνική ομάδα σε πλεονεκτική θέση ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να διαχειριστεί και ορισμένες απουσίες. Εκτός αποστολής βρίσκονται οι τιμωρημένοι Χρήστος Ζαφείρης και Μανώλης Σάλιακας, καθώς και οι Μπάμπης Κωστούλας και Αλέξανδρος Κυζιρίδης. Παράλληλα, ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό στον αστράγαλο.

Σημαντική αναμένεται να είναι και η παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων, καθώς περισσότεροι από 3.000 αναμένεται να βρεθούν στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» για να στηρίξουν την προσπάθεια της Εθνικής.

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