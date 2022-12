Νίκος Μουτσινάς: Γιατί να μην πάρουν την εκπομπή να πάει στο Netflix;

Μια διαδικτυακή εκπομπή βγήκε στους δρόμους και έκανε ένα διαφορετικό γκάλοπ στους πολίτες της πόλης. Το γκάλοπ αφορούσε τον Νίκο Μουτσινά και το «Καλό Μεσημεράκι». Θα ήθελαν οι τηλεθεατές να τον θαυμάσουν και εκτός συνόρων...

Η διαδικτυακή εκπομπή «Μπες στο πλάνο» πραγματοποίησε ένα γκάλοπ που αφορούσε την εκπομπή «Καλό μεσημεράκι» και το αν ο Νίκος Μουτσινάς θα μπορούσε να… πάει στο Netflix.

Οι απαντήσεις που έδωσαν οι τηλεθεατές προβλήθηκαν και στο Καλό μεσημεράκι με τον Νίκο Μουτσινά να κάνει το δικό του χιουμοριστικό σχόλιο.

«Its true. I will go to Netflix with subtitles. English subtitles for my followers all over the world. Πλάκα πλάκα γιατί να μην πάρουν την εκπομπή να πάει στο Netflix; Ένα εκατομμύριο είναι του Παπακαλιάτη. Εμάς ένα μύριο είναι την ημέρα, καναλάρα! Θα ήταν ωραίο να πάει η δική μας» ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Ή ας πάει η KatKen. Αυτή είναι η πρόταση μου στην Ευρώπη και θα την κλικάρω», είπε με αστείρευτο χιούμορ ο Νίκος Μουτσινάς.

