Κακώς τρώμε ολοένα και λιγότερο από αυτόν τον αποξηραμένο καρπό: Σώζει οστά και έντερο

Δαμάσκηνα: Οφέλη για τη δυσκοιλιότητα, συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες και δεδομένα σχετικά με την υγεία των οστών.

Μιχάλης Θερμόπουλος

Κακώς τρώμε ολοένα και λιγότερο από αυτόν τον αποξηραμένο καρπό: Σώζει οστά και έντερο
ΕΥ ΖΗΝ
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Τα δαμάσκηνα είναι αποξηραμένα φρούτα που μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα, χάρη στις φυτικές ίνες και τη σορβιτόλη που περιέχουν. Έχουν επίσης κεντρίσει το ενδιαφέρον για τον πιθανό ρόλο τους στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας μετά την εμμηνόπαυση.

Το όφελος για το πεπτικό σύστημα είναι υπαρκτό, ωστόσο τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την υγεία των οστών παραμένουν αντικρουόμενα.

Γιατί τα δαμάσκηνα βοηθούν στη δυσκοιλιότητα;

Τα δαμάσκηνα συνδυάζουν φυτικές ίνες με σορβιτόλη, μια φυσική αλκοόλη σακχάρου, η οποία προσελκύει νερό στο έντερο, βοηθώντας έτσι στο να μαλακώσουν τα κόπρανα στο παχύ έντερο.Οι φυτικές τους ίνες συμβάλλουν, επίσης, στην κανονικότητα των κινήσεων του εντέρου. Αυτό καθιστά τα δαμάσκηνα μια πρακτική επιλογή για την αντιμετώπιση της ήπιας δυσκοιλιότητας, εφόσον συνδυάζονται με επαρκή πρόσληψη υγρών και μια διατροφή γενικότερα πλούσια σε φυτικές ίνες.

Ξεκινήστε με μικρή ποσότητα και όχι με μια μεγάλη χούφτα. Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, αέρια ή διάρροια. Γι' αυτό, αυξήστε την ποσότητα σταδιακά, ανάλογα με το πώς αντιδρά το έντερό σας.

Σε περιπτώσεις εμφάνισης νέας ή επίμονης δυσκοιλιότητας, παρουσίας αίματος στα κόπρανα ή ανεξήγητης απώλειας βάρους, απαιτείται ιατρική αξιολόγηση, αντί για επανειλημμένες προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος αποκλειστικά μέσω της διατροφής.

δαμασκηνα

Μπορούν τα δαμάσκηνα να βοηθήσουν στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας;

Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ένα πιθανό όφελος για τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, ωστόσο το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων δεν έχει καταδείξει κάποιο σταθερό ή σαφές αποτέλεσμα.

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη διάρκειας 1 έτους, στην οποία συμμετείχαν 235 γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, όσες κατανάλωναν 50 γραμμάρια δαμάσκηνα ημερησίως παρουσίασαν μείωση περίπου 0,3% στην οστική πυκνότητα του ισχίου, σε σύγκριση με μείωση 1,1% στην ομάδα που δεν κατανάλωνε δαμάσκηνα. Οι συμμετέχουσες λάμβαναν επίσης συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D, ανάλογα με τις ανάγκες τους, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι πρόσληψης που είχαν τεθεί στην μελέτη. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το California Prune Board (Συμβούλιο Δαμάσκηνων της Καλιφόρνια).

Από την άλλη πλευρά, μια πρόσφατη (Αύγουστος 2026) συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση δεν εντόπισε κάποιο στατιστικά σημαντικό συνολικό αποτέλεσμα όσον αφορά την οστική πυκνότητα. Η ανάλυση σχετικά με την οστική πυκνότητα συνδύασε δεδομένα από 4 επιμέρους μελέτες, ενώ η βεβαιότητα αυτών των στοιχείων ήταν χαμηλή.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει, ότι τα δαμάσκηνα ενδέχεται να έχουν υποστηρικτικό ρόλο, αλλά δεν αποτελούν αποδεδειγμένο τρόπο πρόληψης των καταγμάτων ή αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης. Δεν πρέπει να υποκαθιστούν τη συνταγογραφούμενη θεραπεία, την επαρκή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D και την τακτική σωματική άσκηση.

Πόσα δαμάσκηνα πρέπει να καταναλώνετε;

Για καθημερινή κατανάλωση, τα 30 γρ. (περίπου 3 δαμάσκηνα, ανάλογα με το μέγεθος) είναι μια τυπική μερίδα αποξηραμένων φρούτων.

Η ημερήσια ποσότητα των 50 γρ. που τηρήθηκε στη δοκιμή με τα οστά είναι περίπου 4-6 δαμάσκηνα. Αυτή είναι μια ερευνητική δόση, όχι απαίτηση για όλους ούτε εγγυημένο όφελος για τα οστά. Ούτε και η έρευνα αποδεικνύει ότι ο διπλασιασμός της ποσότητας δίνει καλύτερα αποτελέσματα.

Εάν εισάγετε στη διατροφή σας δαμάσκηνα με σκοπό τη βελτίωση της πέψης, ξεκινήστε με 2-3 και προσαρμόστε την ποσότητα ανάλογα με την αντίδραση του οργανισμού σας. Δεν χρειάζεται να φτάσετε σε μια δόση σε επίπεδο μελέτης εάν σας ταιριάζει μια μικρότερη μερίδα.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ο χυμός δαμάσκηνου τόσο καλός όσο τα ολόκληρα δαμάσκηνα;

Ο χυμός δαμάσκηνου μπορεί να βοηθήσει στη δυσκοιλιότητα, επειδή περιέχει σορβιτόλη, αλλά τα ολόκληρα δαμάσκηνα γενικά παρέχουν περισσότερες φυτικές ίνες. Ο χυμός διευκολύνει επίσης την γρήγορη κατανάλωση σημαντικών υδατανθράκων. Η δοκιμή με τα οστά εξέτασε ολόκληρα δαμάσκηνα, επομένως τα ευρήματά της δεν μπορούν απλώς να μεταφερθούν στον χυμό.

Μπορούν τα άτομα με διαβήτη να τρώνε δαμάσκηνα;

Ναι. Τα αποξηραμένα φρούτα μπορούν να ενταχθούν σε ένα διατροφικό πρόγραμμα για τον διαβήτη, αλλά το μέγεθος της μερίδας και οι συνολικοί υδατάνθρακες έχουν σημασία. Ελέγξτε την ετικέτα, λάβετε υπόψη την μερίδα στη συνήθη πρόσληψη υδατανθράκων και αποφύγετε να θεωρείτε τη φράση «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» ως «χωρίς υδατάνθρακες».

Συμπέρασμα

Τα δαμάσκηνα προσφέρουν έναν βολικό τρόπο, για να προσθέσετε φυτικές ίνες και μπορεί να βοηθήσουν στη δυσκοιλιότητα. Απολαύστε μια μέτρια μερίδα που ταιριάζει στην πέψη σας, διατηρώντας παράλληλα τα πιθανά οφέλη τους για τα οστά ως ένα επιπλέον κέρδος.

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