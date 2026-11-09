Η απόφαση που φέρνει πιο κοντά το τέλος του Tesla Cybertruck

Snapshot Η Tesla ακυρώνει τα σχέδια για δεξιοτίμονη έκδοση του Cybertruck σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, επιστρέφοντας τις προκαταβολές στους πελάτες.

Η εμπορική πορεία του Cybertruck απέχει σημαντικά από τις αρχικές εκτιμήσεις, με χαμηλές πωλήσεις και αύξηση τιμών.

Τρίτο τρίμηνο 2026, η Tesla ανακοίνωσε μόλις 8.295 παραδόσεις στην κατηγορία που περιλαμβάνει το Cybertruck και άλλα μοντέλα.

Η απόφαση για ακύρωση της δεξιοτίμονης έκδοσης ακολουθεί παρόμοια κίνηση που είχε γίνει για τα Model S και Model X το 2023.

Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για διακοπή παραγωγής του Cybertruck, αλλά τα χαμηλά μεγέθη πωλήσεων και το υψηλό κόστος δημιουργούν αβεβαιότητα για το μέλλον του μοντέλου. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Το Tesla Cybertruck παρουσιάστηκε το 2019 ως ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ του Elon Musk, με την εταιρεία να προβλέπει ετήσια παραγωγή που θα μπορούσε να φτάσει τις 250.000 μονάδες. Σχεδόν τρία χρόνια μετά την έναρξη των παραδόσεων, όμως, η εμπορική του πορεία απέχει σημαντικά από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η τελευταία εξέλιξη αφορά την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, όπου η Tesla ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους ότι ακυρώνει οριστικά τα σχέδια διάθεσης δεξιοτίμονης έκδοσης. Όσοι είχαν προχωρήσει σε προ-παραγγελία, ορισμένοι ακόμη και πριν από επτά χρόνια, θα λάβουν πίσω τις προκαταβολές τους.

Η απόφαση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η Tesla προσπαθεί να ενισχύσει τις πωλήσεις του Cybertruck, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Η εταιρεία έχει ήδη επεκτείνει τη διάθεσή του σε αγορές εκτός Βόρειας Αμερικής, ενώ έχει προχωρήσει και σε αλλαγές των εκδόσεων και των τιμών.

Χαρακτηριστικό είναι πως η βασική τετρακίνητη έκδοση ξεκίνησε από τις 59.990 δολάρια, αλλά μέσα σε λίγους μήνες η τιμή της αυξήθηκε στις 74.990 δολάρια.

Τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2026 δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Η Tesla ανακοίνωσε μόλις 8.295 παραδόσεις στην κατηγορία «Other Models», στην οποία περιλαμβάνονται το Cybertruck και άλλα μοντέλα της εταιρείας.

Η ακύρωση της δεξιοτίμονης έκδοσης θυμίζει την αντίστοιχη απόφαση που είχε λάβει η Tesla για τα Model S και Model X το 2023, περιορίζοντας την παρουσία τους σε συγκεκριμένες αγορές.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για διακοπή της παραγωγής του Cybertruck. Ωστόσο, οι χαμηλές πωλήσεις και το υψηλό κόστος κατασκευής δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο η Tesla θα συνεχίσει να επενδύει στο ιδιαίτερο ηλεκτρικό pick-up ή θα αναζητήσει μία διαφορετική λύση.

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