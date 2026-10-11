Eπιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα πολύ γνωστό μικρόβιο έχει την ικανότητα να μειώνει τη χοληστερόλη

Κινέζοι βιολόγοι ανακάλυψαν ένα μικρόβιο που μειώνει τη χοληστερόλη

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Eπιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα πολύ γνωστό μικρόβιο έχει την ικανότητα να μειώνει τη χοληστερόλη
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  • Το βακτήριο Bacteroides uniformis που ζει στο ανθρώπινο έντερο παράγει ένα μόριο που μειώνει σημαντικά τη χοληστερόλη.
  • Σε ποντίκια, το μόριο αυτό μείωσε την ποσότητα πλάκας στις αρτηρίες κατά περίπου το ήμισυ, με δράση παρόμοια με τις στατίνες.
  • Το πενταδεκανοϊκό οξύ που παράγεται από το βακτήριο καταστέλλει ένα ηπατικό ένζυμο, βοηθώντας το ήπαρ να αποβάλλει πιο αποτελεσματικά την «κακή» χοληστερόλη.
  • Άτομα με αθηροσκλήρωση είχαν χαμηλότερα επίπεδα B. uniformis και πενταδεκανοϊκού οξέος σε σύγκριση με υγιείς.
  • Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι οι δοκιμές έγιναν κυρίως σε ποντίκια και απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί η επίδραση στους ανθρώπους.
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Κινέζοι βιολόγοι μελέτησαν το βακτήριο Bacteroides uniformis, το οποίο ζει στο ανθρώπινο έντερο. Παράγει ένα μόριο που μειώνει σημαντικά τη χοληστερόλη. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Nature. Σε ποντίκια, αυτή η ένωση μείωσε την ποσότητα της πλάκας στις αρτηρίες κατά περίπου το ήμισυ.

Η δράση της ουσίας μοιάζει με τις στατίνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων. Το πενταδεκανοϊκό οξύ, όπως εξηγούν οι συγγραφείς, καταστέλλει ένα ηπατικό ένζυμο που εμπλέκεται στην παραγωγή χοληστερόλης. Ως αποτέλεσμα, το ήπαρ αποβάλλει πιο αποτελεσματικά την «κακή» χοληστερόλη, απομακρύνοντάς την από το αίμα.

Οι επιστήμονες συνέκριναν δείγματα κοπράνων από άτομα με και χωρίς καρδιακή νόσο. Οι ασθενείς με αθηροσκλήρωση είχαν χαμηλότερα επίπεδα B. uniformis. Το αίμα και τα κόπρανα των δοτών με υψηλότερα επίπεδα λίπους περιείχαν επίσης χαμηλότερα επίπεδα πενταδεκανοϊκού οξέος και των βακτηριακών γονιδίων που ευθύνονται για την παραγωγή του.

Σύμφωνα με τον Wenjing Zhao, έναν από τους συγγραφείς και ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Sun Yat-sen, αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν πώς το μικροβίωμα μπορεί να αξιοποιηθεί για να υποστηρίξει την καρδιά. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι τα πειράματα διεξήχθησαν κυρίως σε ποντίκια. Οι δόσεις βακτηρίων που χορηγήθηκαν στα τρωκτικά είναι πολύ υψηλότερες από αυτές που μπορούν να καταναλώσουν οι άνθρωποι μέσω της τροφής.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτό είναι μόνο ένα αρχικό στάδιο. Απαιτούνται μεγαλύτερες δοκιμές για να επιβεβαιωθεί η επίδραση στους ανθρώπους.

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