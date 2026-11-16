Ελλάδα - Σερβία: Η ώρα και το κανάλι της καθοριστικής αναμέτρησης για το Nations League

Snapshot Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Σερβία απόψε (16/11, 21:45) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την τελευταία αγωνιστική της League A του Nations League.

Η νίκη είναι απαραίτητη για να διατηρήσει η Ελλάδα ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά και να αποφύγει τα μπαράζ παραμονής στην κορυφαία κατηγορία.

Ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς προσανατολίζεται σε αλλαγές στην ενδεκάδα, με απουσίες όπως αυτή του Δημήτρη Κουρμπέλη και Φώτη Ιωαννίδη.

Η Σερβία έχει σημαντικές απουσίες λόγω τραυματισμών και τιμωριών και μετρά πέντε ήττες σε ισάριθμα ματς στον όμιλο.

Τα εισιτήρια για τον αγώνα εξαντλήθηκαν γρήγορα και η διαιτησία θα έχει την ευθύνη ο Άγγλος Μάικλ Όλιβερ. Snapshot powered by AI

Να αφήσει πίσω της τη βαριά ήττα της περασμένης Παρασκευής (13/11) από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και να ολοκληρώσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στη League A του Nations League θέλει η Εθνική Ελλάδας, η οποία υποδέχεται τη Σερβία απόψε (21:45 Alpha, Novasports) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Πρόκειται για μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία για τη «γαλανόλευκη», καθώς διακυβεύονται τόσο οι τελευταίες ελπίδες της για πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, για πρώτη φορά στην ιστορία της, όσο και η παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία του Nations League.

Το βαρύ αποτέλεσμα στο Άμστερνταμ άλλαξε τις ισορροπίες στον όμιλο και προκάλεσε ισχυρό πλήγμα στην ψυχολογία της ομάδας. Πλέον, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα καλείται να αντιδράσει, να παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο και να ανακτήσει τη συνοχή και την αυτοπεποίθησή του, διεκδικώντας τη νίκη ανεξάρτητα από την εξέλιξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη Γερμανία και την Ολλανδία.

Η Ελλάδα βρίσκεται στους οκτώ βαθμούς, όσους έχει και η Γερμανία, ενώ η Ολλανδία προηγείται με 11. Η νίκη απέναντι στη Σερβία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρήσει η Εθνική τις ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά, ωστόσο δεν αρκεί από μόνη της. Παράλληλα, χρειάζεται η Γερμανία να μην επικρατήσει της Ολλανδίας, προκειμένου η «γαλανόλευκη» να καταλάβει τη δεύτερη θέση του ομίλου.

Εξίσου σημαντική, όμως, είναι και η μάχη για την παραμονή στη League A. Η τελική κατάταξη των τρίτων ομάδων στους τέσσερις ομίλους θα καθορίσει ποιες θα αποφύγουν τα play off παραμονής απέναντι σε αντιπάλους από τη League B. Οι δύο καλύτερες τρίτες θα διατηρήσουν τη θέση τους στην κορυφαία κατηγορία, ενώ οι άλλες δύο θα οδηγηθούν στα μπαράζ. Ως εκ τούτου, η βαθμολογική συγκομιδή στο παιχνίδι με τη Σερβία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Με αλλαγές στο αρχικό σχήμα

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προσανατολίζεται σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, αναζητώντας τις λύσεις που θα βοηθήσουν την ομάδα να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης τέθηκε οριστικά εκτός, καθώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις και δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού. Αντίθετα, επιστρέφουν οι Μανώλης Σάλιακας και Χρήστος Ζαφείρης, οι οποίοι εξέτισαν τις ποινές τους.

Οι διαφοροποιήσεις αναμένεται να αφορούν περισσότερες από μία γραμμές, με τους Βαγιαννίδη, Ζαφείρη, Κουλιεράκη και Γιαννούλη να διεκδικούν θέση στο βασικό σχήμα.

Την ίδια στιγμή, νέα δεδομένα προέκυψαν αργά το βράδυ της Κυριακής (15/11), μετά τις μαγνητικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Χρήστος Τζόλης. Ο πρώτος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί, καθώς αντιμετωπίζει μυϊκές ενοχλήσεις, ενώ ο δεύτερος είναι διαθέσιμος, αφού η εξέτασή του ήταν «καθαρή».

Η απουσία του Ιωαννίδη δημιουργεί ένα επιπλέον ερωτηματικό για την επιθετική γραμμή, με τους Κωστούλα και Τεττέη να διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Παυλίδη. Δεν αποκλείεται, πάντως, ο Γιοβάνοβιτς να επιλέξει διαφορετική διάταξη, με έναν επιθετικό στην κορυφή. Καθοριστικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις του αναμένεται να παίξει και η κατάσταση του Τζόλη, με τη συμμετοχή του στο αρχικό σχήμα να ξεκαθαρίζει το πρωί της Δευτέρας (16/11).

Με απουσίες και η Σερβία

Σημαντικές απουσίες θα έχει και η Σερβία, η οποία ταξιδεύει στον Βόλο με επτά ποδοσφαιριστές εκτός πλάνων. Ο Βέλικο Παούνοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους τιμωρημένους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Βάνια Ντραγκόγεβιτς, οι οποίοι αποβλήθηκαν στην αναμέτρηση με τη Γερμανία, αλλά και στους τραυματίες Ντούσαν Βλάχοβιτς, Στραχίνια Πάβλοβιτς, Φίλιπ Κόστιτς, Αλέξα Τέρζιτς και Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς. Η σερβική ομάδα μετρά πέντε ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές, χωρίς να έχει καταφέρει να συγκεντρώσει βαθμό.

Στο πλευρό της Εθνικής αναμένεται να βρεθεί και ο κόσμος, καθώς τα εισιτήρια της αναμέτρησης εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες μόλις ώρες από την κυκλοφορία τους. Το Πανθεσσαλικό θα είναι κατάμεστο, με τους διεθνείς να έχουν την απαραίτητη στήριξη σε ένα παιχνίδι όπου η αντίδραση και η νίκη αποτελούν το ζητούμενο.

Τέλος, την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Άγγλος διαιτητής Μάικλ Όλιβερ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουερινγκ. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Άντριου Μάντλεϊ, ενώ καθήκοντα VAR θα εκτελέσει ο Στιούαρτ Άτγουελ.

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