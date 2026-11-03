Θάνατος Μιγκέλ: Ποιες κυρώσεις αντιμετωπίζει ο τερματοφύλακας Οουόνο μετά την τραγωδία στο γήπεδο

Snapshot Ο τερματοφύλακας Χεσούς Οουόνο αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα μετά τη σύγκρουση που οδήγησε στον θάνατο του ποδοσφαιριστή Χεσούς ντε Μιγκέλ.

Ο Οουόνο κινδυνεύει με αποκλεισμό από 4 έως 12 αγώνες σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Εξετάζεται η πιθανότητα ποινικών ευθυνών για ανθρωποκτονία από αμέλεια, με ποινή φυλάκισης από 1 έως 4 χρόνια σε περίπτωση βαριάς αμέλειας.

Η ποινική ευθύνη εξαρτάται από το αν η ενέργεια του τερματοφύλακα υπερέβη τα αποδεκτά όρια κινδύνου στο ποδόσφαιρο και από την αιτιώδη σύνδεση της σύγκρουσης με τον θάνατο.

Ο Οουόνο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και έχει περιορίσει τη δυνατότητα σχολιασμού στα κοινωνικά μέσα λόγω των αρνητικών αντιδράσεων. Snapshot powered by AI

Βαρύ είναι το κλίμα στο ισπανικό ποδόσφαιρο μετά τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τη σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρα, Χεσούς Οουόνο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Τενερίφη.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ενώ ο θάνατος του 30χρονου επιθετικού ανακοινώθηκε το πρωί της Τρίτης από την ομάδα του.

Πέρα από το πένθος που έχει προκαλέσει η απώλεια του ποδοσφαιριστή, στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και το ζήτημα των πιθανών συνεπειών για τον Οουόνο. Ο διεθνής τερματοφύλακας της Ισημερινής Γουινέας αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για τη σύγκρουση, ωστόσο η υπόθεση δεν περιορίζεται στην πειθαρχική διαδικασία. Εξετάζεται πλέον και το ενδεχόμενο να προκύψουν ποινικές ευθύνες, εφόσον αποδειχθεί ότι η ενέργειά του συνιστούσε αξιόποινη αμέλεια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα, ο Οουόνο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την εξέλιξη της υπόθεσης. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Sport», φέρεται να επιθυμούσε να επικοινωνήσει ιδιωτικά με την οικογένεια του Ντε Μιγκέλ και να εκφράσει τη συγγνώμη του, ενώ μετά το περιστατικό δέχθηκε έντονες επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αντιδράσεις αυτές τον οδήγησαν να περιορίσει τη δυνατότητα σχολιασμού στους λογαριασμούς του.

La entrada es terrible https://t.co/cZZWb9wLT3 — Aaron Domínguez (@Aaronvalden77) November 2, 2026

Έως και 12 αγώνες αποκλεισμός

Σε αθλητικό επίπεδο, ο τερματοφύλακας της Ανδόρα κινδυνεύει με σημαντική ποινή αποκλεισμού. Ο πειθαρχικός κώδικας της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (RFEF), και συγκεκριμένα το άρθρο 102, προβλέπει τιμωρία από τέσσερις έως δώδεκα αγωνιστικές για βίαιη συμπεριφορά προς αντίπαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν αυτή προκαλεί σοβαρές επιζήμιες συνέπειες ή τραυματισμό.

Η τελική ποινή θα εξαρτηθεί από τον χαρακτηρισμό της φάσης και την αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Το ενδεχόμενο επιβολής ποινής από οκτώ έως δώδεκα αγώνες έχει αναφερθεί σε ισπανικά δημοσιεύματα, ωστόσο δεν αποτελεί δεδομένη απόφαση.

🚨Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria después del fuerte impacto recibido en el encuentro ante el Andorra. El futbolista recuperó el pulso gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas por los servicios médicos [Vía @martintravieso ] https://t.co/aaL2xu558D — Aaron Domínguez (@Aaronvalden77) November 2, 2026

Πότε μπορεί να υπάρξουν ποινικές συνέπειες

Διαφορετικό είναι το ζήτημα της ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης. Το γεγονός ότι η σύγκρουση σημειώθηκε στη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα δεν αποκλείει αυτομάτως την εφαρμογή του ποινικού δικαίου. Δεν σημαίνει, όμως, ούτε ότι ο θάνατος ενός ποδοσφαιριστή συνεπάγεται αυτομάτως την ποινική ευθύνη του αντιπάλου του.

Κρίσιμο στοιχείο θα είναι εάν αποδειχθεί ότι η ενέργεια του Οουόνο υπερέβη τα όρια του κινδύνου που θεωρείται αποδεκτός σε μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση και συνιστούσε ποινικά κολάσιμη αμέλεια. Θα πρέπει, επίσης, να εξεταστεί η ακριβής αιτία θανάτου και η αιτιώδης σύνδεσή της με τη σύγκρουση.

Το άρθρο 142 του ισπανικού Ποινικού Κώδικα προβλέπει φυλάκιση από ένα έως τέσσερα χρόνια σε περίπτωση ανθρωποκτονίας από βαριά αμέλεια. Αντίθετα, όταν πρόκειται για λιγότερο σοβαρή αμέλεια, προβλέπεται χρηματική ποινή από τρεις έως δεκαοκτώ μήνες.

Η διάκριση ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία της έρευνας και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του τερματοφύλακα. Η απευθείας κόκκινη κάρτα και η τραγική κατάληξη της φάσης δεν αρκούν από μόνες τους για να στοιχειοθετήσουν ποινικό αδίκημα.

Σε κάθε περίπτωση, η αθλητική τιμωρία και η ενδεχόμενη ποινική ευθύνη αποτελούν δύο

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