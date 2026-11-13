Πώς θα καταλάβετε εάν το κρέας είναι αλλοιωμένο; Καθηγητής εξηγεί

Ο επίκουρος καθηγητής Υγειονομικής, Κώστας Ντελέζος, εξηγεί τρία βασικά σημεία που μπορούν να εντοπίσουν οι καταναλωτές

Ελένη Ευστρατίου

Πώς θα καταλάβετε εάν το κρέας είναι αλλοιωμένο; Καθηγητής εξηγεί
ΕΥ ΖΗΝ
3'
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  • Η μπλε σφραγίδα στο κρέας δείχνει αν είναι εγκεκριμένο από την ΕΕ, τη χώρα επεξεργασίας και παραγωγής, βοηθώντας στον έλεγχο της προέλευσής του.
  • Σημάδια ακαταλληλότητας στο κατεψυγμένο χοιρινό κρέας περιλαμβάνουν καφετί ή γκρίζες σκληρές επιφάνειες λόγω εγκαύματος, χλωμό χρώμα και κρυστάλλους κάτω από τη συσκευασία.
  • Το λίπος του χοιρινού που έχει καταψυχθεί για μεγάλο διάστημα γίνεται κίτρινο αντί για λευκό, υποδεικνύοντας πιθανή ακαταλληλότητα.
  • Η οσμή και η γλοιώδης υφή κατά το άνοιγμα της συσκευασίας είναι σημαντικές ενδείξεις χαλασμένου κρέατος, ακόμα και στα κατεψυγμένα προϊόντα.
  • Τα πρασινωπά σημεία και η ξινή οσμή στο συκώτι υποδηλώνουν χυμένο χολή και ακαταλληλότητα των εντοσθίων.
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Καλεσμένος στην εκπομπή «Επικαιρότητα» στην ΕΡΤnews βρέθηκε ο επίκουρος καθηγητής υγειονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Κώστας Ντελέζος, ο οποίος μίλησε για όσα πρέπει να προσέχουμε στην αγορά κρέατος.

Με αφορμή την υπόθεση κατάσχεσης 616 κιλών κρέατος από κρεοπωλείο στο Περιστέρι, ο καθηγητής εξήγησε ορισμένους τρόπους με τους οποίους μπορεί ένας καταναλωτής να διαπιστώσει αν το κρέας που πωλείται δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση.

Όπως σημείωσε, ακόμα και στο κατεψυγμένο κρέας υπάρχουν ενδείξεις ακαταλληλότητας, επισημαίνοντας τρία βασικά σημεία:

Πρώτο σημείο που πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής είναι η μπλε οβάλ σφραγίδα, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν το κρέας. Συγκεκριμένα αναφέρει αν είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη χώρα στην οποία έχει επεξεργαστεί και η χώρα παραγωγής του. Από αυτές τις τρεις ενδείξεις μπορεί ο καταναλωτής να ελέγξει αν το κρέας έχει «βαφτιστεί», δηλαδή αν προέρχεται από άλλη χώρα από την οποία γράφει στην πώληση.

Σχετικά με το κατεψυγμένο χοιρινό κρέας, ο καθηγητής κ. Ντελέζος ανέφερε ότι μπορούν να διαπιστωθούν αλλοιώσεις. Συγκεκριμένα, στο κατεψυγμένο χοιρινό μπορούν να εντοπιστούν σημάδια «εγκαύματος» από την παρατεταμένη ψύξη, δηλαδή κάποιες σκληρές επιφάνειες στο εξωτερικό του δέρματος του κρέατος, τα οποία είναι σε καφετί ή γκρίζα μορφή. Σε αυτή την περίπτωση το κρέας δεν πρέπει να καταναλωθεί.

Επιπλέον, αν το χοιρινό κρέας έχει άσπρο, «χλωμό» χρώμα, αντί για το χαρακτηριστικό ροζ, σημαίνει ότι έχει περάσει η κατάλληλη ημερομηνία για την κατανάλωσή του, δηλαδή έχει λήξει.

Η τρίτη ένδειξη ακαταλληλότητας είναι αν έχουν δημιουργηθεί κομμάτια κρυστάλλων κάτω από τη νάιλον συσκευασία, δηλαδή «χιονισμός». Τέλος, σημαντική ένδειξη είναι το λίπος του χοιρινού κρέατος, καθώς στην περίπτωση που έχει καταψυχθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, το χρώμα του έχει γίνει κίτρινο από λευκό.

Ο καθηγητής κ. Ντελέζος πρόσθεσε επίσης ότι σημαντική ένδειξη χαλασμένου κρέατος είναι και η οσμή κατά το άνοιγμα της συσκευασίας. Προσθέτει ότι ακόμα και τα κατεψυγμένα κρέατα μυρίζουν αν είναι χαλασμένα, ενώ ταυτόχρονα, θα έχει και γλοιώδη υφή.

Σχετικά με τα εντόσθια, όπως το συκώτι, μία ακόμη ένδειξη χαλασμένου είναι τα πρασινωπά σημεία, που υποδεικνύουν ότι έχει χυθεί χολή. Η οσμή τους είναι ξινή, σαν αμμωνίας, που παρομοιάζεται με των ούρων, ενώ η εμφάνισή τους θα είναι γλοιώδης και θα έχουν γίνει ενιαία.

Σχετικά με το μαγειρεμένο κρέας αναφέρεται ότι ακόμα και αν έχει προστεθεί σάλτσα ή μπαχαρικά, η οσμή μπορεί να προδώσει αν είναι χαλασμένο, ενώ και στη γεύση μπορεί να εντοπίσει κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά.

Τέλος, ο κ. Ντελέζος σημείωσε ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στις ελεγκτικές Αρχές των κτηνιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών, καθώς έρχονται συχνά στην επιφάνεια περιστατικά κατασχέσεων.

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