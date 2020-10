Όλη η αλήθεια για τα «σκονάκια» του Μαξίμου προς τα ΜΜΕ

Τις τελευταίες ώρες έχει ξεσπάσει μια δημόσια πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το γεγονός ότι ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης (προφανώς από γκάφα) δημοσίευσαν αυτούσιο ένα εκ των non papers του Μαξίμου το οποίο υπερασπιζόταν τη γραμμή του Μαξίμου για τον Σωτήρη Τσιόδρα - Ποια είναι όμως η αλήθεια; Γράφει ο Κώστας Τσιτούνας

Το όλον ζήτημα έγινε «σημαία» από την αντιπολίτευση με το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση της ΝΔ στέλνει «ραβασάκια» σε φίλα προσκείμενα ΜΜΕ, εις τα οποία υποδεικνύει τι θα γράψουν και πώς θα το γράψουν.

Είναι όμως αυτή η αλήθεια;

Μετά από 25 χρόνια στη δημοσιογραφία εκ των οποίων τα 15 στο πολιτικό ρεπορτάζ, γράφω και υπογράφω ότι επρόκειτο για μια γκάφα δημοσιογραφική για την οποία ούτε δόλος υπάρχει, ούτε «Πέτσινη» εντολή. Και ειλικρινά δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ κανένα μέσο ενημέρωσης και κανέναν κύριο Πέτσα.

Αντιθέτως υπερασπίζομαι το επάγγελμά μου και την ιερότητα του «off the record».

Για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, τα πιο ιερά πράγματα στο ρεπορτάζ είναι το off the record και το non paper...

Πάμε τώρα παρακάτω.

Non paper ενημερώσεις εκδίδουν και εξέδιδαν όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα στην Ελλάδα. Αν για παράδειγμα σας δείξω τα non paper που εξέδιδαν ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, ενδεχομένως να φρίξετε από την ορολογία και την χρησιμοποιούμενη ορολογία.

Το πώς θα δημοσιευθούν τα non paper και πού θα αποδοθούν, είναι δουλειά του δημοσιογράφου και του εκάστοτε Μέσου Ενημέρωσης.

Το «επίμαχο» απόσπασμα για το οποίο τόσος ντόρος έγινε, δεν προέρχονταν από κάποιο non paper προς δημοσιογράφους.

Ήταν απόσπασμα από το «σφυγμό της ημέρας» που κάθε βράδυ γύρω στις 23:00 στέλνει το Μέγαρο Μαξίμου σε βουλευτές και στελέχη της ΝΔ για να ξέρουν ποια είναι η «γραμμή» του κόμματος και της κυβέρνησης επί των θεμάτων της ειδησεογραφίας και της επικαιρότητας.

Όλες οι κυβερνήσεις είχαν και έχουν «γραμμιτζήδες» και στέλνουν τέτοιες ενημερώσεις στα στελέχη τους για να υπάρχει κοινή γραμμή στον δημόσιο λόγο και στις εμφανίσεις τους στα τηλεοπτικά κανάλια, στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες και στους ιστοτόπους.

Επειδή η διαστρέβλωση της αλήθειας στην Ελλάδα έχει γίνει εθνικό σπορ, συμπληρώνω τα ακόλουθα:

Αρκετοί πολιτικοί συντάκτες, μέσω βουλευτών, καταφέρνουν και λαμβάνουν τις non paper ενημερώσεις του Μαξίμου προς τα κομματικά στελέχη...

Παίρνουν δηλαδή αρκετοί συνάδελφοι μου το «σφυγμό της ημέρας» για να έχουν ιδίαν αντίληψη ποια είναι η γραμμή της ΝΔ επί συγκεκριμένων θεμάτων της ειδησεογραφίας.

Επαναλαμβάνω αυτό συμβαίνει εδώ και μισό αιώνα στη δημοσιογραφία.

Θυμίζω απλά για την Ιστορία ότι τους πρώτους 9 μήνες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και εν μέσω διαπραγμάτευσης με την τρόικα, οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. κυβερνούσαν μόνο με non paper και κυριολεκτώ.

Για κάθε 100 non paper, έβγαινε ένα επίσημο δελτίο Τύπου. Αυτή ήταν η αναλογία κι ας βγει κάποιος να με διαψεύσει...

Ας έλθουμε τώρα στην σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ. Το ότι ο «σφυγμός της ημέρας» του Μαξίμου έφτασε να μπει σε ένα δημοσιογραφικό κείμενο πρόκειται σαφέστατα για δημοσιογραφική γκάφα η οποία όμως δεν έχει καμία απολύτως σκοπιμότητα.

Κανένας κυβερνητικός εκπρόσωπος και κανένας εκπρόσωπος κόμματος δεν θα υποχρέωνε ποτέ μέσο ενημέρωσης να βάλει αυτούσιο non paper σε πολιτικό κείμενο. Αυτό το ξέρουν ακόμα και οι δημοσιογράφοι που από χθες γράφουν σεντόνια κατά του κ. Πέτσα και κατά συγκεκριμένων ΜΜΕ. Είναι αστείο και μόνο που υπανίσσονται κάτι τέτοιο...

Όλα τα άλλα είναι... τρίχες κατσαρές. Το λέω και το υπογράφω γιατί την δημοσιογραφία την μάθαμε στο «μάρμαρο»...

Δεν θα ξεχάσουμε κι αυτά που ξέρουμε. Αν πρέπει να χτυπήσουμε την κυβέρνηση, να το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Αλλά να το κάνουμε με σοβαρά επιχειρήματα, όχι με αστειότητες.

Τα υπόλοιπα είναι να' χαμε να λέγαμε...

