Pharmadise: Το πρόγραμμα του 14ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management

Οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις και οι εξελίξεις του φαρμακευτικού κλάδου και η ανταπόκριση των στελεχών.

Οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις και οι εξελίξεις της φαρμακευτικής αγοράς καθώς και ο αναδυόμενος ρόλος των στελεχών του κλάδου ως ηγετών στη διαμόρφωση του μέλλοντος της υγείας, θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες της συζήτησης στο 14ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Management με τίτλο "Pharmadise – Leading healthcare intelligence", το οποίο θα διεξαχθεί στις 3, 4 και 5 Απριλίου 2024 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Τα ιδιαίτερα στοιχεία που συνθέτουν τη "PHARMADISE" εποχή θα αναλυθούν μέσα από το επιστημονικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων και διεθνών ομιλητών. Παράλληλα, θα εξεταστεί η μετασχηματιστική δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων, θα αναλυθεί το νέο μακροπεριβάλλον στον χώρο της υγείας κατόπιν της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας και θα παρουσιαστούν προτάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επαγγελματικής δικτύωσης των στελεχών του χώρου.

Τετάρτη 3 Απριλίου – Προσαρμοστικότητα

Το Συνέδριο θα ξεκινήσει δυναμικά με την ανάλυση της Νέας Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής Νομοθεσίας από επιφανείς εκπροσώπους Φορέων και Αρχών Υγείας και θα συνεχιστεί με μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανοιχτή συζήτηση για την ενσωμάτωση της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις του φαρμακευτικού κλάδου στο πλαίσιο της συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων σχετικών με την υγεία.

Πέμπτη 4 Απριλίου – Ευκαιρία

Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στις εξελίξεις στο πεδίο των τεχνολογιών αιχμής και της Τεχνητής Νοημοσύνης και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτών στο πλαίσιο στρατηγικών συνεργασιών που θα διαμορφώσουν το μέλλον της υγείας. Επιπλέον, θα παρακολουθήσουν μία διορατική διερεύνηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των στελεχών του κλάδου, στο σύγχρονο περιβάλλον της αγοράς εργασίας.

Παρασκευή 5 Απριλίου – Pharmadise

Την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου θα διεξαχθεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο workshop που θα προσφέρει σε όσους το παρακολουθήσουν τις γνώσεις και τα εργαλεία για να αναβαθμίσουν την επαγγελματική τους παρουσία στον φαρμακευτικό κλάδο μέσω της πλατφόρμας LinkedIn. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες κεντρικές ομιλίες από τους Tατιάνα Κολοβού, Teaching Professor at the Kelley School of Business, Indiana University και Peter Economides, Global Brand Strategist, Founder Felix BNI.

Την ολοκλήρωση του επιστημονικού προγράμματος θα ακολουθήσει η τελετή απονομής των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ., του καταξιωμένου θεσμού μέσω του οποίου αναδεικνύονται τα πιο καινοτόμα προγράμματα επικοινωνίας. Αξίζει να σημειωθεί πως στη φετινή διοργάνωση καταγράφηκε ρεκόρ συμμετοχών με 38 υποψηφιότητες. Οι υποψήφιοι βρίσκονται ήδη στην προκριματική φάση ενώ έπονται οι παρουσιάσεις των προγραμμάτων επικοινωνίας προς την Κριτική Επιτροπή των Αριστείων, ώστε βάσει της βαθμολογίας να καθοριστεί ποιοι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν στην τελική φάση.

Αναμένεται λοιπόν την Παρασκευή 5 Απριλίου, να παρουσιαστούν υψηλής ποιότητας υποψηφιότητες στις κάτωθι κατηγορίες:

- Καλύτερη Καμπάνια Νέου Προϊόντος

- Καλύτερη Καμπάνια Προϊόντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. & Προϊόντων Αυτό-φροντίδας

- Καλύτερο Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών & Ευαισθητοποίησης Κοινού

- Καλύτερη Δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

- Καλύτερη Δράση ή/και Πρωτοβουλία Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.