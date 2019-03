Προοπτικές και χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας στην πολιτική της Ε.Ε

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Συστήματα Υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, η πρόοδος στις διακρατικές συνεργασίες, αλλά και προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου χρηματοδότησης της Υγείας, θα συζητηθούν την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στο 9ο Συνέδριο “The Future of Healthcare in Greece” με τίτλο “Health in all Politics – Bridging Health & Finance Perspectives”.