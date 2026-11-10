Η αυθεντική μοτοσικλέτα του Batman πωλείται

Το διάσημο Batpod από την ταινία The Dark Knight επιστρέφει σε δημοπρασία, με κινητήρα Honda και εκτιμώμενη αξία που αγγίζει τα 900.000 βρετανικές λίρες.

Newsroom

Η αυθεντική μοτοσικλέτα του Batman πωλείται
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μοτοσικλέτες στην ιστορία του κινηματογράφου αναζητά νέο ιδιοκτήτη. Πρόκειται για το Batpod που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας The Dark Knight του 2008, με πρωταγωνιστή τον Christian Bale στον ρόλο του Batman.

Το συγκεκριμένο Batpod είναι ένα από τα μόλις έξι που κατασκευάστηκαν για τις ταινίες The Dark Knight και The Dark Knight Rises του Christopher Nolan. Μάλιστα, έχει ταυτοποιηθεί ως εκείνο που εμφανίζεται στη γνωστή σκηνή καταδίωξης του Joker, με τα σημάδια και τις γρατζουνιές στη δεξιά πλευρά του να επιβεβαιώνουν την κινηματογραφική του προέλευση.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων το οδηγούσε ο επαγγελματίας κασκαντέρ Jean-Pierre Goy, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες εκδηλώσεις προώθησης.

Παρά τη φουτουριστική του εμφάνιση το Batpod είναι μια πραγματική και λειτουργική κατασκευή. Βασίζεται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο, διαθέτει κινητήρα Honda 750 κ.εκ. και χρησιμοποιεί αγωνιστικά ελαστικά Hoosier διαμέτρου 31 ιντσών, δηλαδή περίπου 79 εκατοστών.

Τα εξωτερικά τμήματα είναι κατασκευασμένα από υαλονήματα, ενώ η θέση οδήγησης διαθέτει προστατευτικά αφρώδη μαξιλαράκια. Φυσικά, τα πολυβόλα και το σύστημα στόχευσης με λέιζερ είναι διακοσμητικά, σε αντίθεση με τα φρένα που λειτουργούσαν κανονικά.

Η δημοπρασία πραγματοποιείται από την Propstore, με τιμή εκκίνησης τις 225.000 λίρες, περίπου 260.000 ευρώ. Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν την τελική τιμή μεταξύ 450.000 και 900.000 λιρών, δηλαδή έως περίπου 1,04 εκατομμύρια ευρώ.

Υπάρχει πάντως μια σημαντική λεπτομέρεια. Το Batpod δεν βρίσκεται πλέον σε λειτουργική κατάσταση, καθώς έχουν αφαιρεθεί η μπαταρία, το ρεζερβουάρ και τα χειριστήρια γκαζιού, ενώ έχουν αποστραγγιστεί όλα τα υγρά.

Τέλος, να πούμε ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που το συγκεκριμένο Batpod εμφανίζεται σε δημοπρασία, μετά το 2016 και το 2023. Για τον επόμενο ιδιοκτήτη του, πάντως, ο προορισμός του θα είναι μάλλον κάποια ιδιωτική συλλογή παρά ο δρόμος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:13ΚΟΣΜΟΣ

Με απίθανα ΑΙ βίντεο «υποδέχθηκε» τη σχέση του CEO της Nvidia με την Κινέζα κατάσκοπο

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για τις 27.494 θέσεις ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε δίκη για το θάνατο 19χρονου σε λούνα παρκ της Κασσάνδρας παραπέμπεται η πρώην δήμαρχος

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Έκλεψε 1.400 ευρώ από φιλανθρωπικό σύλλογο για να στήσει την Παιδική Χαρά και μετά τους έκανε καταγγελία ότι είναι απατεώνες»

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

08:45LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου για Ντέμη Νικολαΐδη: «Το ότι ζει έναν νέο έρωτα για εμένα είναι καλό - Πρέπει να θεραπεύσει τις πληγές του»

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές του πληρώματος του Learjet: Βρέθηκε ο καταγραφέας ήχου από το μαύρο κουτί

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στρατοσφαιρική θέρμανση, πολικός στρόβιλος και χιόνια - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας: Επιστολή σε Ρούμπιο κατά της υποψηφιότητας του Τούρκου Σινιρλίογλου για την ηγεσία του ΟΗΕ

08:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου έκαψε ολοσχερώς σπίτι παρουσιάστριας στο Όρεγκον

08:37LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Πήγε... στούντιο και μοιράστηκε φωτογραφίες από την ηχογράφηση - «Μετά από ώρες...»

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Διάρρηξη με «χρυσή λεία» σε κοσμηματοπωλείο

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη οδηγού με κλεμμένες πινακίδες - Διέφυγε ο συνοδηγός

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος έξαλλος με το δημόσιο: Πήγε με εκσκαφέα και τα γκρέμισε όλα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Τα ιερά οστά του αγίου που ενέπνευσε τον Άγιο Βασίλη καταστράφηκαν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Παρολίγον τραγωδία: Aεροσκάφος έστριψε μπροστά από άλλο αεροπλάνο που απογειωνόταν

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ Μάρκετ: Ο Σκλαβενίτης αλλάζει τις ισορροπίες εξαγοράζοντας το Cash & Carry της ΑΒ Βασιλόπουλος

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει στο «αρχιερέας της διαφθοράς» ο Τσίπρας για τον Μητσοτάκη: «Δεν είμαι καθόλου υπερβολικός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Δις ισόβια και επιπλέον 32 χρόνια και στο Εφετείο στον γνωστό εργολάβο που βίαζε τις δύο ανήλικες κόρες του

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος έξαλλος με το δημόσιο: Πήγε με εκσκαφέα και τα γκρέμισε όλα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:39LIFESTYLE

Μια γυναίκα: Αλλαγή στον προγραμματισμό του ALPHA – Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο;

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στρατοσφαιρική θέρμανση, πολικός στρόβιλος και χιόνια - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε το μοντέλο και πρώην σύντροφος του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τούκι Σμιθ

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα πρώην «κατάσκοπος του σεξ» αποκαλύπτει τα ερωτικά τεχνάσματα για να αποσπάσει πληροφορίες

06:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα δύο σενάρια για το πτώμα στη βαλίτσα - Τι ερευνούν οι Αρχές για τον θάνατο της 24χρονης

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Ανοίγει ξανά αύριο Τετάρτη (11/11) - Ποια καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Καφές, Σπύρος Βάλλας, Πέτρος Κανακούδης και Παναγιώτης Λιαδέλης στη δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Έκλεψε 1.400 ευρώ από φιλανθρωπικό σύλλογο για να στήσει την Παιδική Χαρά και μετά τους έκανε καταγγελία ότι είναι απατεώνες»

06:22ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

08:45LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου για Ντέμη Νικολαΐδη: «Το ότι ζει έναν νέο έρωτα για εμένα είναι καλό - Πρέπει να θεραπεύσει τις πληγές του»

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ερρίκος Πετιλόν: Απολογείται για το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Αναμένεται να δώσει ονόματα και στοιχεία

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Κλίμα 2026: «Εκτός ελέγχου» – Ο WMO προειδοποιεί ότι το Ελ Νίνιο αλλάζει τον καιρό παγκοσμίως

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ Μάρκετ: Ο Σκλαβενίτης αλλάζει τις ισορροπίες εξαγοράζοντας το Cash & Carry της ΑΒ Βασιλόπουλος

07:34LIFESTYLE

«Rocky»: Η άγρια δολοφονία πίσω από την οσκαρική ταινία που παραμένει ανεξιχνίαστη εδώ και 49 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ