Δημήτρης Παγουρτζής: Το ημερολόγιο του 17χρονου «μίλησε» - Νέα στοιχεία για το μακελειό στο σχολείο

Ο κατηγορούμενος, ο 17χρονος Δημήτριος Παγουρτζής, «χρησιμοποίησε στοιχεία από εκείνες τις δολοφονίες για τη δική του», όπως είπε πηγή στο τηλεοπτικό δίκτυο χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Συμμαθητές του στο σχολείο της Σάντα Φε του Τέξας περιγράφουν τον Παγουρτζή ως έναν ήσυχο και μοναχικό τύπο, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο στην ομάδα του σχολείου του. Ο φερόμενος δράστης φορούσε μια μαύρη καμπαρντίνα όταν πήγε την Παρασκευή στο σχολείο παρά την ζέστη που είχε εκείνη την ημέρα. Άνοιξε πυρ με ένα 38άρι πιστόλι και μια ημιαυτόματη καραμπίνα Ρέμινγκτον.

VIDEO: Santa Fe high school shooting suspect, Dimitrios Pagourtzis appears in court (May 18, 2018)

?#Texas officials charged the 17-year-old boy with murder in the fatal shootings of 10 people. Ten other people were wounded in the attack. https://t.co/xX2Jb8vSaD pic.twitter.com/PNg3TqrDIr