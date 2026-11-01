Οι άνδρες που καταναλώνουν πιο πολύ κρέας και γαλακτοκομικά έχουν χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης

Snapshot Άνδρες με υψηλή κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης έχουν κατά μέσο όρο χαμηλότερα επίπεδα ολικής τεστοστερόνης σε σχέση με όσους καταναλώνουν λιγότερη.

Η αυξημένη κατανάλωση φυτικής πρωτεΐνης, κυρίως από όσπρια, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και σπόρους, συνδέεται με ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης.

Η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, ειδικά αυτών που έχουν υποστεί ζύμωση, σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης.

Οι διαφορές στα επίπεδα τεστοστερόνης μπορεί να σχετίζονται με παράγοντες όπως φυτικές ίνες, λιπαρά, φλεγμονή και ρύθμιση ινσουλίνης, αλλά δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί.

Η τεστοστερόνη είναι σημαντική για σεξουαλική λειτουργία, μυϊκή ανάπτυξη, οστική πυκνότητα, ενέργεια και παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Snapshot powered by AI

Οι άνδρες που καταναλώνουν περισσότερο κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα τείνουν να έχουν χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας μελέτησαν τις διατροφικές συνήθειες 2.546 ανδρών, ηλικίας 42 έως 60 ετών, για διάστημα τεσσάρων ημερών. Στη συνέχεια, τους διαχώρισαν σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με την πρόσληψη πρωτεΐνης ζωικής και φυτικής προέλευσης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες με την υψηλότερη κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης είχαν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερες συγκεντρώσεις ολικής τεστοστερόνης σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν τις μικρότερες ποσότητες.

Αντίθετη συσχέτιση καταγράφηκε στους άνδρες που λάμβαναν μεγαλύτερο μέρος της πρωτεΐνης τους από φυτικές πηγές, όπως τα όσπρια, τα δημητριακά, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι.

Συγκεκριμένα, όσοι είχαν την υψηλότερη πρόσληψη φυτικής πρωτεΐνης εμφάνιζαν υψηλότερες συγκεντρώσεις τεστοστερόνης σε σχέση με εκείνους που κατανάλωναν τις μικρότερες ποσότητες. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι και στις δύο περιπτώσεις οι διαφορές ήταν μικρές.

Η τεστοστερόνη είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση της σεξουαλικής επιθυμίας, την ανάπτυξη των μυών, την ενίσχυση της οστικής πυκνότητας, τη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας και την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Σύμφωνα με το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), τα φυσιολογικά επίπεδα ολικής τεστοστερόνης στους άνδρες κυμαίνονται γενικά μεταξύ 10 και 30 νανομορίων ανά λίτρο.

Τα επίπεδα της ορμόνης μειώνονται φυσιολογικά κατά περίπου 1% κάθε χρόνο μετά την ηλικία των 30 ετών, ενώ η παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2 μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωσή τους.

Τι έδειξε η αναλυτικότερη έρευνα

Περαιτέρω αναλύσεις έδειξαν ότι η αυξημένη κατανάλωση πρωτεΐνης από γαλακτοκομικά προϊόντα, και ιδιαίτερα από προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση, συνδεόταν με χαμηλότερες συγκεντρώσεις ολικής τεστοστερόνης.

Αντίθετα, η υψηλότερη πρόσληψη φυτικής πρωτεΐνης, κυρίως από μη δημητριακές πηγές, όπως τα λαχανικά, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι, συσχετίστηκε με υψηλότερες συγκεντρώσεις της ορμόνης.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν είναι ακόμη σαφές γιατί οι ζωικές και οι φυτικές πρωτεΐνες εμφάνισαν αντίθετη συσχέτιση με τα επίπεδα τεστοστερόνης.

Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι όσοι καταναλώνουν περισσότερη φυτική πρωτεΐνη προσλαμβάνουν συνήθως περισσότερες φυτικές ίνες και ακόρεστα λιπαρά, ενώ ακολουθούν συνολικά πιο υγιεινά διατροφικά πρότυπα. Αντίθετα, η αυξημένη κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης ενδέχεται να συνοδεύεται από μεγαλύτερη πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών και χοληστερόλης.

Ωστόσο, οι συγγραφείς της μελέτης διευκρινίζουν ότι οι συγκεκριμένοι παράγοντες δεν εξηγούν πλήρως τα ευρήματα.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι ενδέχεται να διαδραματίζουν ρόλο και άλλοι μηχανισμοί, όπως οι διαφορές στα επίπεδα φλεγμονής, στη ρύθμιση της ινσουλίνης, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η τεστοστερόνη μεταφέρεται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η υψηλότερη πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης συνδέθηκε με χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης στο αίμα, ενώ η κατανάλωση φυτικής πρωτεΐνης εμφάνισε μια μικρή θετική συσχέτιση.