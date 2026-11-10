Τι πρέπει να τρώνε για πρωινό όσοι ξυπνούν συχνά με ανεβασμένο σάκχαρο

Ξυπνάτε με υψηλό σάκχαρο αίματος χωρίς να έχετε φάει τίποτα; Μπορεί το πρωινό να επιδεινώσει την κατάσταση;

Newsroom

Τι πρέπει να τρώνε για πρωινό όσοι ξυπνούν συχνά με ανεβασμένο σάκχαρο
ΥΓΕΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το υψηλό σάκχαρο νηστείας (πρωινό σάκχαρο) μπορεί να προκαλέσει προβληματισμό μετά από μια νύχτα αποχής από το φαγητό.

Το πρωινό μπορεί να επηρεάσει την πορεία της γλυκόζης στη συνέχεια, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να διορθώσει την αιτία για την οποία η μέτρησή σας ήταν υψηλή εξαρχής.

Γιατί μπορεί να είναι υψηλό το σάκχαρο στο αίμα πριν από το πρωινό;

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ορισμένες ορμόνες δίνουν σήμα στο ήπαρ να απελευθερώσει γλυκόζη. Σε άτομα με διαβήτη, η ινσουλίνη ενδέχεται να μην μπορεί να εξουδετερώσει επαρκώς αυτήν την αύξηση: φαινόμενο γνωστό ως «φαινόμενο της αυγής» (dawn phenomenon). Ένα βραδινό γεύμα ή η ανεπαρκής δράση της φαρμακευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί επίσης να συμβάλουν σε αυτό.

Η βασική διαφορά: η υπεργλυκαιμία νηστείας ξεκινά πριν από το πρωινό, ενώ το γεύμα που ακολουθεί προκαλεί τη δική του απόκριση στη γλυκόζη. Το πρωινό μπορεί να περιορίσει μια περαιτέρω αύξηση, αλλά όχι απαραίτητα να μειώσει την αρχική τιμή.

Τι συνιστά ένα καλό πρωινό όταν τα επίπεδα γλυκόζης είναι υψηλά;

Στοχεύστε σε μια ελεγχόμενη ποσότητα υδατανθράκων, σε συνδυασμό με πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και κυρίως ακόρεστα λιπαρά. Ακόμη και τα προϊόντα ολικής άλεσης, η βρώμη και τα φρούτα μπορούν να αυξήσουν τη γλυκόζη, εάν καταναλωθούν σε μεγάλες ποσότητες.

Δοκιμάστε τους παρακάτω συνδυασμούς:

  • Αυγά με ντομάτες ή σπανάκι και μια μικρή φέτα ψωμί ολικής άλεσης. Η πρωτεΐνη και τα λαχανικά συνοδεύουν μια μετρημένη ποσότητα υδατανθράκων.
  • Στραγγιστό γιαούρτι (απλό) με μούρα και καρύδια. Επιλέξτε γιαούρτι χωρίς ζάχαρη. Τα φρούτα προσφέρουν φυτικές ίνες και οι ξηροί καρποί παρέχουν ακόρεστα λιπαρά.
  • Βρώμη με γιαούρτι και λίγους ξηρούς καρπούς. Προσέξτε την ποσότητα και επιλέξτε βρώμη χωρίς πρόσθετη ζάχαρη (σημείωση: η βρώμη τύπου «instant» δεν είναι απαραίτητα ακατάλληλη).
  • Φρυγανισμένο ψωμί ολικής άλεσης με αβοκάντο και αυγό. Ένας συνδυασμός υδατανθράκων, πρωτεΐνης και ακόρεστων λιπαρών.
  • Τυρί τύπου cottage με ένα μικρό ολόκληρο φρούτο και σπόρους. Προσαρμόστε τις ποσότητες ανάλογα με την όρεξή σας και τις ανάγκες σας σε υδατάνθρακες.
  • Χούμους με αγγούρι, ντομάτα και λίγο ψωμί ολικής άλεσης. Μια μεσογειακή, φυτική επιλογή.

Δεν υπάρχει ένα «ιδανικό πρωινό γεύμα» που να ταιριάζει σε όλους. Οι ποσότητες, η ατομική φαρμακευτική αγωγή και ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται το σώμα του καθενός στη γλυκόζη καθορίζουν τι είναι το καλύτερο για εσάς.

διαβητης

Μπορεί ένα πρωινό με λιγότερους υδατάνθρακες να κάνει τη διαφορά;

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη του 2023, στην οποία συμμετείχαν 121 ενήλικες με διαβήτη τύπου 2, ένα πρωινό με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες βελτίωσε διάφορους δείκτες συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης, σε σύγκριση με ένα πρωινό υψηλότερης περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες και χαμηλότερης σε λιπαρά, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 3 μηνών. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ των ομάδων όσον αφορά την HbA1c (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη: το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης) δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Η σύνθεση του πρωινού μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα γλυκόζης, αλλά κανένα μεμονωμένο γεύμα δεν μπορεί να «αναστρέψει» τον διαβήτη.

Ποιες επιλογές πρωινού απαιτούν προσοχή;

Τα δημητριακά με ζάχαρη, τα αρτοσκευάσματα, τα γλυκαμένα γιαούρτια, οι χυμοί φρούτων και οι καφέδες με σιρόπια μπορεί να περιέχουν σημαντική ποσότητα ζάχαρης ή υδατάνθρακες που απορροφώνται γρήγορα. Η γκρανόλα και τα smoothies δεν είναι απαραίτητα καλύτερες επιλογές, μόνο και μόνο επειδή προωθούνται ως «υγιεινά».

Ελέγξτε την προστιθέμενη ζάχαρη, τη συνολική ποσότητα υδατανθράκων και το μέγεθος της μερίδας. Τα ολόκληρα φρούτα αποτελούν, γενικά, μια πιο χορταστική επιλογή σε σχέση με τους χυμούς τους, ενώ η απλή βρώμη χωρίς προσθήκη ζάχαρης (ακόμα και αν είναι τύπου instant) μπορεί να ενταχθεί σε ένα γεύμα κατάλληλο για άτομα με διαβήτη.

Πρέπει να παραλείπετε το πρωινό εάν η μέτρηση της γλυκόζης σας είναι υψηλή;

Όχι απαραίτητα. Μια μικρή τυχαιοποιημένη μελέτη διασταυρούμενου σχεδιασμού (crossover study), με τη συμμετοχή 22 ατόμων με διαβήτη τύπου 2, έδειξε μεγαλύτερη αύξηση της γλυκόζης μετά το μεσημεριανό και το βραδινό γεύμα, τις ημέρες που παραλείφθηκε το πρωινό. Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να τρώνε εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος μετά το ξύπνημα.

Εάν λαμβάνετε ινσουλίνη ή φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν χαμηλά επίπεδα γλυκόζης, η αλλαγή του χρονισμού των γευμάτων ή η νηστεία χωρίς εξατομικευμένο πλάνο ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους.

βρωμη με μουρα και μπανανα

Πότε μια υψηλή πρωινή μέτρηση σακχάρου χρήζει ιατρικής φροντίδας;

Οι επαναλαμβανόμενες υψηλές τιμές γλυκόζης κατά τη νηστεία (π.χ. το πρωί πριν το φαγητό) θα πρέπει να συζητηθούν με την ιατρική ομάδα που παρακολουθεί τον διαβήτη σας. Η εξέταση των επιπέδων γλυκόζης κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να είναι πιο χρήσιμη από τη συνεχή αλλαγή του πρωινού. Μην τροποποιείτε τη φαρμακευτική αγωγή που σας έχει συνταγογραφηθεί με βάση μία μόνο μέτρηση.

Εάν τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης συνοδεύονται από εμετό, κοιλιακό άλγος, ταχύπνοια (γρήγορη αναπνοή), έντονη υπνηλία ή σύγχυση, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια, καθώς αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν μια σοβαρή μεταβολική επιπλοκή.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ο σκέτος καφές να αυξήσει τη γλυκόζη;

Σε ορισμένα άτομα με διαβήτη μπορεί, καθώς οι ατομικές αντιδράσεις στην καφεΐνη διαφέρουν. Εάν υποψιάζεστε κάτι τέτοιο, συγκρίνετε τις μετρήσεις και συζητήστε το μοτίβο που παρατηρείτε με την ιατρική ομάδα που σας παρακολουθεί.

Πότε πρέπει να ελέγχω τη γλυκόζη μετά το πρωινό;

Εάν η παρακολούθηση αποτελεί μέρος του πλάνου φροντίδας σας, ο έλεγχος περίπου 1-2 ώρες μετά την έναρξη ενός γεύματος μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση της απόκρισης του οργανισμού μετά το γεύμα. Ερμηνεύστε τα αποτελέσματα με βάση τους δικούς σας, εξατομικευμένους στόχους και όχι με βάση κάποιο γενικό όριο.

Συμπέρασμα

Το καλύτερο πρωινό σε περιπτώσεις υψηλών επιπέδων γλυκόζης το πρωί είναι εκείνο που δεν προκαλεί μια περιττή, επιπλέον αύξηση και όχι κάποιο υποτιθέμενο διατροφικό «γιατρικό» για το φαινόμενο της αυγής. Οι σταθερά υψηλές τιμές γλυκόζης κατά τη νηστεία (π.χ. το πρωί πριν το φαγητό) απαιτούν διερεύνηση των αιτιών, καθώς και συνετές διατροφικές επιλογές.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:13ΚΟΣΜΟΣ

Με απίθανα ΑΙ βίντεο «υποδέχθηκε» το διαδίκτυο τη σχέση του CEO της Nvidia με την Κινέζα κατάσκοπο

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για τις 27.494 θέσεις ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε δίκη για το θάνατο 19χρονου σε λούνα παρκ της Κασσάνδρας παραπέμπεται η πρώην δήμαρχος

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Έκλεψε 1.400 ευρώ από φιλανθρωπικό σύλλογο για να στήσει την Παιδική Χαρά και μετά τους έκανε καταγγελία ότι είναι απατεώνες»

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

08:45LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου για Ντέμη Νικολαΐδη: «Το ότι ζει έναν νέο έρωτα για εμένα είναι καλό - Πρέπει να θεραπεύσει τις πληγές του»

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές του πληρώματος του Learjet: Βρέθηκε ο καταγραφέας ήχου από το μαύρο κουτί

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στρατοσφαιρική θέρμανση, πολικός στρόβιλος και χιόνια - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας: Επιστολή σε Ρούμπιο κατά της υποψηφιότητας του Τούρκου Σινιρλίογλου για την ηγεσία του ΟΗΕ

08:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου έκαψε ολοσχερώς σπίτι παρουσιάστριας στο Όρεγκον

08:37LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Πήγε... στούντιο και μοιράστηκε φωτογραφίες από την ηχογράφηση - «Μετά από ώρες...»

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Διάρρηξη με «χρυσή λεία» σε κοσμηματοπωλείο

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη οδηγού με κλεμμένες πινακίδες - Διέφυγε ο συνοδηγός

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος έξαλλος με το δημόσιο: Πήγε με εκσκαφέα και τα γκρέμισε όλα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Τα ιερά οστά του αγίου που ενέπνευσε τον Άγιο Βασίλη καταστράφηκαν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Παρολίγον τραγωδία: Aεροσκάφος έστριψε μπροστά από άλλο αεροπλάνο που απογειωνόταν

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ Μάρκετ: Ο Σκλαβενίτης αλλάζει τις ισορροπίες εξαγοράζοντας το Cash & Carry της ΑΒ Βασιλόπουλος

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει στο «αρχιερέας της διαφθοράς» ο Τσίπρας για τον Μητσοτάκη: «Δεν είμαι καθόλου υπερβολικός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Δις ισόβια και επιπλέον 32 χρόνια και στο Εφετείο στον γνωστό εργολάβο που βίαζε τις δύο ανήλικες κόρες του

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος έξαλλος με το δημόσιο: Πήγε με εκσκαφέα και τα γκρέμισε όλα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:39LIFESTYLE

Μια γυναίκα: Αλλαγή στον προγραμματισμό του ALPHA – Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο;

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στρατοσφαιρική θέρμανση, πολικός στρόβιλος και χιόνια - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε το μοντέλο και πρώην σύντροφος του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τούκι Σμιθ

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα πρώην «κατάσκοπος του σεξ» αποκαλύπτει τα ερωτικά τεχνάσματα για να αποσπάσει πληροφορίες

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Έκλεψε 1.400 ευρώ από φιλανθρωπικό σύλλογο για να στήσει την Παιδική Χαρά και μετά τους έκανε καταγγελία ότι είναι απατεώνες»

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Ανοίγει ξανά αύριο Τετάρτη (11/11) - Ποια καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν

06:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα δύο σενάρια για το πτώμα στη βαλίτσα - Τι ερευνούν οι Αρχές για τον θάνατο της 24χρονης

08:45LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου για Ντέμη Νικολαΐδη: «Το ότι ζει έναν νέο έρωτα για εμένα είναι καλό - Πρέπει να θεραπεύσει τις πληγές του»

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Καφές, Σπύρος Βάλλας, Πέτρος Κανακούδης και Παναγιώτης Λιαδέλης στη δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

06:22ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από Κομισιόν: «Ετοιμάστε τσάντα έκτακτης ανάγκης για να επιβιώσετε μόνοι σας για 72 ώρες» - Έρχεται η «Ημέρα Ετοιμότητας»

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Κλίμα 2026: «Εκτός ελέγχου» – Ο WMO προειδοποιεί ότι το Ελ Νίνιο αλλάζει τον καιρό παγκοσμίως

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ερρίκος Πετιλόν: Απολογείται για το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Αναμένεται να δώσει ονόματα και στοιχεία

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές του πληρώματος του Learjet: Βρέθηκε ο καταγραφέας ήχου από το μαύρο κουτί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ