Θάνατος Μιγκέλ: Η πρώτη αντίδραση του τερματοφύλακα με τον οποίον συγκρούστηκε

Snapshot Ο τερματοφύλακας της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, εκφράζει βαθύ πόνο και σοκ μετά τον θάνατο του επιθετικού Χεσούς ντε Μιγκέλ.

Ο θάνατος προκλήθηκε από βίαιη σύγκρουση μεταξύ των δύο παικτών κατά τη διάρκεια αγώνα.

Ο Οβόνο περιγράφει τις ημέρες μετά το περιστατικό ως τις πιο δύσκολες της ζωής του.

Εκφράζει τη συμπαράστασή του στην οικογένεια και τους αγαπημένους του θανόντα. Snapshot powered by AI

Ο Χεσούς Οβόνο, τερματοφύλακας της Ανδόρας, έσπασε τη σιωπή του μετά τον τραγικό θάνατο την Τρίτη του Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος συνέβη μετά από βίαιη σύγκρουση μεταξύ των δύο παικτών.

Ο τερματοφύλακας της Ανδόρας, είπε ότι ζει «τις πιο δύσκολες μέρες» της ζωής του, μετά τον θάνατο του επιθετικού της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ, με τον οποίο είχε συγκρουστεί βίαια κατά τη διάρκεια ενός αγώνα τη Δευτέρα.

«Αυτές είναι οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου. Δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις και δυσκολεύομαι πολύ να επεξεργαστώ όλα όσα έχουν συμβεί. Νιώθω απέραντο πόνο για την απώλεια του Χεσούς. Σκέφτομαι αυτόν, την οικογένειά του και όλους τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν», είπε o τερματοφύλακας.

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