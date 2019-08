Κικίλιας: Αυτοί προτείνονται για τις θέσεις των 7 νέων διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών

Αναλυτικότερα, αυτοί είναι:

- Παναγιώτης Στάθης, ως διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

- Χρήστος Ροϊλός, ως διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου

- Γεώργιος Τοπαλίδης, ως διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

- Δημήτριος Τσαλικάκης, ως διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

- Φώτης Σερέτης, ως διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

- Ιωάννης Καρβέλης, ως διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Iονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

- Ελένη Μπορμπουδάκη, ως διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Τα βιογραφικά τους

Παναγιώτης Στάθης

(Αντιστράτηγος ε.α Ελληνικής Αστυνομίας)

Ημερομηνία Γέννησης: 04-01-1964 / Αθήνα

Έγγαμος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

2014-2015/ Μάρτιος, Διοικητής της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής .

2012-2014, Διοικητής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

2009 -2012, Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

2008 -2009, Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

2007 -2008, Επιτελής Αξιωματικός του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας/ Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού.

2006 -2007, Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης/ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

2005 -2006, Τμηματάρχης του 1 ου Τμήματος Προσωπικού, της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

1999 - 2005, Τμηματάρχης του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας (Ιδρυτικό μέλος της Υπηρεσίας, που συνεστήθη το 1999 με το ν. 2713/1999 και άρχισε να λειτουργεί από 26/10/1999).

1997 -1999, Προϊστάμενος Γραφείου Επιχειρήσεων - Αστυνόμευσης, Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής.

1992 -1997, Προϊστάμενος Γραφείου Εφαρμογής Νομοθεσίας, Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης, της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών.

Αποφοίτηση από τη Σχολή Αξ/κών το 1989, ως Υπαστυνόμος Β'

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:

2007, Μεταδιδακτορικές σπουδές, (Post doc), Τομέας Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

1999, Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D), Πάντειο Πανεπιστήμιο. Αθήνα.

1994, Πτυχίο Τμήματος κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Αθήνα.

2001, (Μεταπτυχιακό) Δίπλωμα, Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Ελληνικής Αστυνομίας / Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών.

1989, Πτυχίο Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Χρήστος Ροϊλός

Ο Χρήστος Ροϊλός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και MBA από το Πανεπιστήμιο του Leicester. Έχει διατελέσει Διοικητής και Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου "Αττικόν". Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος, μέλος Δ.Σ. και Εκκαθαριστής στον Οργανισμό Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης "Πάτρα 2006". Επίσης, έχει διατελέσει εκτελεστικός Σύμβουλος στην Εταιρεία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα». Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Τοπαλίδης Γεώργιος

Ημερομηνία γέννησης : 3 Απριλίου 1974. Τόπος Γέννησης Κοζάνη. Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος

Ακαδημαική μόρφωση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διδακτορικό στις Διεθνείς Σχέσεις. Master in science στις Ευρωπαικες Πολιτικές Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Master in science στην Τεχνολογία Υλικών TECHNICAL UNIVERSITY OF CATALONIA. Master in science στη Μηχατρονική (Mechatronics) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης "Διοίκηση και οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υγείας (Ετήσιο)". ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας. Πτυχίο του Τμήματος Μηχανολογίας. 1ο Λύκειο Κοζάνης. Απολυτήριο Λυκείου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μάιος 2019 -έως και σήμερα Πανεπιτήμιο Δυτ. Μακεδονίας Ερευνητής Καθηγητής.

Νοέμβριος 2009- Μάιος 2019 ,ΤΕΙ Δτυτ. Μακεδονίας,Καθηγητής Εφαρμογών

Νοέμβριος 2007-Νοέμβριος 2009, Υπουργείο Υγείας, Αναπληρωτής Διοικητής 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Οκτώβριος 2005-Οκτώβριος 2007, ΤΕΙ Δυτ..Μακεδονίας Καθηγητής Εφαρμογών,Κοζάνη

Δεκέμβριος 1999 -Οκτώβριος 2005 VODAFONE S.A.Γενικός διευθυντής

Θεσσαλονίκη

ΑΙΡΕΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ

2010 Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κοζάνης

2011-2013 Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κοζάνης

ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά

Δημήτρης Τσαλικάκης

Ο Δημήτρης Τσαλικάκης γεννήθηκε στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης το 1977, είναι παντρεμένος και πατέρας δυο θυγατέρων. Είναι κάτοχος πτυχίου από το Μαθηματικό τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, στα «Πληροφοριακά Επιχειρησιακά Συστήματα» από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Είναι Λέκτορας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με βασικό αντικείμενο έρευνας την Μοντελοποίηση και την Ανάλυση Βιοϊατρικών Δεδομένων.

Έχει διατελέσει αναπληρωτής Διοικητής και Αντιπρόεδρος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑHEPA Θεσσαλονίκης από τον Αύγουστο του 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2014.

Από τον Δεκέμβριο του 2014 έως και σήμερα είναι Υποδιοικητής της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Από το 2008 έως και το 2013 εργάσθηκε ως ΠΔ/407, ασκώντας αυτοδύναμη διδασκαλία σε διάφορα Πανεπιστήμια και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Β. Ελλάδος.

Περισσότερες από 50 επιστημονικές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές και σε βιβλία, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει πάνω από 700 ετεροαναφορές. Έχει διατελέσει μέλος πολλών ερευνητικών προγραμμάτων, τόσο στην συγγραφή όσο και στην υλοποίηση αυτών.

Φώτης Σερέτης

Ο Φώτης Σερέτης γεννήθηκε στη Λαμία το 1961. Είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος Master στη Δημόσια Υγεία από την ΕΣΔΥ.

Έχει διατελέσει:

Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας (1990-2002).

Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας (1994-1995).

Αντιδήμαρχος Δήμου Λαμιέων (1994-1998).

Ειδικός Σύμβουλος Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (2000-2001).

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΠΕΣΥΠ Στερεάς Ελλάδας (2001-2002).

Πρόεδρος - Γενικός Διευθυντής ΠΕΣΥΠ Στερεάς Ελλάδας (2002-2003).

Πρόεδρος - Γενικός Διευθυντής Γ. ΠΕΣΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (2003-2004).

Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος ΠΕΣΥΠ Α.Ε. (2003-2004).

Μέλος Δ.Σ. Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΣΥ (2002-2004).

Ειδικός Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας (2010-2011).

Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕΜΥ Α.Ε. (2011-2015).

Διετέλεσε επίσης Επιστημονικός Συνεργάτης στο τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας, στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην ΕΣΔΥ.

Ιωάννης Καρβέλης

Ο Ιωάννης Καρβέλης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1964. Είναι παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης. Είναι πτυχιούχος Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, στη «Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων» και στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Στέλεχος του Ο.Α.Ε.Δ. επί 31 χρόνια, είναι σήμερα Προϊστάμενος του τμήματος Ασφάλισης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου του Οργανισμού και Πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ. Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, για ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, την οικονομία, την διοίκηση και την καινοτομία.

Μπορμπουδάκη Λένα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Οικονομολόγος Υγείας, MPH (Master of Public Health), PhD(c) Δημόσιας Υγείας & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μάρτιος 2017 -σήμερα, Διευθύντρια Έκθεσης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης. Υπεύθυνη διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών, τεχνικών έργων, προγραμματισμού, λειτουργίας και προώθησης της έκθεσης του ΜΦΙΚ-ΠΚ. Δεκέμβριος 2013 -Δεκέμβριος 2015

Αναπληρώτρια Διοικήτρια Πα.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. ‘'Βενιζέλειο'' Φεβρουάριος 2011 -Σεπτέμβριος 2015

Υπεύθυνη Έργου Σχολών Γονέων Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, Υπουργείο Παιδείας, Ηράκλειο Κρήτης (Ελλάδα)

Υπεύθυνη εποπτείας, συντονισμού και λειτουργίας του Έργου στο Νομό Ηρακλείου (2011 έως 2015) και Νομό Λασιθίου (1/2012-12/2012).

Διοίκηση, οργάνωση και συντονισμός επαγγελματιών ψυχικής υγείας για την υλοποίηση προγραμμάτων Σχολών Γονέων, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Συντονισμό και εποπτεία προγραμμάτων ανάπτυξης και στην Τρίτη ηλικία. 2007 - σήμερα Επιστημονική Συνεργάτης ΠΜΣ Πανεπιστημίου Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης (Ελλάδα)

Διδάσκουσα στο πλαίσιο των μαθημάτων "Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας" και "Οικονομικά της Υγείας".

Θεματικές Ενότητες: Δημόσια και Ιδιωτική Δαπάνη Υγείας, Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Κόστος -Αποτελεσματικότητα, Φαρμακευτική Δαπάνη, Καταναλωτικά Πρότυπα, Επιβάρυνση Συστημάτων Υγείας, Διαχείριση Κρίσεων κ.α. 2008 - σήμερα Επιστημονική Συνεργάτης Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) (πρώην ΤΕΙ Κρήτης) Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΛΜΕΠΑ

Διδάσκουσα στα μαθήματα Δημοπαθολογία της Διατροφής, Εισαγωγή στην Οικονομία/Οικονομικά Υγείας, Πολιτική Οικονομία της Διατροφής, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων-Ανθρώπινες Σχέσεις,

Marketing και Δεοντολογία της Διατροφής.

2008 - 2009 Επιστημονική Συνεργάτης ΕΣΔΥ Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγεία (ΕΣΔΥ), Ηράκλειο Κρήτης (Ελλάδα)

Επιστημονική Συνεργάτης ως Εκπαιδεύτρια σε Επαγγελματίες Υγείας στο έργο: «Κατάρτιση Επαγγελματιών Υγείας σε Καινοτόμες Πρακτικές & Μεθόδους με τη Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων»

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης (blended μορφής) & ψηφιακών υπηρεσιών οργάνωσης-συντονισμού και υποστήριξης εκπαιδευτικών ενεργειών εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)».

Δεκέμβριος 2006 -Δεκέμβριος 2008 Επιστημονική Συνεργάτης/Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης , Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ηράκλειο (Ελλάδα)

Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Κρήτης για την υλοποίηση δράσεων του Διασυνοριακού Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG III A, με αντικείμενο την βελτίωση διαχείρισης των ασθενών στα κέντρα υγείας Ελλάδας και Κύπρου με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

2016 -2017 Κάτοχος Πτυχίου Συμβουλευτικής

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)

2007 - Παρόν, Υποψήφια Διδάκτωρ Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής,

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης (Ελλάδα)

2003 - 2005 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Δημόσιας Υγείας &Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Κατεύθυνση: Διοίκηση Υπηρεσιών

ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής,

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης (Ελλάδα)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

2014 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διοικητών /Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων ΕΣΥ ‘HOSPITAL MANAGERS TRAINING PROGRAMME' το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας με επιλογή των συμμετεχόντων Διοικητών και Υποδιοικητών ανά την Ελλάδα.