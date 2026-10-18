Η Hyundai εκπαιδεύει ρομπότ για να εργαστούν στα εργοστάσιά της

Η Hyundai και η Boston Dynamics ξεκινούν την εκπαίδευση ανθρωποειδών ρομπότ Atlas στις ΗΠΑ, με στόχο την αξιοποίησή τους στην παραγωγή αυτοκινήτων και την επέκταση της χρήσης τους από το 2030.

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Η Hyundai εκπαιδεύει ρομπότ για να εργαστούν στα εργοστάσιά της
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  • Η Hyundai και η Boston Dynamics δημιούργησαν το Robotics Metaplant Application Center (RMAC) στις ΗΠΑ για την εκπαίδευση ρομπότ Atlas σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής.
  • Τα ρομπότ Atlas θα ξεκινήσουν με εργασίες διαχείρισης και ταξινόμησης εξαρτημάτων και έως το 2030 θα αναλάβουν πιο σύνθετες εργασίες, όπως συναρμολόγηση και μεταφορά βαρέων αντικειμένων.
  • Η Hyundai σχεδιάζει την αξιοποίηση έως 25.000 ρομπότ στα εργοστάσιά της και της Kia παγκοσμίως, καθώς και τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ στις ΗΠΑ.
  • Τα ρομπότ Atlas έχουν ύψος 1,50 μέτρα, βάρος 89 κιλά, μπορούν να σηκώσουν φορτία έως 50 κιλά και λειτουργούν αυτόνομα σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
  • Μέχρι το 2027, το εκπαιδευτικό κέντρο θα επεκταθεί για να προετοιμάσει τα ρομπότ και για άλλους κλάδους, όπως η αεροδιαστημική και η εφοδιαστική αλυσίδα.
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Hyundai προχωρά ένα βήμα παραπέρα στην αυτοματοποίηση της παραγωγής, δημιουργώντας μαζί με την Boston Dynamics ένα εξειδικευμένο κέντρο εκπαίδευσης ανθρωποειδών ρομπότ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για το Robotics Metaplant Application Center (RMAC), το οποίο συνδέεται με το εργοστάσιο Hyundai Metaplant America στη Georgia.

Στο νέο κέντρο, τα ανθρωποειδή ρομπότ Atlas θα εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής, αρχικά σε εργασίες διαχείρισης και ταξινόμησης εξαρτημάτων πριν από τη συναρμολόγηση.

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Σταδιακά, και ιδιαίτερα από το 2030 και μετά, προβλέπεται να αναλάβουν πιο σύνθετες διαδικασίες, όπως η συναρμολόγηση εξαρτημάτων και η μεταφορά βαρέων αντικειμένων.

Τα σχέδια της Hyundai είναι ιδιαίτερα φιλόδοξα, καθώς προβλέπουν την αξιοποίηση έως 25.000 ρομπότ σε εργοστάσια της Hyundai και της Kia παγκοσμίως. Παράλληλα, σχεδιάζεται νέα μονάδα παραγωγής στις ΗΠΑ, με ετήσια δυναμικότητα έως 30.000 ανθρωποειδών ρομπότ.

Το Atlas έχει ύψος περίπου 1,50 μέτρων και βάρος 89 κιλών, ενώ μπορεί να σηκώσει φορτία έως 50 κιλά. Διαθέτει 28 ηλεκτρικές αρθρώσεις, μπορεί να κινείται αυτόνομα σε απαιτητικά περιβάλλοντα και επιστρέφει μόνο του για φόρτιση ή αντικατάσταση της μπαταρίας του.

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Η Hyundai σχεδιάζει επίσης να επεκτείνει σημαντικά το εκπαιδευτικό κέντρο μέσα στο 2027, προετοιμάζοντας το Atlas και για άλλους κλάδους, όπως η αεροδιαστημική και η εφοδιαστική αλυσίδα.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ πλησιάζουν πλέον στην πρακτική αξιοποίησή τους στη βιομηχανία, με σημαντικές προεκτάσεις για τον τρόπο λειτουργίας των εργοστασίων.

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