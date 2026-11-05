Η τραγωδία του Χεσούς ντε Μιγκέλ: Η σύντροφός του ήταν στις εξέδρες με την κόρη τους όταν κατέρρευσε

Snapshot Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής Χεσούς ντε Μιγκέλ πέθανε μετά από καρδιακή ανακοπή που προκλήθηκε από χτύπημα στο στήθος κατά τη διάρκεια αγώνα για τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η σύντροφός του Μαρία βρισκόταν μόνη στο νοσοκομείο με την κόρη τους, παρακολουθώντας τον αγώνα όπου τραυματίστηκε σοβαρά ο Ντε Μιγκέλ.

Ο πατέρας του ποδοσφαιριστή συγκλονίστηκε βλέποντας τη σύγκρουση στην τηλεόραση και μετέβη στην Τενερίφη για να βρίσκεται κοντά στον γιο του.

Οι ισπανικές Αρχές διερευνούν την υπόθεση ως πιθανή ανθρωποκτονία από αμέλεια, εξετάζοντας την ιατρική αντιμετώπιση και τις συνθήκες του τραυματισμού.

Ο τερματοφύλακας της αντίπαλης ομάδας αποβλήθηκε, αλλά δεν αναμένονται ποινικές διώξεις, ενώ φέρεται να θέλει να επικοινωνήσει με την οικογένεια για να ζητήσει συγγνώμη. Snapshot powered by AI

Μια ακόμη πιο σκληρή διάσταση στην τραγωδία με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Χεσούς ντε Μιγκέλ έρχεται στο φως, μέσα από τις μαρτυρίες ανθρώπων από το στενό οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον.

Ο 30χρονος επιθετικός της Τενερίφης πέθανε το πρωί της Τρίτης, λίγες ώρες μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ανδόρα για τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος. Ο Ντε Μιγκέλ δέχθηκε ένα ισχυρό χτύπημα στο στήθος από το γόνατο του τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας, Χεσούς Οουόνο, ο οποίος είχε βγει από την περιοχή του για να απομακρύνει την μπάλα.

Ο ποδοσφαιριστής υπέστη καρδιακή ανακοπή, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στον αγωνιστικό χώρο και διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να τον επαναφέρουν, ωστόσο η νευρολογική του κατάσταση επιδεινώθηκε και τελικά κατέληξε τις πρωινές ώρες.

Η σύντροφός του έμεινε μόνη στο νοσοκομείο

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του στενού φίλου του ποδοσφαιριστή, Φερνάντο Ρομάν, ο οποίος αποκάλυψε ότι η σύντροφός του, Μαρία, βρισκόταν στο νοσοκομείο μόνη της, περιμένοντας με αγωνία νέα για την κατάσταση της υγείας του.

Η Μαρία είχε παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τις εξέδρες του γηπέδου, έχοντας μαζί της την κόρη τους, Κάρλα, ηλικίας μόλις ενός έτους και μερικών μηνών. Έτσι, έγινε αυτόπτης μάρτυρας της σοκαριστικής σύγκρουσης που έμελλε να αποβεί μοιραία για τον σύντροφό της.

Ο Ρομάν, ο οποίος αγωνίζεται στην ισπανική Ταλαβέρα, αποκάλυψε ότι επικοινωνούσε μαζί της επί ώρες, προσπαθώντας να της συμπαρασταθεί στις δύσκολες στιγμές.

«Χθες, η σύντροφός μου κι εγώ μιλούσαμε όλο το απόγευμα και όλη τη νύχτα με τη Μαρία, τη σύντροφό του, η οποία ήταν μόνη στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Έχω μιλήσει με τη σύντροφό του και μπορείτε να φανταστείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Τώρα πρέπει να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια. Θέλω να στείλω την αγάπη μου στους δικούς του ανθρώπους, στη Μαρία και στην κόρη του, την Κάρλα, που είναι μόλις ενός έτους και μερικών μηνών».

Ο ίδιος αποκάλυψε, μάλιστα, ότι είχαν πρόσφατα συζητήσει το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν όλοι μαζί στη Disneyland, μαζί με τις κόρες τους.

«Ήταν απίστευτο. Μιλούσαμε για το ταξίδι στη Disney με τα κορίτσια, με τη δική μου κόρη επίσης, και δείτε τι συνέβη», είπε.

Ο πατέρας του ξέσπασε σε κλάματα βλέποντας τη σύγκρουση

Την ίδια ώρα, συγκλονιστική ήταν και η αντίδραση του πατέρα του ποδοσφαιριστή, ο οποίος παρακολουθούσε την αναμέτρηση από τηλεόραση σε μπαρ της γενέτειρας του γιου του, Ναβαερμόσα, στην επαρχία του Τολέδο.

Σύμφωνα με μαρτυρία γείτονα της οικογένειας στην εκπομπή «Y ahora Sonsoles» του ισπανικού τηλεοπτικού σταθμού Antena 3, ο πατέρας του 30χρονου αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης μόλις είδε τη σύγκρουση στην τηλεόραση.

«Ο πατέρας του, μόλις είδε τη σύγκρουση, άρχισε να κλαίει», ανέφερε ο γείτονας, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια συγκέντρωσε την οικογένειά του και αναχώρησαν για την Τενερίφη, προκειμένου να βρεθούν κοντά στον γιο τους.

Ο ίδιος περιέγραψε τον Ντε Μιγκέλ ως έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο στην περιοχή όπου μεγάλωσε.

«Ήταν ένα πολύ σκληρό χτύπημα. Ήταν πολύ γνωστός εδώ. Περνούσε συχνά από την περιοχή. Ο κόσμος τον αγαπούσε πολύ. Ήταν ευχάριστος, προσιτός και γεμάτος όρεξη για ζωή», είπε.

Η έρευνα της αστυνομίας για τον θάνατό του

Στο μεταξύ, οι ισπανικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του ποδοσφαιριστή, εξετάζοντας τόσο την ιατρική αντιμετώπιση του περιστατικού όσο και το ενδεχόμενο η σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας να συνιστά ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Αστυνομικοί της υπηρεσίας ανθρωποκτονιών στη Σάντα Κρουθ της Τενερίφης διερευνούν την υπόθεση, ενώ αναμένεται να εξεταστούν οι υγειονομικοί που συμμετείχαν στην προσπάθεια διάσωσης του ποδοσφαιριστή, καθώς και τα ιατρικά έγγραφα.

Ο Χεσούς Οουόνο αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα για τη σύγκρουση, ενώ ο αγώνας διακόπηκε με το σκορ στο 2-2. Σύμφωνα με νομικές εκτιμήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, δεν θεωρείται πιθανό να ασκηθούν ποινικές διώξεις στον τερματοφύλακα, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια κανονικής αγωνιστικής φάσης.

Ο Οουόνο, πάντως, φέρεται να επιθυμεί να επικοινωνήσει με την οικογένεια του εκλιπόντος και να ζητήσει συγγνώμη πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση.

Η Τενερίφη ανακοίνωσε τον θάνατο του ποδοσφαιριστή με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της και ζητώντας να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας.

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