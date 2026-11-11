Φάρμακα GLP-1: Νέα προειδοποίηση για σπάνια παρενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης

Η απόφαση του αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)

Διονυσία Προκόπη

Φάρμακα GLP-1: Νέα προειδοποίηση για σπάνια παρενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης
ΦΑΡΜΑΚΟ
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  • Ο FDA πρόσθεσε νέα προειδοποίηση στα φάρμακα GLP-1 για σπάνια παρενέργεια που μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια όρασης.
  • Η παρενέργεια αφορά τη μη αρτηριτιδική πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια.
  • Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν θολή όραση, διαταραχές στην αντίληψη των χρωμάτων και τυφλά σημεία, και οι ασθενείς πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με γιατρό αν τα εμφανίσουν.
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Μία νέα προειδοποίηση προστίθεται στο φύλλο οδηγιών των φαρμάκων GLP-1 για τον σακχαρώδη διαβήτη και την απώλεια βάρους, σύμφωνα με απόφαση του αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Ο FDA ανακοίνωσε τη Δευτέρα (09/11/2026) ότι τα δημοφιλή φάρμακα για την απώλεια βάρους, θα φέρουν μια νέα προειδοποίηση σχετικά με μια πιθανή σπάνια παρενέργεια, που μπορεί κάποιες φορές να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια όρασης.

Πρόκειται για πάθηση των ματιών που είναι γνωστή ως μη αρτηριτιδική πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια και μπορεί να προκαλέσει σημαντική απώλεια όρασης. Το πρόβλημα στην όραση μπορεί να εμφανιστεί λόγω μειωμένης ροής αίματος στο οπτικό νεύρο, ανέφερε ο FDA. Η προειδοποίηση αφορά όλα τα φάρμακα GLP-1. Σημειώνεται, ότι η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων στις ΗΠΑ περιλαμβάνει 12 σκευάσματα, σε ενέσιμη ή από του στόματος μορφή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, οι επιστήμονες του FDA άρχισαν να εξετάζουν την πιιθανή ανεπιθύμητη ενέρεια μετά από τη δημοσίευση μιας ιατρικής εργασίας του 2024, η οποία συνέδεε την πάθηση με ορισμένους ασθενείς που λάμβαναν σεμαγλουτίδη. Στη συνέχεια, μια ανάλυση του FDA σε περισσότερες από 125 κλινικές δοκιμές διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη πάθηση των ματιών εμφανίστηκε σε περίπου 6 από τους 100.000 ασθενείς που έλαβαν GLP-1 για τουλάχιστον ένα έτος. Το ποσοστό για άτομα που έλαβαν εικονικό φάρμακο ή άλλα είδη φαρμάκων που μειώνουν τη γλυκόζη ήταν λιγότερο από 4 ανά 100.000, ανέφερε ο FDA.

Ο οργανισμός εντόπισε, επίσης, αναφορές από ασθενείς για το πρόβλημα όρασης, στο ηλεκτρονικό σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης των ΗΠΑ, στο οποίο οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν πιθανές παρενέργειες από φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν.

Τα συμπτώματα της πάθησης περιλαμβάνουν θολή όραση, διαταραχές στην αντίληψη των χρωμάτων, τυφλά σημεία και άλλες οπτικές διαταραχές, σύμφωνα με τον FDA. Οι ασθενείς που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με έναν επαγγελματία υγείας, τόνισε, τέλος, ο οργανισμός.

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