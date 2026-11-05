Ισπανία: Ο τερματοφύλακας που εμπλέκεται στον θάνατο του Μιγκέλ ερευνάται απ τις Αρχές για το συμβάν

Snapshot Ο τερματοφύλακας Χεσούς Οβόνο εμπλέκεται στη σύγκρουση που οδήγησε στον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ κατά τη διάρκεια αγώνα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Ο Ντε Μιγκέλ υπέστη τραυματισμό στο στήθος από το γόνατο του Οβόνο και κατέρρευσε, οδηγώντας σε καρδιακή ανακοπή και θάνατό του στο νοσοκομείο.

Η ισπανική αστυνομία ερευνά το περιστατικό για πιθανή ακούσια ανθρωποκτονία.

Ο Οβόνο εκφράζει μεγάλο πόνο και βιώνει τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής του, ενώ δέχεται έντονη κριτική και αναγκάστηκε να κλείσει τον λογαριασμό του στα κοινωνικά μέσα.

Το ισπανικό ποδόσφαιρο έχει βυθιστεί σε πένθος μετά τον θάνατο του 30χρονου παίκτη της Τενερίφης. Snapshot powered by AI

Ο τερματοφύλακας Χεσούς Οβόνο λέει ότι αισθάνεται «τεράστιο πόνο» μετά την εμπλοκή του στη μοιραία σύγκρουση με τον σταρ της Τενερίφης Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο. Ο Οβόνο εξέδωσε ανακοίνωση μαζί με την ομάδα του, την Ανδόρα, εκφράζοντας ότι περνάει τις πιο δύσκολες μέρες της ζωής του.

Ο τερματοφύλακας συγκρούστηκε με τον Ντε Μιγκέλ κοντά στη μεσαία γραμμή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Ο άσος της Τενερίφης χτυπήθηκε στο στήθος από το γόνατο του Οβόνο και κατέρρευσε στο χορτάρι, με τους παίκτες στο γήπεδο να ζητούν βοήθεια.

Ο Ντε Μιγκέλ διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς πέθανε την Τρίτη μετά από καρδιακή ανακοπή. Έκτοτε, η ισπανική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με πιθανή ακούσια ανθρωποκτονία.

Το περιστατικό έχει βυθίσει το ισπανικό ποδόσφαιρο σε πένθος μετά τον θάνατο του 30χρονου. Ο Οβόνο δέχθηκε μηνύματα οργής κι αναγκάστηκε να κλείσει τον λογαριασμό του στο Instagram.

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