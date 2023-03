1η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access for non - Market Access: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή

Περισσότερα από 350 στελέχη από το χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου έδωσαν δυναμικό «παρών» στην 1η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access for non - Market Access.

Με τη συμμετοχή στελεχών της φαρμακευτικής αγοράς και ευρύτερα από το χώρο της Υγείας στην Ελλάδα, να ξεπερνά κάθε προσδοκία, ολοκληρώθηκε η 1η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access for non - Market Access, με τίτλο «Το φάρμακο από το εργαστήριο στον ασθενή», που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Market Access (ΕΛ.Ε.Μ.Α.) την Τετάρτη 29 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο CARAVEL.

Σκοπός της ήταν η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα πολιτικής υγείας και φαρμακευτικής πολιτικής, αδειοδότησης, τιμολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων, rebate και clawback και, γενικότερα, στην κατανόηση του πλαισίου ανάπτυξης και διάθεσης φαρμάκων στο διαρκώς μεταβαλλόμενο φαρμακευτικό και νομοθετικό περιβάλλον.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Μ.Α. κ. Χρήστος Μαρτάκος, ο οποίος και παρουσίασε τους στόχους της Ένωσης που είναι:

- Ανάπτυξη στελεχών ΜΑ μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους τομείς του market access/health policy & health economics/communications σε συνεργασία με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς

- Πιστοποίηση μελών Market Access στην Ελλάδα σε συνεργασία με Aκαδημαϊκούς φορείς

- Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας με τους φορείς που διαμορφώνουν την πολιτική υγείας στην Ελλάδα για την άμεση & συνεχή ενημέρωση των μελών στις εξελίξεις-αλλαγές του χώρου

- Συνεργασία και υποστήριξη των συλλόγων ασθενών

- Δημιουργία δικτύου με αντίστοιχες εταιρείες στην Ευρώπη με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την ενημέρωση για τις πολιτικές υγείας πανευρωπαϊκά

- Υποστήριξη ερευνητικών εργασιών των μελών μέσω επιχορηγήσεων και υποτροφιών

- Συνεργασία με τους συντάκτες Υγείας, για την προβολή όλων των παραπάνω.

Η αποστολή της ΕΛ.Ε.Μ.Α. είναι να καθιερωθεί ως η ηγετική επιστημονική και επαγγελματική ένωση, που θα αναδείξει και θα διευρύνει το ρόλο του Market Access στο χώρο των φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τόνισε δε ο κ. Μαρτάκος πως «η βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία τους πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, σκοπό και στόχο όλων των φορέων που εμπλέκονται με την υγεία από οποιαδήποτε θέση και αν κατέχουν», είναι δε εξίσου σημαντικό να παραμένουν διαθέσιμα τα χαμηλού κόστους και υψηλής αποτελεσματικότητας σκευάσματα και η βελτίωση των συνθηκών ώστε να επιτυγχάνεται η έγκαιρη εισαγωγή των νέων καινοτόμων θεραπειών.

Στην εισαγωγική ομιλία της ημερίδας με θέμα «Χαρτογράφηση των στελεχών Market Access της Φαρμακευτικής αγοράς στην Ελλάδα. Πλαίσιο Ικανοτήτων και Θεματικές περιοχές ενός δυναμικού προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης», ο κ. Αθανάσιος Βοζίκης, Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, παρουσίασε μια χαρτογράφηση των στελεχών του Φαρμακευτικού Market Access στην Ελλάδα και θα επισημανθεί-τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και δυναμικού ακαδημαϊκού προγράμματος πιστοποίησης των στελεχών αυτών, με βάση το πλαίσιο ικανοτήτων που απαιτεί το σημερινό, έντονα απαιτητικό και μεταβαλλόμενο, περιβάλλον.

1η θεματική ενότητα: Πολιτική Υγείας & Φαρμακευτική Πολιτική

• «Διαμόρφωση της Πολιτικής Υγείας στην Ελλάδα με επίκεντρο το Φάρμακο»

«Πολιτική Υγείας είναι το σύνολο των κανόνων και των μέτρων που ρυθμίζουν σε μια χώρα την παροχή, διανομή και κατανάλωση των υπηρεσιών υγείας, με σκοπό τη διασφάλιση και τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού» επισήμανε ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Παναγιώτης Παπαπέτρου, Business Unit & Market Access Director, GALENICA SA, Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Μ.Α.

Αναφερόμενος στη Φαρμακευτική Πολιτική (Pharmaceutical Policy) τόνισε πως «ασχολείται με την παροχή και τη χρήση των φαρμάκων. Ως εκ τούτου καλύπτει την έρευνα και ανάπτυξη των φαρμάκων, την παραγωγή, την εμπορία, διανομή, τιμολόγηση και αποζημίωση, ποσοστά συμμετοχής ασθενών, φαρμακοεπαγρύπνηση και πρακτικές συνταγογράφησης.

Η Φαρμακευτική Πολιτική ασχολείται συχνά με αλληλοσυγκρουόμενους στόχους:

- τη μεγιστοποίηση της πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα και στις τεχνολογίες υγείας,

- την ελαχιστοποίηση των εξόδων που σχετίζονται με τα φάρμακα και την υγειονομική περίθαλψη,

- τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων και

- την προώθηση της ορθολογικής χρήσης των φαρμάκων μέσω της συνετής χρήσης τους από τους ΕΥ και ασθενείς.

Η Φαρμακευτική Στρατηγική για την Ευρώπη στοχεύει στη δημιουργία ενός ανθεκτικού στο μέλλον κανονιστικού πλαισίου και στην υποστήριξη της βιομηχανίας για την προώθηση της έρευνας και των τεχνολογιών που φτάνουν πραγματικά στους ασθενείς, προκειμένου να καλύψουν τις θεραπευτικές τους ανάγκες. Βασίζεται δε σε 4 πυλώνες:

1. Διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε οικονομικώς προσιτά φάρμακα και αντιμετώπιση ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών (πχ σπάνιων νόσων)

2. Στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας της φαρμακευτικής βιομηχανίας της ΕΕ και ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, ασφαλών, αποτελεσματικών και οικολογικότερων φαρμάκων

3. Ενίσχυση των μηχανισμών ετοιμότητας και αντίδρασης σε κρίσεις, διαφοροποιημένες και ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού, αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων

4. Εξασφάλιση ισχυρής φωνής της ΕΕ στον κόσμο, με την προώθηση υψηλού επιπέδου προτύπων ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας».

Τέλος, ο κ. Παπαπέτρου ανέφερε πως «τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όπως η γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η έλλειψη δεδομένων για την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων, η αύξηση των χρόνιων νοσημάτων, η αύξηση πολιτικών και οικονομικών πιέσεων και οι περιορισμένοι προϋπολογισμοί. Ειδικότερα η πανδημία COVID-19 ώθησε τα συστήματα υγείας στα όρια τους, επιδεικνύοντας τις αδυναμίες τους και κατέδειξε ότι οι δαπάνες για την Υγεία και το Φάρμακο είναι επένδυση και όχι κόστος. Συμπερασματικά, το Market Access είναι μία συνεχής διατμηματική λειτουργία προκειμένου να εξασφαλιστούν με τον πλέον βέλτιστο τρόπο, η Αδειοδότηση, Τιμολόγηση, Αποζημίωση, τόσο πριν και κατά την είσοδο ενός φαρμάκου στη αγορά, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του».

• «Φάρμακο - Προκλήσεις και Προοπτικές»

«Η φαρμακευτική βιομηχανία, έπειτα από μια περίοδο ανάπτυξης, έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις και δοκιμασίες για το μέλλον, κάτω από την πίεση που δημιουργείται από διάφορους παράγοντες.

Οι ραγδαίες αλλαγές στο ‘Οικοσύστημα’ του Ελληνικού Συστήματος Υγείας, σε συνδυασμό με το ασφυκτικά περιοριστικό οικονομικό περιβάλλον, έχουν κάνει τη λειτουργία των Πληρωτών αναφορικά με το φάρμακο εξαιρετικά σύνθετη και απαιτητική», επισήμανε ο κ. Γιάννης Παπαγεωργίου, Head of Market Access & Health Care Affairs – Boehringer Ingelheim.

Εστιάζοντας στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε ότι «δέχθηκε από τα χρόνια των μνημονίων και μετά ‘ασύμμετρες’ πιέσεις και προσαρμογές, εν μέσω πρωτόγνωρων δημοσιονομικών συνθηκών. Οι παρεμβάσεις που υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν συρρίκνωσαν δραματικά τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, σε επίπεδα τέτοια που να μην κρίνεται πλέον επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της χώρας.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος διεθνώς, σε συνδυασμό με τις νέες, ισχυρές τάσεις που ενσκύπτουν συνεχώς, έχουν κάνει απαραίτητο τον επαναπροσδιορισμό των απαιτούμενων επενδύσεων στον χώρο του φαρμάκου, και τη διαμόρφωση ενός νέου ‘οδικού χάρτη’ που θα διαμορφώσει ένα νέο όραμα, για μια πραγματικά βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική».

2η θεματική ενότητα: Εγκριτικές Διαδικασίες & Προστασία

• «Εγκριτικές Διαδικασίες»

Στην ομιλία της κυρίας Βαλάντας Τσουκιά, Ηead of Regulatory Affairs & Compliance, Innovis, παρουσιάστηκαν:

- το κανονιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αναφορικά με την έγκριση και κυκλοφορία των φαρμάκων,

- ο ρόλος του κατόχου αδείας κυκλοφορίας και του τοπικού αντιπροσώπου,

- η νομική βάση έγκρισης ενός φαρμάκου,

- η κατάταξη των φαρμάκων σύμφωνα με τη συνταγογραφική βάση,

- ο τρόπος Διάθεσης - Βlue box,

- τα χαρακτηριστικά βιο-ομοειδών φαρμάκων,

- ορφανά φάρμακα.

• «Προστασία της Καινοτομίας και Μελλοντικές Αλλαγές του Ρυθμιστικού Πλαισίου»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η κυρία Αλεξάνδρα Μπελέτση, PharmD, MSc, PhD, Medical & Market Access Manager, Servier Hellas, παρουσίασε τα κίνητρα που δίνονται για την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων και συγκεκριμένα τη δυνατότητα της εμπορικής αποκλειστικότητας που παρέχεται μέσω του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Patent protection), τη σημασία του Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας (Supplementary Patent Protection) και της Προστασίας των Κλινικών Δεδομένων (Regulatory Data Protection).

Επιπλέον, η κυρία Μπελέτση αναφέρθηκε στο σκεπτικό της Νέας Φαρμακευτικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οδηγεί στην αναθεώρηση της βασικής Φαρμακευτικής νομοθεσίας και το πώς θα επηρεάσει την προστασία των καινοτόμων φαρμάκων, καθώς και στον νέο κανονισμό για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του.

3η θεματική ενότητα: Τιμολόγηση & Κανάλια Διανομής

Η απάντηση στην ερώτηση “Πόσες τιμές έχει ένα φάρμακο;” είναι από τις δυσκολότερες εξισώσεις που καλούνται να καταγράψουν, να προσεγγίσουν και να προβλέψουν τόσο οι φαρμακευτικές εταιρίες, όσο και αρχές υγείας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι τιμές ενός φαρμάκου κυμαίνονται από μερικές δεκάδες αλλά σε blockbuster φάρμακα φτάνουν τις αρκετές εκατοντάδες. Ο ακριβής αριθμός εξαρτάται από τα κράτη που έχει τιμολογηθεί, αλλά τα διαφορετικά επίπεδα τιμών που έχουν οριστεί σε κάθε κράτος. Η άσκηση αρχίζει να γίνεται δυσκολότερη, εντάσσοντας τη διάσταση του χρόνου στην εξίσωση των εκτιμήσεων, καθώς οι τιμές μεταβάλλονται συνεχώς, δημιουργώντας ένα ντόμινο μεταβολών που επηρεάζει τις τιμές σε ολόκληρο το κόσμο.

Μιλώντας για την «Τιμολόγηση σε Ελλάδα και Ευρώπη – Το πλαίσιο της ανατιμολόγησης» και τα «Επίπεδα Τιμών και Κανάλια Εφοδιαστικής Αλυσίδας», οι κ.κ. Ισίδωρος Κουγιουμτζόγλου, Head of Market Access, ΒΙΑΝΕΞ, Γενικός Γραμματέας ΕΛ.Ε.Μ.Α., και Κωνσταντίνος Κοτσίφης, Reporting Manager Financial Analyst DEMO S.A., προσέγγισαν τα επίπεδα τιμών στην Ελλάδα, τις μεταβλητές από τις οποίες επηρεάζονται και πως μπορούμε να αποκτήσουμε μια σχετική προβλεψιμότητα, στο διαρκώς μεταβαλλόμενο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Συντονιστές στην 1η, τη 2η και την 3η θεματική ενότητα ήταν οι κύριοι Κώστας Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και Χρήστος Μαρτάκος, Corporate Affairs Director ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, Πρόεδρος ΕΛ.Ε.Μ.Α.

4η θεματική ενότητα: Κλινικές μελέτες & πρόσβαση στο φάρμακο

• «Κλινική Έρευνα και η Πρόσβαση των Ασθενών στα Νέα Φάρμακα»

Για να φτάσει ένα φαρμακευτικό σκεύασμα στα χέρια του γιατρού, του φαρμακοποιού και εντέλει του ασθενούς, χρειάζεται να διαδράμει μια εξαιρετικά πολύπλοκη και χρονοβόρα πορεία η οποία περιλαμβάνει την εργαστηριακή και προκλινική έρευνα, την κλινική έρευνα, την αξιολόγηση και τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες αρχές. Η πορεία ολοκληρώνεται όταν ληφθούν οι αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση και επιστροφή δαπανών οι οποίες λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, τους φορείς αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας (HTA) και τις επιτροπές διαπραγμάτευσης.

Τα παραπάνω τόνισε στην ομιλία του ο κ. Ιωάννης Χονδρέλης, PhD, Medical Director ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, συντονιστής Ομάδας Κλινικών Μελετών ΣΦΕΕ. Και συνέχισε λέγοντας ότι «Η κλινική έρευνα αποτελεί βασικό εργαλείο επιστημονικής και οικονομικής ανάπτυξης με πολλαπλά οφέλη για τους επαγγελματίες υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την Εθνική Οικονομία, αλλά κυρίως τους ασθενείς και την πρόσβαση τους σε νέα φάρμακα και θεραπείες.

Υπάρχει μια στενή και αμφίδρομη σχέση της κλινικής έρευνας με την πρόσβαση των ασθενών στα νέα φάρμακα. Όσο ταχύτερα ολοκληρώνεται η κλινική έρευνα τόσο ταχύτερη είναι η πρόσβαση και αντίστροφα. Εμπόδια ή καθυστερήσεις στην πρόσβαση έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κλινική έρευνα και αντίστροφα».

• «Οι Προκλήσεις στο Δρόμο προς την Καινοτομία»

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Κωνσταντίνος Ντζαμάρας, Clinical Operations Manager, Χημικός Μηχανικός, MBA, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, επισήμανε ότι «Στόχος της Ελλάδας πρέπει να είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για επενδύσεις φαρμακευτικών εταιριών στη διεξαγωγή Κλινικών Δοκιμών στην Ελλάδα, γεγονός που σημαίνει επένδυση στην Καινοτομία.

Η Ελλάδα παρουσιάζει τις εξής προκλήσεις τις οποίες πρέπει να υπερκεράσει για να φτάσει στον επιθυμητό βαθμό στον τομέα της Κλινικής Έρευνας:

1) Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν ευνοεί τη χρήση Καινοτόμων Φαρμάκων, καθώς με το υπάρχον σύστημα Clawback η Ελλάδα δεν καλλιεργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επενδύσεις φαρμακευτικών εταιρειών στις Κλινικές Δοκιμές

2) Οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και γενικότερη έλλειψη ερευνητικής κουλτούρας στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων

3) Η διστακτικότητα της Ελληνικής Πολιτείας να ασχοληθεί σοβαρά και στον απαιτούμενο βαθμό με το θέμα της Κλινικής Έρευνας, η οποία αποτελεί Επένδυση στην Καινοτομία.

Στην αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων μπορεί να παίξει ρόλο η θέσπιση του «Αναπτυξιακού» Clawback, η πρόσφατη εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 536/2014 για την έγκριση των Κλινικών Δοκιμών καθώς και η συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη των Κλινικών Μελετών και της Βιοιατρικής Έρευνας στη Χώρα».

• «Η Ψηφιακή Τεχνολογία στην Υπηρεσία των Ασθενών»

Ο κ. Χρήστος Ι. Τσαρούχης, Clinical Operations Manager, Ιατρικό Τμήμα ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, τόνισε στη διάρκεια της ομιλίας του ότι «Το παρόν και το μέλλον της Κλινικής Έρευνας συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, στοχεύοντας τελικά στη διεύρυνση της γνώσης και στην έλευση νέων θεραπευτικών λύσεων πολύ συντομότερα σε σχέση με το παρελθόν. Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται και οι Αποκεντρωμένες Κλινικές Δοκιμές (Decentralised Clinical Trials - DCTs).

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν οι πρώτες συστάσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή τους, με στόχο την ευθυγράμμιση όλων των εμπλεκομένων. Η προσπάθεια αυτή έχει τη βάση της στην κοινή πρωτοβουλία ACT EU - Accelerating Clinical Trials in the EU.

Οι Αποκεντρωμένες Κλινικές Δοκιμές βασίζονται στην πρόοδο των ψηφιακών εργαλείων, στην ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, καθώς και στη δυνατότητα παροχής κινητής υγειονομικής περίθαλψης. Περιλαμβάνει πτυχές, όπως επισκέψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην οικία των συμμετεχόντων, εξ αποστάσεως ενημέρωση και παρακολούθηση, απευθείας αποστολή φαρμάκων, ακόμη και ηλεκτρονική συγκατάθεση».

5η θεματική ενότητα: Αξιολόγηση – Διαπραγμάτευση – Συνταγογράφηση

• «Πέντε Χρόνια Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα»

Στην παρουσίασή της, που χωριζόταν σε τρεις ενότητες, η κυρία Μαρία Καλογεροπούλου, Assoc. Director Value Access, Health Policy & RWE, IQVIA, ανέλυσε τη διαδικασία Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) στην Ελλάδα.

Στην πρώτη ενότητα δόθηκε ο ορισμός της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας και αναλύθηκε η διαδικασία και τα κριτήρια της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΕΑΑΦΑΧ). Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα κριτήρια που αφορούν στην κλινική και οικονομική τεκμηρίωση που απαιτούνται προκειμένου η υπό αξιολόγηση τεχνολογία υγείας να αξιολογηθεί θετικά.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάστηκε το απολογιστικό έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης τα τελευταία τρία έτη και συνοψίσθηκαν οι προκλήσεις που παρουσιάζονται κατά τη στρατηγική προετοιμασία του φακέλου αποζημίωσης.

Τέλος, στην τρίτη ενότητα αναλύθηκαν οι εξελίξεις οι οποίες αναμένονται στον τομέα της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

• «Διαπραγμάτευση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες»

Στην παρουσίασή του ο κ. Φώτης Ντεμούσης, Policy & Market Access Senior Manager, Viatris, παρέθεσει κάποια επιγραμματικά στοιχεία για τη λειτουργία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο καλούνται να διαπραγματευτούν οι φαρμακευτικές εταιρείες ως πάροχοι φαρμακευτικών προϊόντων.

Επιπλέον, ο κ. Ντεμούσης παρουσίασε προκλήσεις καθώς και περιοχές προς βελτίωση.

• «Διαπραγματευόμενοι με μία “Αδιαπραγμάτευτη” επιτροπή»

Η διαπραγμάτευση των φαρμακευτικών εταιριών με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων αντιμετωπίζεται (και είναι) ως ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Πολλά στελέχη θεωρούν ότι οι όροι και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να διαπραγματευτούν είναι πολύ δυσμενή. Μάλιστα χαριτολογώντας λένε ότι η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης είναι «αδιαπραγμάτευτη».

Σίγουρο είναι ότι όταν καλείσαι να διαπραγματευτείς με ένα μονοψώνιο, η ισορροπία δυνάμεων εξ ορισμού το ευνοεί. Στο σημείο αυτό όμως, πρέπει όλοι να μην αποπροσανατολιστούμε από τον τελικό στόχο: την πρόσβαση ασθενών σε σημαντικές θεραπείες για την βελτίωση της υγείας τους και της ποιότητας ζωής τους με κόστος προβλέψιμο και βιώσιμο για το σύστημα υγείας. Υπό από αυτό το πρίσμα, θα πρέπει να όλοι οι εμπλεκόμενοι να συνεισφέρουν στην ανεύρεση του κοινού τόπου, και εντός αυτού να βελτιστοποιήσουν τη θέση τους.

Τα παραπάνω ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Γιάννης Δημαράκης, Managing Partner, Scotwork, ενώ συζητήθηκε το ποια είναι τα σημαντικά βήματα και πώς αυτά μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη του τελικού στόχου.

• «Η πρόσβαση των ασθενών στην καταλληλότερη θεραπεία: Η οπτική του επαγγελματία υγείας»

Στην παρουσίασή του ο κ. Γρηγόριος Ρομπόπουλος, Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής, ανέφερε ότι « Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στην πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες. H ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εξασφάλισαν απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλους τους ασθενείς στον γιατρό της επιλογής τους.

Κατά τα επόμενα χρόνια καθιερώθηκαν βελτιώσεις αλλά και περιορισμοί όπως η συνταγογράφηση με δραστική, τα διαγνωστικά/θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα φίλτρα SPC, τα όρια ανά ειδικότητα, συνταγή, περιοχή κτλ. ενώ καθυστέρησε η καθολική εφαρμογή του ΑΗΦΥ και του προσωπικού γιατρού.

Οι αλλαγές στο σύστημα αποζημίωσης κατά την τελευταία δεκαετία όμως δημιούργησαν και σημαντικές καθυστερήσεις στην πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες. Με τις καθυστερήσεις εφαρμογής της αξιολόγησης (ΗΤΑ) η Ελλάδα ήταν συχνά από τις τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες στην αποζημίωση καινοτόμων θεραπειών. Αν και υπάρχει σημαντική επιτάχυνση την τελευταία διετία στην αποζημίωση καινοτόμων θεραπειών και στο ΣΗΠ για τις ακριβές και μη εγκεκριμένες/απομιμούμενες θεραπείες, ακόμα παρατηρούνται δυσκολίες και καθυστερήσεις πρόσβασης των ασθενών στις καταλληλότερες θεραπείες».

Συντονιστές στην 4η και την 5η θεματική ενότητα ήταν οι κύριοι Ελευθέριος Θηραίος, MD, MSc in Public Health, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ - Κέντρο Υγείας Βάρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βελτίωσης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας, Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε., Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, και Παναγιώτης Παπαπέτρου, Business Unit & Market Access Director, GALENICA SA, Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Μ.Α.

6η θεματική ενότητα: Χρηματοδότηση Συστήματος Υγείας – Η συμμετοχή της βιομηχανίας

• «Rebates & Clawbacks: Η επίδραση στη βιωσιμότητα»

Το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία είχε αντίκτυπο και στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, καθώς η επιτακτική ανάγκη για εξορθολογισμό των δαπανών οδήγησε στην θεσμοθέτηση οριζοντίων μέτρων συγκράτησης κόστους όπως τα rebates και το clawback.

Τα μέτρα αυτά, παρότι αρχικά πρόσκαιρα, σήμερα όχι απλά παραμένουν αλλά έχουν γιγαντωθεί αγγίζοντας επίπεδα δυσβάσταχτα για την βιομηχανία και βλάπτοντας την επιχειρηματικότητα.

Ο κ. Χρήστος Μπούκης, Value, Access & Policy Lead, Amgen, παρουσίασε την εξέλιξή τους, τον τρόπο που λειτουργούν και την επίπτωσή τους στον κλάδο.

• «Προβλεψιμότητα Επιστροφών & Αντίκτυπος»

Ο κ. Βασίλης Μελέκος, Innovative Value Strategy Manager, Astra Zeneca, κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, αναφέρθηκε στην προβλεψιμότητα των επιστροφών και τον αντίκτυπό της. Απάντησε δε, σε δύο καίρια ερωτήματα

- Πρόβλεψη επιστροφών. Μια εύκολη ή δύσκολη διαδικασία;

- Είναι δυνατή η βελτίωση της προβλεψιμότητας των επιστροφών;

Τέλος, αναφέρθηκε στις υψηλές επιστροφές μέσα από παραδείγματα των επιπτώσεών τους στη λειτουργία των εταιρειών, καθώς και στο ευρύτερο οικοσύστημα.

7η θεματική ενότητα: Κεντρικές Προμήθειες Φαρμάκων & Key Account Management

• «Key Account Management – Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα;»

«To “Key Account Management“ είναι μια φιλοσοφία συνεργασίας αλλά και μια στρατηγική προσέγγισης, διαχείρισης, αλλά και ανάπτυξης σχέσεων με σημαντικά πρόσωπα, φορείς και οργανισμούς.

To “Key Account Management” συνδέεται με την επιτυχή επίτευξη στόχων και επιδιώξεων, όμως δεν εφαρμόζεται μόνο από οργανισμούς/φορείς, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί κι από τον καθένα από εμάς, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο», τόνισαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του ο κ. Ιωάννης Μαργαρός, PhD, MSc Τίτλος: Access & Value Demonstration Lead Greece, Cyprus and Malta, Τakeda, και ο κ. Μιχάλης Φερέτος, Market Access Executive, αποσαφηνίζοντας έννοιες, όρια και σημασία εφαρμογής αυτής της πολυδιάστατης φιλοσοφίας.

• «Κεντρικές Προμήθειες Φαρμάκων – Μια νέα εποχή»

Στην παρουσίασή του ο κ. Νικόλαος Καρύδης, IFT Market Access Manager, Abbvie, επισήμανε ότι «Η επίτευξη της Κεντρικοποίησης Προμηθειών αγαθών ή/και υπηρεσιών αποτελεί καίριο στόχο, δεδομένων των σημαντικών πλεονεκτημάτων που δύναται να φέρει. Ειδικότερα, ο τομέας των Κεντρικών Προμηθειών Φαρμάκων αποκτά σήμερα κομβικό ρόλο για τα συστήματα Υγειονομικής Περίθαλψης όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διακρατικό/πανευρωπαϊκό επίπεδο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τόσο οι κεντρικές προμήθειες των εμβολίων κατά του Covid-19 από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι προσπάθειες διακρατικών συμφωνιών όπως πχ της Valletta (Συμμαχία χωρών Ευρωπαϊκού Νότου για το φάρμακο).

Στη νέα εποχή που διαμορφώνεται, όπου υπάρχει προσπάθεια εξισορρόπησής των περιορισμένων πόρων αλλά και της αυξανόμενη ζήτησης για υγειονομική κάλυψη, η μετεξέλιξη της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών, αναμένεται να αλλάξει το τοπίο των Κεντρικών Προμηθειών καθώς και των Κεντρικών Διαγωνισμών Φαρμάκων».

• «ΕΚΑΠΥ»

Για το νέο σύστημα διαχείρισης νοσοκομειακού φαρμάκου μίλησε ο κ. Κωνσταντίνος Γαλανάκης, Αντιπρόεδρος ΕΚΑΠΥ (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας). Πιο συγκεκριμένα τόνισε πως από 1.4.2023 αλλάζει ο τρόπος διαχείρισης Νοσοκομειακού Φαρμάκου. Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας γίνεται κεντρικός αγοραστής για το σύνολο των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Με τη νέα διαδικασία διαχείρισης παραγγελιοληψίας Νοσοκομειακού Φαρμάκου θα επιτυγχάνεται:

- Πληρωμή σε 90 μέρες

- Εξάλειψη των ληξιπρόθεσμων

- Άμεση έκδοση CB και Rebate

- Αξιοποίηση στοιχείων

- Πλήρως ψηφιακή διαδικασία

Σχολιαστής στην 7η ενότητα ήταν ο κ. Αντώνης Μοράρης, Μarket Access Manager AstraZeneca.

Συντονιστές στην 6η και 7η θεματική ενότητα είναι οι Κατερίνα Καστανιώτη, Καθηγήτρια Διοίκησης & Αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και Ισίδωρος Κουγιουμτζόγλου, Head of Market Access, ΒΙΑΝΕΞ, Γενικός Γραμματέας ΕΛ.Ε.Μ.Α.

Η ημερίδα απευθυνόταν στα στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των κρατικών/ρυθμιστικών φορέων για το φάρμακο, στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, σε εκπροσώπους συλλόγων ασθενών.

