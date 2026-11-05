Χεσούς ντε Μιγκέλ: Εκατοντάδες στην κηδεία του αδικοχαμένου επιθετικού της Τενερίφης

Snapshot Ο ποδοσφαιριστής Χεσούς ντε Μιγκέλ πέθανε από τυχαίο τραύμα στο στήθος μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα σε αγώνα.

Η κηδεία του 30χρονου επιθετικού της Τενερίφης έγινε στη γενέτειρά του Ναβαχερμόσα με τη συμμετοχή συγγενών, φίλων και σημαντικών εκπροσώπων του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Παρόντες στην κηδεία ήταν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης και ο διευθύνων σύμβουλος της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η οικογένεια ευχαρίστησε όσους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους και τόνισε τον μεγάλο αντίκτυπο του Χεσούς στη ζωή πολλών ανθρώπων.

Η σύντροφος του Χεσούς και η ενός έτους κόρη τους ήταν παρούσες στον αγώνα τη στιγμή της τραγωδίας. Snapshot powered by AI

Εκατοντάδες άνθρωποι συνόδευσαν στην τελευταία κατοικία του, τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια αγώνα, μετά από σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Ο 30χρονος επιθετικός της Τενερίφης, κηδεύτηκε στη γενέτειρά του Ναβαχερμόσα, στο Τολέδο

Συγγενείς, φίλοι, συμπαίκτες, φίλαθλοι και γείτονες, μαζί με εκπροσώπους τους ισπανικού ποδοσφαίρου συνοδεύσαν τη νεκρική πομπή μέσα από τα στενά δρομάκια της πόλης.

Παρόντες μεταξύ άλλων, ο Ραφαέλ Λουζάν, πρόεδρος της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ και ο διευθύνων σύμβουλος της Ατλέτικο Μαδρίτης Μιγκέλ Άνχελ Ζιλ Μαρίν.

⚫ Navahermosa despide a Jesús de Miguel en un emotivo y multitudinario funeral https://t.co/s4BUerBGTW https://t.co/LjEuZuHxnA — 20minutos.es (@20m) November 5, 2026

Μια δημόσια προβολή στήθηκε επίσης έξω από το γραφείο τελετών για τους πενθούντες που δεν μπορούσαν να μπουν μέσα.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της οικογένειας έκανε την πρώτη δήλωση μετά τον τραγικό χαμό του 30χρονου.

«Ο Χεσούς αφήνει ένα κενό που είναι αδύνατο να καλυφθεί, αλλά και μια τεράστια ανάμνηση σε όλους εμάς που είχαμε την τύχη να μοιραστούμε τη ζωή μας μαζί του».

«Ευχαριστούμε όλους όσοι τον θυμήθηκαν, τους συμπαίκτες του, τους φίλους, τους φιλάθλους και όλους τους συλλόγους που θέλησαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και να μας συνοδεύσουν σε αυτή την οδυνηρή στιγμή.

«Το να νιώθουμε τέτοια αγάπη για τον Χεσούς και να παρακολουθούμε τον αντίκτυπο που είχε σε τόσους πολλούς ανθρώπους είναι κάτι που θα κουβαλάμε πάντα μαζί μας».

Η νεκροψία διαπίστωσε ότι ο Ντε Μιγκέλ πέθανε από «τυχαίο τραύμα στο στήθος» μετά το περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο.

Τραγική ειρωνεία η σύντροφός του, Μαρία, ήταν στον αγώνα με την ενός έτους κόρη τους όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Διαβάστε επίσης