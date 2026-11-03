Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο

Snapshot Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ, επιθετικός της Τενερίφης, πέθανε σε ηλικία 30 ετών μετά από σοβαρό τραυματισμό και καρδιοαναπνευστική ανακοπή σε αγώνα με την Ανδόρα.

Η μοιραία σύγκρουση συνέβη στο 108ο λεπτό του αγώνα, με τον τερματοφύλακα της Ανδόρα να αποβάλλεται και τον αγώνα να διακόπτεται.

Ο ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με επιδεινούμενη νευρολογική κατάσταση πριν καταλήξει το πρωί της Τρίτης στο νοσοκομείο της Τενερίφης.

Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ είχε μακρά καριέρα σε ισπανικές ομάδες και είχε συμβάλει σημαντικά στην άνοδο της Τενερίφης στη δεύτερη κατηγορία.

Η Τενερίφη ανακοίνωσε επίσημα τον θάνατό του, προκαλώντας βαθύ πένθος στην ομάδα, τους συμπαίκτες και τους οπαδούς. Snapshot powered by AI

Πέθανε ο 30χρονος επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε αναμέτρηση με την Ανδόρα για την δεύτερη κατηγορία της La Liga.

Ο ποδοσφαιριστής υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή, κατέληξε το πρωί της Τρίτης στο νοσοκομείο.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα της Τενερίφης, γνωστοποιώντας ότι ο ποδοσφαιριστής κατέληξε στις 08:00 το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026. Ο επιθετικός νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Nuestra Señora de Candelaria, στη Σάντα Κρουθ της Τενερίφης.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την ενημέρωση της ισπανικής ομάδας ότι η νευρολογική κατάσταση του ποδοσφαιριστή είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η μοιραία σύγκρουση που πάγωσε το γήπεδο

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στο στάδιο Heliodoro Rodríguez López, κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τενερίφη και την Ανδόρα.

Ο Ντε Μιγκέλ επιχειρούσε να ξεκινήσει μια επιθετική προσπάθεια, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τον τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας, Χεσούς Οουόνο, ο οποίος είχε βγει από την περιοχή του για να διεκδικήσει την μπάλα. Οι δύο ποδοσφαιριστές συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, με αποτέλεσμα ο επιθετικός της Τενερίφης να πέσει αναίσθητος στον αγωνιστικό χώρο.

🚨 BREAKING: Jesús de Miguel, CD Tenerife player, suffered a cardiorespiratory arrest following a heavy collision with Andorra goalkeeper Owono during their match. He was rushed to hospital by ambulance, and Tenerife have since announced that his neurological condition has worsened. He is currently in the Intensive Care Unit (ICU). A deeply worrying situation. Prayers for his recovery. 🙏❤️‍🩹 https://t.co/X4BWJcEt8z — Mighty George ™️ (@_MightyGeorge) November 3, 2026

Οι συμπαίκτες του αντιλήφθηκαν αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και έσπευσαν να καλέσουν το ιατρικό επιτελείο. Οι διασώστες παρείχαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, καθώς ο ποδοσφαιριστής υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Μετά τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν τον σφυγμό του. Ο Ντε Μιγκέλ μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη στη ΜΕΘ, έχοντας αρχικά ανακτήσει την αυτόνομη αναπνοή του, αλλά παραμένοντας χωρίς τις αισθήσεις του.

Η διακοπή του αγώνα και η αγωνία για την υγεία του

Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε στη διακοπή της αναμέτρησης στο 108ο λεπτό, με το σκορ να βρίσκεται στο 2-2. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση πρόσβαση των διασωστών στον αγωνιστικό χώρο και η μεταφορά του τραυματισμένου ποδοσφαιριστή στο νοσοκομείο.

Ο τερματοφύλακας της Ανδόρας αποβλήθηκε μετά τη σύγκρουση, ενώ στο γήπεδο επικράτησαν σκηνές έντονης συγκίνησης και αγωνίας, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Αρχικά, η Τενερίφη είχε ενημερώσει ότι ο παίκτης νοσηλευόταν σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ωστόσο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ανακοίνωσε ότι η νευρολογική του κατάσταση είχε επιδεινωθεί. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ο 30χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του 30χρονου

Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα γεννήθηκε στη Μαδρίτη και αγωνιζόταν στη θέση του επιθετικού. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τις ακαδημίες και τη δεύτερη ομάδα της Λεγανές, ενώ στη συνέχεια πέρασε από αρκετούς συλλόγους του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Το 2021 εντάχθηκε στην Ουνιονίστας Σαλαμάνκα, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις και τα γκολ του, προτού μετακινηθεί το 2023 στην Καστεγιόν. Με την τελευταία πανηγύρισε την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.

Το καλοκαίρι του 2025 μεταγράφηκε στην Τενερίφη, με την οποία συνέβαλε στην επιστροφή της ομάδας στη δεύτερη κατηγορία, σημειώνοντας 11 γκολ την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Ο θάνατός του έχει βυθίσει στο πένθος την ομάδα, τους συμπαίκτες του και τον κόσμο της Τενερίφης. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη συντριβή της για την απώλεια του ποδοσφαιριστή.