Πώς χτύπημα στο στήθος ίσως προκαλέσει καρδιακή ανακοπή: Τι ανέδειξε ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ

Μπορεί ένα και μόνο χτύπημα στο στήθος να σταματήσει μια υγιή καρδιά; Ο σπάνιος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι αθλητές.

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Πώς χτύπημα στο στήθος ίσως προκαλέσει καρδιακή ανακοπή: Τι ανέδειξε ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ
ΥΓΕΙΑ
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Ο θάνατος του 30χρονου επιθετικού της Τενερίφης, Jesús de Miguel, μετά από σύγκρουση κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στις 2 Νοεμβρίου 2026, εγείρει ένα ανησυχητικό ερώτημα: μπορεί ένα χτύπημα στο στήθος να σταματήσει ξαφνικά την άντληση αίματος από την καρδιά;

Σε σπάνιες περιπτώσεις, αυτό είναι πιθανό, ωστόσο, η ακριβής ιατρική αιτία του θανάτου του Jesús de Miguel δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.

Τι συνέβη στον Jesús de Miguel;

Ο De Miguel συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της FC Andorra, Jesús Owono, του οποίου το γόνατο φάνηκε να τον χτύπησε στο στήθος κατά τη διεκδίκηση της μπάλας. Ο De Miguel κατέρρευσε και του παρασχέθηκαν επείγουσες πρώτες βοήθειες, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η ομάδα της Τενερίφης επιβεβαίωσε τον θάνατό του σήμερα, 3 Νοεμβρίου.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή και επακόλουθη νευρολογική επιδείνωση, καθώς και για τραυματισμό στο κεφάλι. Δεν έχει υπάρξει επιβεβαιωμένη διάγνωση για το φαινόμενο «commotio cordis» (διάσειση της καρδιάς). Η συγκεκριμένη κατάσταση αποτελεί μία πιθανή εξήγηση για την καρδιακή ανακοπή μετά από χτύπημα στο στήθος, αλλά όχι την εξακριβωμένη αιτία του θανάτου του ποδοσφαιριστή.

Πώς μπορεί ένα χτύπημα στο στήθος να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή χωρίς να προκαλέσει βλάβη στην καρδιά;

Η σπάνια κατάσταση, που ονομάζεται «commotio cordis», συμβαίνει όταν ένα αμβλύ χτύπημα στην περιοχή της καρδιάς διαταράσσει την ηλεκτρική της δραστηριότητα, προκαλώντας συνήθως κοιλιακή μαρμαρυγή. Αντί να αντλούν αίμα, οι κάτω θάλαμοι της καρδιάς (κοιλίες) παρουσιάζουν χαοτικές συσπάσεις. Η ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο διακόπτεται και μπορεί να ακολουθήσει απώλεια των αισθήσεων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σε αντίθεση με το έμφραγμα, το οποίο συνήθως σχετίζεται με διακοπή της ροής του αίματος προς τον καρδιακό μυ, η «commotio cordis» μπορεί να συμβεί και σε μια υγιή καρδιά χωρίς άλλη γνωστή πάθηση ή ορατή δομική βλάβη.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ο χρονισμός. Το χτύπημα πρέπει να συμπέσει με μια εξαιρετικά σύντομη, ευάλωτη φάση του καρδιακού κύκλου, κατά την οποία το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς βρίσκεται σε φάση επαναφοράς. Το σημείο και η ισχύς του χτυπήματος παίζουν επίσης ρόλο: ακόμη και ένα χτύπημα που δεν φαίνεται ιδιαίτερα βίαιο μπορεί να αποβεί επικίνδυνο, αν συμβεί ακριβώς την λάθος στιγμή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η συνηθισμένη σε αθλήματα επαφής πρόσκρουση στο στήθος προκαλεί συχνά καρδιακή ανακοπή. Επίσης, δεν οφείλεται κάθε καρδιακή ανακοπή μετά από χτύπημα σε «commotio cordis»: ένας σοβαρός τραυματισμός μπορεί να προκαλέσει άμεση βλάβη στην καρδιά, ενώ πρέπει να εξετάζονται και άλλες πιθανές ιατρικές αιτίες.

Γιατί αυτός ο σπάνιος κίνδυνος συνδέεται με τον αθλητισμό;

Το «commotio cordis» (διάσειση της καρδιάς) έχει καταγραφεί κυρίως σε νεαρούς άνδρες αθλητές, σε αθλήματα που περιλαμβάνουν αντικείμενα που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, όπως μπάλες του μπέιζμπολ, δίσκους χόκεϊ ή μπάλες του λακρός. Συγκρούσεις σε άλλα αθλήματα, συμπεριλαμβανομένου του ποδοσφαίρου, μπορούν επίσης να προκαλέσουν αμβλύ τραύμα στο θώρακα.

Μια παλιά μελέτη του 1995, που αφορούσε 25 νεαρά άτομα, έδειξε ότι τα 12 κατέρρευσαν σχεδόν αμέσως, ενώ τα 13 παρέμειναν με τις αισθήσεις τους και δραστήρια για μικρό χρονικό διάστημα πριν υποστούν καρδιακή ανακοπή. Αυτή η μικρή, παλαιότερη σειρά περιστατικών καταδεικνύει τον πιθανό τρόπο εκδήλωσης της κατάστασης, αλλά όχι τη συχνότητα με την οποία εμφανίζεται σήμερα.

Το «commotio cordis» παραμένει εξαιρετικά σπάνιο. Ωστόσο, η κατάρρευση μετά από πρόσκρουση κατά τη διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας απαιτεί άμεση παρέμβαση, ανεξάρτητα από την αιτία της.

ΚΑΡΠΑ

Τι πρέπει να κάνετε εάν κάποιος καταρρεύσει μετά από χτύπημα στο θώρακα

Θεωρήστε πιθανή την καρδιακή ανακοπή κάθε φορά που ένας αθλητής καταρρέει απροσδόκητα και δεν ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα. Μην εκλάβετε τυχόν σπασμωδικές αναπνοές, το έντονη λαχάνιασμα ή τις σύντομες κινήσεις που μοιάζουν με σπασμούς ως ενδείξεις ότι «όλα είναι καλά».

  1. Καλέστε αμέσως το 166. Ενεργοποιήστε την λειτουργία ανοιχτής ακρόασης στο τηλέφωνό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες του τηλεφωνητή από το Κέντρου των Πρώτων Βοηθειών ενώσω περιμένετε να φτάσει το πλήρωμα του ασθενοφόρου.
  2. Ελέγξτε την αναπνοή του τραυματία. Εάν δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει φυσιολογικά, ξεκινήστε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).
  3. Εφαρμόστε θωρακικές συμπιέσεις στο κέντρο του θώρακα, με ρυθμό 100–120 ανά λεπτό και βάθος 5–6 εκατοστά για τους ενήλικες. Εάν έχετε εκπαιδευτεί στην παροχή τεχνητών αναπνοών, ακολουθήστε την εκπαίδευσή σας και τις οδηγίες για επείγοντα περιστατικά.
  4. Χρησιμοποιήστε έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή (AED) το συντομότερο δυνατό. Ενεργοποιήστε τον και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες που παρέχει, συνεχίζοντας παράλληλα την ΚΑΡΠΑ.

Ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν κοιλιακή μαρμαρυγή, χορηγώντας ηλεκτρική εκκένωση (σοκ), όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η άμεση εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και απινίδωσης μπορεί να σώσει ζωές. Ακόμη και ένα άτομο που ανακτά τις αισθήσεις του μετά από μια απροσδόκητη κατάρρευση χρειάζεται επείγουσα ιατρική αξιολόγηση και δεν πρέπει να επιστρέψει στην αθλητική δραστηριότητα.

Μπορεί να προληφθεί το «commotio cordis»;

Ο προστατευτικός εξοπλισμός (όπως αυτός που φορούν αθλητές του αμερικανικού ποδοσφαίρου) ενδέχεται να μειώσει τον κίνδυνο, αλλά δεν μπορεί να τον εξαλείψει πλήρως. Οι αθλητικοί σύλλογοι πρέπει να διαθέτουν προσβάσιμους αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές (AED), εκπαιδευμένο προσωπικό και ένα σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που να έχει δοκιμαστεί στην πράξη.

Συμπέρασμα

Ο θάνατος του Jesús de Miguel δεν πρέπει να αποδοθεί στο φαινόμενο commotio cordis χωρίς ιατρική επιβεβαίωση. Αλλά αυτή η τραγωδία υπογραμμίζει ένα ζωτικό μάθημα: ένα σπάνιο επείγον περιστατικό με πρόσκρουση στο στήθος μπορεί να συμβεί απροειδοποίητα και η άμεση χρήση ΚΑΡΠΑ και εξωτερικού αυτόματου απινιδωτή προσφέρει τις καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης.

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