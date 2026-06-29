Νέο χάπι GLP-1 πέτυχε απώλεια βάρους έως και 12% σε 9 μήνες

Ένα ημερήσιο χάπι GLP-1 βοήθησε άτομα να χάσουν βάρος σε μια κλινική δοκιμή φάσης 2.

Newsbomb

Νέο χάπι GLP-1 πέτυχε απώλεια βάρους έως και 12% σε 9 μήνες
Bigstock®
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Ένας νέος αγωνιστής υποδοχέα GLP-1 για χορήγηση από το στόμα βοήθησε ενήλικες με παχυσαρκία ή υπερβολικό βάρος να χάσουν έως και 12,1% του σωματικού βάρους μετά από 36 εβδομάδες σε μια κλινική δοκιμή φάσης 2β. Το αποτέλεσμα είναι πολλά υποσχόμενο, αλλά δεν σημαίνει ότι το φάρμακο είναι έτοιμο για τακτική χρήση: απαιτούνται ακόμη μεγαλύτερες δοκιμές φάσης 3, για να επιβεβαιωθεί η μακροπρόθεσμη ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και ποιος είναι πιθανότερο να ωφεληθεί.

Το ενδιαφέρον πάντως είναι σαφές. Τα περισσότερα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 υψηλής αποτελεσματικότητας είναι ενέσιμα, ενώ αυτό είναι ένα χάπι μικρού μορίου σχεδιασμένο για χρήση μία φορά την ημέρα.

Τι εξέτασε η μελέτη;

Σύμφωνα με την δημοσιευμένη έρευνα, η δοκιμή εξέτασε την αλενιγλιπρόνη σε 230 ενήλικες με παχυσαρκία ή υπερβολικό βάρος και τουλάχιστον μία πάθηση που σχετίζεται με το βάρος. Οι συμμετέχοντες έλαβαν θεραπεία σε 38 ιατρικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν εικονικό φάρμακο ή έναν από τους τρεις στόχους δόσης αλενιγλιπρόνης: 45 mg, 90 mg ή 120 mg ημερησίως.

Οι δόσεις αυξάνονταν σταδιακά κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της δοκιμής των 9 μηνών. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση είναι συνηθισμένη με τα φάρμακα GLP-1, επειδή η ναυτία, ο έμετος και άλλες πεπτικές παρενέργειες είναι πιο πιθανές όταν η δόση αυξάνεται πολύ γρήγορα.

Πόσο βάρος έχασαν οι συμμετέχοντες;

Μέχρι την 36η εβδομάδα, η μέση αλλαγή σωματικού βάρους ήταν:

  • 9% απώλεια βάρους με ημερήσια δόση 45 mg
  • 10,7% απώλεια βάρους με ημερήσια δόση 90 mg
  • 12,1% απώλεια βάρους με ημερήσια δόση 120 mg
  • 0,8% απώλεια βάρους με εικονικό φάρμακο

Μεταξύ των ατόμων που έλαβαν 120 mg, το 86% έχασε τουλάχιστον 5% του σωματικού βάρους, το 70% έχασε τουλάχιστον 10% και το 38% έχασε τουλάχιστον 15%.

Αυτοί οι αριθμοί είναι κλινικά σημαντικοί επειδή η απώλεια βάρους 5-10% μπορεί να βελτιώσει διάφορους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την παχυσαρκία, αν και η μελέτη δεν σχεδιάστηκε για να αποδείξει μακροπρόθεσμες μειώσεις σε καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά επεισόδια ή άλλα αποτελέσματα.

Πώς λειτουργεί ένα φάρμακο GLP-1;

Οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 μιμούνται τη δράση του γλυκαγονοειδούς πεπτιδίου-1, μιας ορμόνης που εμπλέκεται στην όρεξη, την πληρότητα, την απελευθέρωση ινσουλίνης και την γαστρική κένωση. Στην πράξη, αυτά τα φάρμακα μπορούν να μειώσουν την πείνα, να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αισθάνονται χορτάτοι νωρίτερα και να μειώσουν την πρόσληψη θερμίδων.

Η αλενιγλιπρόνη διαφέρει από πολλές υπάρχουσες θεραπείες GLP-1 επειδή είναι ένα φάρμακο μικρού μορίου και όχι μια ένεση που βασίζεται σε πεπτίδια. Αυτό θα μπορούσε να κάνει την παρασκευή, την αποθήκευση και τη χρήση του απλούστερες εάν μελλοντικές δοκιμές επιβεβαιώσουν τα οφέλη του.

χαπι απωλεια βαρους

Τι παρενέργειες αναφέρθηκαν;

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν γαστρεντερικές, συμπεριλαμβανομένης της ναυτίας, της διάρροιας, του εμέτου και της δυσκοιλιότητας. Οι περισσότερες ήταν ήπιες έως μέτριες και έτειναν να μειώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Στις ομάδες που έλαβαν το χάπι, το 10,4% των συμμετεχόντων σταμάτησε τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, κυρίως πεπτικών. Δεν αναφέρθηκε ηπατική βλάβη που προκαλείται από φάρμακα σε αυτήν τη δοκιμή φάσης 2β.

Αυτά τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, αλλά όχι οριστικά. Λιγότερο συνηθισμένα ζητήματα ασφάλειας μπορεί να γίνουν σαφή μόνο σε μεγαλύτερες και πιο μακροχρόνιες μελέτες.

Ποιοι είναι οι κύριοι περιορισμοί της μελέτης;

Αυτή ήταν μια δοκιμή μεσαίου σταδίου, όχι μια μελέτη τελικής έγκρισης. Περιελάμβανε 230 άτομα και διήρκεσε 36 εβδομάδες, επομένως δεν μπορεί να απαντήσει πλήρως σε ερωτήσεις σχετικά με την μακροπρόθεσμη διατήρηση βάρους, τις σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες, τα καρδιαγγειακά αποτελέσματα ή την προσήλωση σε πραγματικές συνθήκες.

Η δοκιμή επικεντρώθηκε επίσης σε ενήλικες με παχυσαρκία ή υπερβολικό βάρος συν μια πάθηση που σχετίζεται με το βάρος, επομένως τα αποτελέσματα δεν θα πρέπει να αναφέρονται σε άτομα εκτός αυτής της ομάδας.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι αυτό το χάπι ίδιο με τα ενέσιμα φάρμακα GLP-1;

Όχι. Το εν λόγω φάρμακο δρα στον υποδοχέα GLP-1, αλλά είναι ένα χάπι μικρών μορίων. Πολλές καθιερωμένες θεραπείες απώλειας βάρους GLP-1 είναι ενέσεις με βάση πεπτίδια.

Η απώλεια βάρους 12% σημαίνει ότι όλοι έχασαν τόσο πολύ;

Όχι. Το ποσοστό 12,1% ήταν το μέσο αποτέλεσμα στην ομάδα της υψηλότερης δόσης. Η ατομική απώλεια βάρους ποικίλλει.

Θα μπορούσε αυτό να αντικαταστήσει τις ενέσεις;

Πιθανώς για ορισμένους ασθενείς στο μέλλον, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμη. Η αποτελεσματικότητα, οι παρενέργειες, το κόστος, η πρόσβαση και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα θα έχουν όλα σημασία.

Συμπέρασμα

Ένα νέο χάπι GLP-1 προκάλεσε μέση απώλεια βάρους έως και 12,1% σε διάστημα περίπου 9 μηνών σε μια δοκιμή φάσης 2β, με κυρίως γαστρεντερικές παρενέργειες και καμία αναφερόμενη ηπατική βλάβη λόγω φαρμάκων.

Το κύριο μήνυμα είναι η συγκρατημένη αισιοδοξία: το χάπι φαίνεται πολλά υποσχόμενο, αλλά απαιτούνται δοκιμές φάσης 3 πριν οι γιατροί και οι ασθενείς μπορέσουν να κρίνουν την πραγματική του θέση στη θεραπεία κατά της παχυσαρκίας.

Πηγές:
medicalxpress.com
nature.com
clinicaltrials.gov

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