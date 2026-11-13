Live - Ολλανδία – Ελλάδα: Η κρίσιμη αναμέτρηση για το Nations League
Η «γαλανόλευκη» θέλει τη νίκη απέναντι στους Ολλανδούς, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στους οκτώ βαθμούς και να διεκδικούν την πρώτη θέση του ομίλου
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- Η Εθνική Ελλάδας παίζει με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.
- Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους οκτώ βαθμούς και διεκδικούν την πρώτη θέση του ομίλου.
- Η Ελλάδα έχει δύο νίκες και δύο ισοπαλίες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, με σημαντικές εκτός έδρας νίκες απέναντι στη Σερβία και τη Γερμανία.
- Σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας, η Εθνική διατηρεί πλεονέκτημα για την πρόκριση στα προημιτελικά.
- Υπάρχουν απουσίες και αμφιβολίες για την ενδεκάδα, ενώ πάνω από 3.000 Έλληνες φίλαθλοι αναμένεται να στηρίξουν την ομάδα στην έδρα της Ολλανδίας.
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.
Η «γαλανόλευκη» θέλει τη νίκη απέναντι στους Ολλανδούς, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στους οκτώ βαθμούς και να διεκδικούν την πρώτη θέση του ομίλου.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει πραγματοποιήσει μια ιδιαίτερα θετική πορεία στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, με απολογισμό δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Ξεχωρίζουν οι εκτός έδρας νίκες απέναντι στη Σερβία με 2-1 και τη Γερμανία με 1-0, ενώ στην αναμέτρηση με την Ολλανδία στην Τούμπα οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Στη συνέχεια, η Εθνική έμεινε στο 0-0 με τη Γερμανία.
Σε περίπτωση νίκης η Ελλάδα θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Nationw League. Ακόμη και η ισοπαλία διατηρεί την ελληνική ομάδα σε πλεονεκτική θέση ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να διαχειριστεί και ορισμένες απουσίες. Εκτός αποστολής βρίσκονται οι τιμωρημένοι Χρήστος Ζαφείρης και Μανώλης Σάλιακας, καθώς και οι Μπάμπης Κωστούλας και Αλέξανδρος Κυζιρίδης. Παράλληλα, ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό στον αστράγαλο.
Σημαντική αναμένεται να είναι και η παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων, καθώς περισσότεροι από 3.000 αναμένεται να βρεθούν στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» για να στηρίξουν την προσπάθεια της Εθνικής.
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