Ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών στον Οβονό για τη φάση που προκάλεσε τον θάνατο του ντε Μιγκέλ

Snapshot Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επέβαλε 12 αγωνιστικές αποκλεισμό στον Χεσούς Οουόνο για βίαιη ενέργεια σε αγώνα με την Τενερίφη.

Ο Οουόνο αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα για χρήση υπερβολικής δύναμης κατά τη διεκδίκηση της μπάλας, που οδήγησε σε σύγκρουση με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος κατέρρευσε και πέθανε την επόμενη μέρα.

Η απόφαση στηρίχθηκε στην περιγραφή του περιστατικού στο φύλλο αγώνα και αφορά σοβαρή πειθαρχική παράβαση σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της ομοσπονδίας.

Η ποινή προέκυψε μετά από δημόσια παρέμβαση του προέδρου της Ανδόρα, Ζεράρ Πικέ, που ζήτησε διευκρινίσεις για τις κυρώσεις σε τρεις παίκτες της ομάδας.

Επιπλέον, ο Οουόνο αποχώρησε από τις προπονήσεις της ομάδας και δεν υπολογίζεται για τον επόμενο αγώνα της Ανδόρα με την Αλμερία. Snapshot powered by AI

Ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στον Χεσούς Οβονό, τερματοφύλακα της Ανδόρα, για την αποβολή του στην αναμέτρηση με την Τενερίφη στις 2 Νοεμβρίου.

Το παιχνίδι είχε τραγική κατάληξη, καθώς ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ, με τον οποίο συγκρούστηκε ο τερματοφύλακας, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο και πέθανε την επόμενη ημέρα.

Η αποβολή του Οβονό σημειώθηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, όταν, στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, σήκωσε ψηλά το πόδι και χτύπησε με δύναμη τον αντίπαλό του. Ο διαιτητής έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα, κρίνοντας ότι χρησιμοποιήθηκε υπερβολική δύναμη στη διεκδίκηση.

Στην απόφασή της, η Πειθαρχική Επιτροπή στηρίχθηκε στην περιγραφή του περιστατικού στο φύλλο αγώνα, επισημαίνοντας ότι ο ποδοσφαιριστής αποβλήθηκε επειδή χτύπησε βίαια αντίπαλο με το πόδι ψηλά, χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη ενώ η μπάλα βρισκόταν υπό διεκδίκηση.

Η απόφαση ήρθε έπειτα από δημόσια παρέμβαση του προέδρου της Ανδόρα, Ζεράρ Πικέ, ο οποίος είχε αναρτήσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ξεκαθαρίσει το καθεστώς των ποινών που αφορούσαν τρεις ποδοσφαιριστές της ομάδας. Όπως είχε αναφέρει, ο σύλλογος δεν είχε ενημερωθεί εγκαίρως για τις κυρώσεις που αντιμετώπιζαν οι παίκτες του.

Εκτός από τον Οουόνο, στο ίδιο παιχνίδι ο Εφέ Ακμάν συμπλήρωσε πέντε κίτρινες κάρτες, ενώ ο Λαουτάρο ντε Λεόν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη. Οι τρεις ποδοσφαιριστές δεν υπολογίζονταν για την αναμέτρηση με την Αλμερία το Σάββατο, με τον Οβονό να έχει αποχωρήσει και από τις προπονήσεις της ομάδας.

Στην επίσημη απόφασή της, η Επιτροπή αναφέρει ότι επιβάλλει στον Χεσούς Λάθαρο Φερέρ Οβονό αποκλεισμό 12 αγωνιστικών για σοβαρή πειθαρχική παράβαση, βάσει του άρθρου 102 του Πειθαρχικού Κώδικα της ισπανικής ομοσπονδίας, καθώς και τις προβλεπόμενες χρηματικές κυρώσεις.

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