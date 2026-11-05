Ισπανία: Ο τερματοφύλακας που εμπλέκεται στον θάνατο του Μιγκέλ ερευνάται απ τις Αρχές για το συμβάν

- Η ισπανική αστυνομία ερευνά το περιστατικό για πιθανή ακούσια ανθρωποκτονία

Μιχάλης Παπαδάκος

Ισπανία: Ο τερματοφύλακας που εμπλέκεται στον θάνατο του Μιγκέλ ερευνάται απ τις Αρχές για το συμβάν
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  • Ο τερματοφύλακας Χεσούς Οβόνο εμπλέκεται στη σύγκρουση που οδήγησε στον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ κατά τη διάρκεια αγώνα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.
  • Ο Ντε Μιγκέλ υπέστη τραυματισμό στο στήθος από το γόνατο του Οβόνο και κατέρρευσε, οδηγώντας σε καρδιακή ανακοπή και θάνατό του στο νοσοκομείο.
  • Η ισπανική αστυνομία ερευνά το περιστατικό για πιθανή ακούσια ανθρωποκτονία.
  • Ο Οβόνο εκφράζει μεγάλο πόνο και βιώνει τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής του, ενώ δέχεται έντονη κριτική και αναγκάστηκε να κλείσει τον λογαριασμό του στα κοινωνικά μέσα.
  • Το ισπανικό ποδόσφαιρο έχει βυθιστεί σε πένθος μετά τον θάνατο του 30χρονου παίκτη της Τενερίφης.
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Ο τερματοφύλακας Χεσούς Οβόνο λέει ότι αισθάνεται «τεράστιο πόνο» μετά την εμπλοκή του στη μοιραία σύγκρουση με τον σταρ της Τενερίφης Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο. Ο Οβόνο εξέδωσε ανακοίνωση μαζί με την ομάδα του, την Ανδόρα, εκφράζοντας ότι περνάει τις πιο δύσκολες μέρες της ζωής του.

Ο τερματοφύλακας συγκρούστηκε με τον Ντε Μιγκέλ κοντά στη μεσαία γραμμή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Ο άσος της Τενερίφης χτυπήθηκε στο στήθος από το γόνατο του Οβόνο και κατέρρευσε στο χορτάρι, με τους παίκτες στο γήπεδο να ζητούν βοήθεια.

Ο Ντε Μιγκέλ διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς πέθανε την Τρίτη μετά από καρδιακή ανακοπή. Έκτοτε, η ισπανική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με πιθανή ακούσια ανθρωποκτονία.

Το περιστατικό έχει βυθίσει το ισπανικό ποδόσφαιρο σε πένθος μετά τον θάνατο του 30χρονου. Ο Οβόνο δέχθηκε μηνύματα οργής κι αναγκάστηκε να κλείσει τον λογαριασμό του στο Instagram.

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