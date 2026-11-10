Η αυθεντική μοτοσικλέτα του Batman πωλείται

Του Γιάννη Σκουφή

Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μοτοσικλέτες στην ιστορία του κινηματογράφου αναζητά νέο ιδιοκτήτη. Πρόκειται για το Batpod που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας The Dark Knight του 2008, με πρωταγωνιστή τον Christian Bale στον ρόλο του Batman.

Το συγκεκριμένο Batpod είναι ένα από τα μόλις έξι που κατασκευάστηκαν για τις ταινίες The Dark Knight και The Dark Knight Rises του Christopher Nolan. Μάλιστα, έχει ταυτοποιηθεί ως εκείνο που εμφανίζεται στη γνωστή σκηνή καταδίωξης του Joker, με τα σημάδια και τις γρατζουνιές στη δεξιά πλευρά του να επιβεβαιώνουν την κινηματογραφική του προέλευση.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων το οδηγούσε ο επαγγελματίας κασκαντέρ Jean-Pierre Goy, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες εκδηλώσεις προώθησης.

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Παρά τη φουτουριστική του εμφάνιση το Batpod είναι μια πραγματική και λειτουργική κατασκευή. Βασίζεται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο, διαθέτει κινητήρα Honda 750 κ.εκ. και χρησιμοποιεί αγωνιστικά ελαστικά Hoosier διαμέτρου 31 ιντσών, δηλαδή περίπου 79 εκατοστών.

Τα εξωτερικά τμήματα είναι κατασκευασμένα από υαλονήματα, ενώ η θέση οδήγησης διαθέτει προστατευτικά αφρώδη μαξιλαράκια. Φυσικά, τα πολυβόλα και το σύστημα στόχευσης με λέιζερ είναι διακοσμητικά, σε αντίθεση με τα φρένα που λειτουργούσαν κανονικά.

Η δημοπρασία πραγματοποιείται από την Propstore, με τιμή εκκίνησης τις 225.000 λίρες, περίπου 260.000 ευρώ. Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν την τελική τιμή μεταξύ 450.000 και 900.000 λιρών, δηλαδή έως περίπου 1,04 εκατομμύρια ευρώ.

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Υπάρχει πάντως μια σημαντική λεπτομέρεια. Το Batpod δεν βρίσκεται πλέον σε λειτουργική κατάσταση, καθώς έχουν αφαιρεθεί η μπαταρία, το ρεζερβουάρ και τα χειριστήρια γκαζιού, ενώ έχουν αποστραγγιστεί όλα τα υγρά.

Τέλος, να πούμε ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που το συγκεκριμένο Batpod εμφανίζεται σε δημοπρασία, μετά το 2016 και το 2023. Για τον επόμενο ιδιοκτήτη του, πάντως, ο προορισμός του θα είναι μάλλον κάποια ιδιωτική συλλογή παρά ο δρόμος.

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