Ο καναδός ράπερ Ντρέικ ανακοίνωσε πως αποσύρεται προσωρινά, επικαλούμενος λόγους υγείας

Λίγες εβδομάδες προτού γιορτάσει τα 37α γενέθλιά του, ο καναδός ράπερ Ντρέικ (Drake) ανακοίνωσε πως θα αποσυρθεί «για περίπου ένα έτος, ίσως λίγο περισσότερο» προκειμένου να επικεντρωθεί στην κατάσταση της υγείας του, επικαλούμενος προβλήματα που αντιμετωπίζει με το στομάχι του.

Μιλώντας χθες Παρασκευή σε ραδιοφωνική εκπομπή, ο καναδός ράπερ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πρέπει να επικεντρωθώ στην κατάσταση της υγείας μου και να σταθώ ξανά στα πόδια μου». Καθησύχασε τους θαυμαστές του, λέγοντας ότι «δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό», συμπληρώνοντας ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με το στομάχι του εδώ και αρκετά χρόνια. «Θα κλειδώσω για λίγο την πόρτα του στούντιο», τόνισε.

Κατόπιν τούτου, οι προγραμματισμένες για τους επόμενους μήνες συναυλίες του Ντρέικ στις ΗΠΑ ματαιώθηκαν.

Η ανακοίνωση συνέπεσε χρονικά με την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ με τίτλο «For All The Dogs», για το εξώφυλλο του οποίου ο Ντρέικ επέλεξε μια ζωγραφιά του 5χρονου γιου του. Ο μικρός Αντόνις εμφανίζεται στο βίντεο κλιπ ενός εκ των τραγουδιών του άλμπουμ, με τίτλο «8AM in Charlotte».