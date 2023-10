Toni Braxton: Γιόρτασε τα 56α γενέθλιά της με μια... σχεδόν γυμνή φωτογραφία της

Με έναν αν μη τι άλλο αποκαλυπτικό τρόπο γιόρτασε τα γενέθλιά της η διάσημη τραγουδίστρια Toni Braxton

Η Toni Braxton έγινε 56 ετών και γιόρτασε την ξεχωριστή ημέρα δημοσιεύοντας στον λογαριασμό της στο Instagram μία αποκαλυπτική φωτογραφία της στην οποία ποζάρει γυμνή, καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία με μια ρόμπα.

«Φοράω την γενέθλια φορεσιά μου» σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της σέξι φωτογραφίας της και συγκέντρωσε πολλά σχόλια από τους θαυμαστές της.

Η διάσημη τραγουδίστρια Toni Braxton που έγινε παγκόσμια γνωστή μέσα από την μεγάλη επιτυχία «Unbreak my heart» γιόρτασε τα 56α γενέθλιά της με τον πιο σέξι τρόπο. Για όσους δεν γνωρίζουν η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η Toni Braxton που γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1967 είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, μουσικός, δισκογραφική παραγωγός και πιανίστα.

Έχει κερδίσει 6 βραβεία Γκράμι, 7 βραβεία AMA και 9 βραβεία Billboard. Είναι μία από τις πιο επιτυχημένες Αμερικανίδες τραγουδίστριες σε όλο τον κόσμο καθώς έχει καταφέρει να πουλήσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια αντίτυπα των δίσκων της.

Η Braxton έφτασε στην πρώτη θέση των Αμερικανικών charts με το ομώνυμο πρώτο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε το 1993 και περιείχε μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες όπως το Love Shoulda Brought You Home, το Another Sad Love Song, το Breathe Again και το You Mean the World to Me.

Συνέχισε την πορεία της με μεγάλη επιτυχία και στο επόμενο άλμπουμ της Secrets, το οποίο είχε απρόσμενα τεράστια εμπορική απήχηση και έβγαλε τις #1 επιτυχίες "You're Makin' Me High" και "Unbreak My Heart".

Το δεύτερο μετατράπηκε στο 4ο πιο επιτυχημένο κομμάτι στις Η.Π.Α. για τη δεκαετία του 1990, ενώ είναι στη λίστα με τα 100 πιο εμβληματικά singles όλων των εποχών παγκοσμίως. Παρ' όλη την επιτυχία της, η Braxton το 1998 κήρυξε πτώχευση εξαιτίας κακής οικονομικής διαχείρισης από πλευράς της ίδιας, αλλά και της ομάδας των λογιστών της.

Το 2000 επέστρεψε με το #1 σε πωλήσεις άλμπουμ The Heat το οποίο περιλάμβανε την επιτυχία "He Wasn't Man Enough". Έκτοτε έχει κυκλοφορήσει αρκετούς δίσκους με εμφανώς χαμηλότερο εμπορικό αντίκτυπο. Στις 6 Οκτωβρίου 2010 ανακοινώθηκε ξανά ότι η Μπράξτον είναι σε πτώχευση και ότι χρωστάει υπέρογκα ποσά που άγγιζαν τα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2011 έκανε πρεμιέρα στο WE Tv ένα reality show με τίτλο Braxton Family Values, όπου συμμετέχουν η Μπραξτον μαζί με τις αδελφές της.