Πώς η νέα Mercedes CLA καταφέρνει να εντυπωσιάσει σε όλους τους τομείς

Του Γιάννη Σκουφή

Η ολοκαίνουργια, δεύτερη γενιά της CLA διαθέτει όλα όσα χρειάζονται για να αναδειχθεί ως το πιο συναρπαστικό μοντέλο στην κατηγορία της. Η ανατρεπτική σπορτίφ σχεδίαση με κύριο χαρακτηριστικό τις σμιλεμένες γραμμές του αμαξώματος, το ελκυστικό ανάγλυφο στο καπό και τη ρέουσα γραμμή της οροφής δημιουργούν ένα επιβλητικό σύνολο. Ταυτόχρονα τα φαρδιά μετατρόχια διασφαλίζουν ένα επιβλητικό παρουσιαστικό, αλλά και κορυφαία οδηγικά χαρακτηριστικά.

Οι δυναμικοί προφυλακτήρες, η εμφατική μάσκα, τα παράθυρα δίχως πλαίσιο και πολλές άλλες λεπτομέρειες δημιουργούν ένα πανέμορφο αυτοκίνητο που μοιάζει σα να κινείται, ενώ είναι σταματημένο! Ταυτόχρονα, τα LED φωτιστικά σώματα δημιουργούν ένα μοναδικό φωτεινό ίχνος στο σκοτάδι με τους προαιρετικούς προβολείς Multibeam LED να προσφέρουν βέλτιστη ορατότητα. Ανάμεσα στις σημεία τεχνολογικής υπεροχής της νέας Mercedes CLA συγκαταλέγεται ο απίστευτα χαμηλός αεροδυναμικός της συντελεστής (Cd: 0,23) που θέτει νέα πρότυπα. Για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν ακόμη περισσότερο, υπάρχει η επιλογή AMG Line με πακέτο εξωτερικού και εσωτερικού συνυφασμένο με τις εκδόσεις υψηλών επιδόσεων, ενώ στη διάρκεια του πρώτου της χρόνου, η νέα CLA θα διατίθεται και ως Edition 1.

Η ψηφιοποίηση και η συνδεσιμότητα αποτελούν έννοιες της καθημερινότητάς μας. Έτσι και η νέα CLA δεν είναι απλά το πιο εμπνευσμένο αυτοκίνητο στην κατηγορία του, αλλά και αυτό με τον υψηλότερο βαθμό τεχνητής νοημοσύνης προικισμένο με τον γενετικό κώδικα της A-Class. Το MBUX προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία στο εσωτερικό της, παρέχοντας όλες τις λειτουργίες και τις πληροφορίες στους επιβάτες με τον πιο εύκολο και τον πιο διασυνδεμένο τρόπο. Το μόνο που έχετε να πείτε είναι «Hey Mercedes» και ως ένας… αόρατος βοηθός το MBUX είναι εκεί για να απαντήσει σε κάθε σας απορία.

Τα υψηλής ποιότητας υλικά και η κάθε λεπτομέρεια στο εσωτερικό υποδηλώνουν τον ιδιαίτερα σύγχρονο χαρακτήρα της CLA. Στο ταμπλό κυριαρχούν οι δύο οθόνες (έως 10,25 ίντσες) υψηλής ευκρίνειας, που βρίσκονται πίσω από ένα ενιαίο κρύσταλλο, δημιουργώντας έναν μοναδικό στην αυτοκινητοβιομηχανία ελεύθερο πίνακα οργάνων. H οθόνη πολυμέσων είναι αφής και επιτρέπει στον οδηγό τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο μενού της, ενώ υποστηρίζεται ανέπαφος έλεγχος με χειρονομίες ή χειρισμός μέσω του touchpad.

Τα προαιρετικά κλιματιζόμενα εμπρός καθίσματα με λειτουργία μασάζ, οι κομψοί φωτιζόμενοι αεραγωγοί, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός καμπίνας με έως 64 χρώματα και το προαιρετικό surround ηχοσύστημα Burmester δημιουργούν ένα μοναδικό περιβάλλον. Παράλληλα τα πακέτα ελέγχου άνεσης Energizing βασίζονται σε έναν έξυπνο αλγόριθμο που αντιλαμβάνεται και διαχειρίζεται τις σχετικές λειτουργίες (π.χ. το χρώμα φωτισμού, τη μουσική, τα προαιρετικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ κ.ά.) λαμβάνοντας υποδείξεις και δεδομένα ακόμη και από συνδεδεμένες wearable συσκευές (π.χ. το vivoactive 3 smartwatch της Mercedes-Benz).

Η νέα Mercedes CLA προσφέρει οποιοδήποτε τρόπο σύνδεσης smartphone, ενώ παράλληλα υπάρχει και θέση ασύρματης φόρτισης. Μία εντυπωσιακή λειτουργία είναι η δυνατότητα ξεκλειδώματος με αναγνώριση του smartphones σας. Παράλληλα, με το Mercedes me connect μπορείτε να βλέπετε εύκολα online, στο Mercedes me portal ή στην εφαρμογή Mercedes me App, σημαντικά στοιχεία του αυτοκινήτου, όπως τα χιλιόμετρα, η πίεση ελαστικών και η στάθμη του καυσίμου.

Το πακέτο υποβοήθησης οδήγησης συνδυάζει τα πιο προηγμένα συστήματα υποβοήθησης με τα συστήματα ασφάλειας. Στον δρόμο προς την αυτόνομη οδήγηση, σας υποστηρίζουν μοντέρνα συστήματα αισθητήρων κατά τη διεύθυνση, την αλλαγή λωρίδας ή την προσαρμογή ταχύτητας. Έτσι μπορούν να αναγνωρίζονται κίνδυνοι, να εμφανίζονται προειδοποιήσεις και, σε περίπτωση ανάγκης, να πραγματοποιούνται ελιγμοί πέδησης.

Με το πάτημα ενός κουμπιού, το DYNAMIC SELECT προσφέρει διάφορα προγράμματα οδήγησης, που μεταβάλλουν ανάλογα τα χαρακτηριστικά του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, της ανάρτησης ή του συστήματος διεύθυνσης.

Η τεχνολογική υπεροχή της νέας CLA δημιουργήθηκε με ένα βασικό σκοπό. Για άνετες, σβέλτες και το κυριότερο ασφαλέστατες διαδρομές που εγγυάται το εξελιγμένο πλαίσιο πάνω στην οποία βασίζονται αποδοτικοί κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου.

Όπως στην A-Class και την B-Class, ο δίλιτρος πετρελαιοκινητήρας κινεί την CLA 200 d (150 ίπποι, 109 γρ. CO2/χλμ.) και την CLA 220 d (190 ίπποι, 114 γρ. CO2/χλμ.), ενώ και οι δύο συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων. Αξιοσημείωτο είναι πως ο νέος κινητήρας OM 654 πληροί το πρότυπο Euro 6d2, το οποίο θα γίνει υποχρεωτικό για τα νέα μοντέλα από την 1.1.2020.

Στη βάση της γκάμας φιγουράρει η CLA 180 με κινητήρα 1.332 κυβικών, με 136 ίππους και 200 Nm ροπής (μικτή κατανάλωση καυσίμου 5,7-5,5 λίτρα/100 χλμ., μικτές εκπομπές CO2 130-125 γρ./χλμ.), καθώς και η CLA 180 d με τον diesel των 1.461 κυβικών των 116 ίππων και των 260 Nm (μικτή κατανάλωση καυσίμου 4,3-4,0 λίτρα/100 χλμ., μικτές εκπομπές CO2 112-105 γρ./χλμ.). Και οι δύο εκδόσεις συνδυάζονται με χειροκίνητο κιβώτιο. Ψηλότερα τοποθετούνται οι δίλιτρες CLA 220 και CLA 250 με 190 και 224 ίππους αντίστοιχα, ενώ στην κορυφή τοποθετούνται η AMG CLA 35 4MATIC με 306 ίππους καθώς και η top AMG CLA 45 4MATIC με τον πιο ισχυρό σύνολο 2.000 κυβικών εκατοστών του κόσμου που στην έκδοση του S αποδίδει 421 ίππους.

Η νέα Mercedes CLA είναι ένα πραγματικά ονειρικό αυτοκίνητο, που μπορεί κάποιος να αποκτήσει από 32.250 ευρώ.