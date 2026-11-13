ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 857 θέσεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία

Η κατάθεση ενστάσεων ξεκινά από το Σάββατο 14/11 και χρεάζεται παράβολο 50 ευρώ

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 857 θέσεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία
ΥΓΕΙΑ
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  • Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 857 μόνιμες θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της προκήρυξης 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ.
  • Οι θέσεις περιλαμβάνουν και προσωπικό με τριετή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
  • Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν εμφανίζονται μόνο με αριθμό μητρώου, ενώ οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών σημειώνονται με την ένδειξη «ΝΑΙ» στους πίνακες διοριστέων.
  • Θέσεις με κωδικούς 1503 και 1505 καλύπτονται από κατόχους ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων λόγω έλλειψης υποψηφίων ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών.
  • Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 14 έως 23 Νοεμβρίου 2026 με παράβολο 50 ευρώ, το οποίο πληρώνεται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο.
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Εκδόθηκαν σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 857 θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Στις θέσεις αυτές περιλαμβάνονται και θέσεις προσωπικού με τριετή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

Πρόκειται για την προκήρυξη 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση, συνολικά 1.696 μόνιμων θέσεων στα νοσοκομεία, από απόφοιτους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα προσωρινά αποτελέσματα για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έχουν εκδοθεί τον Οκτώβριο.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

  • Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και
  • Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις με κωδικούς 1503 & 1505, καλύπτονται από κατόχους πτυχίου του κλάδου ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων Ειδ. ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ελλείψει υποψηφίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του κλάδου «ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών Ειδ. ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας», σύμφωνα και με την από 07.10.2026 σχετική Ανακοίνωση.

Παράβολο ύψους 50 ευρώ για την ένσταση

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ , ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο 50 ευρώ, το οποίο εκδίδεται και πληρώνεται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να πληρώσει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της ένστασής του.

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