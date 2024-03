Σάρον Στόουν: Αυτός είναι ο παραγωγός που με έβαλε να κάνω έρωτα με συμπρωταγωνιστή μου

Η Σάρον Στόουν, είχε αναφέρει την υπόθεση στα απομνημονεύματά της το 2021

Η Σάρον Στόουν σε δηλώσεις που παραχώρησε αποκάλυψε την ταυτότητα του παραγωγού που την πίεσε να συνευρεθεί ερωτικά με έναν συμπρωταγωνιστή της για πρώτη φορά καθώς και τον ηθοποιό με τον οποίο πιέστηκε να έρθει κοντά για να έχουν καλύτερη «χημεία» στην μεγάλη οθόνη.

Η 66χρονη ηθοποιός, είχε αναφέρει την υπόθεση στα απομνημονεύματά της το 2021 χωρίς όμως να αποκαλύψει ονόματα αλλά τώρα αποκάλυψε ότι ο παραγωγός ήταν ο Robert Evans, ο ηθοποιός ήταν ο αδερφός του Άλεκ Μπάλντουιν, Γουίλιαμ, και η ταινία ήταν το Sliver το 1993.

Ο Evans, ο οποίος πέθανε το 2019, ήταν επίσης παραγωγός στις επικές ταινίες Chinatown, The Cotton Club αλλά και επικεφαλής παραγωγής στην Paramount για τις επίσης ταινίες σταθμούς στον κινηματογράφο: The Godfather, The Italian Job, True Grit και The Great Gatsby.

Το Sliver ήταν η επόμενη ταινία της Σάρον Στόουν μετά την τεράστια επιτυχία που είχε με το Βασικό Ένστικτο.

Μιλώντας στο podcast του Louis Theroux, είπε: «Περίμεναν να τους φέρω άλλη μια τεράστια επιτυχία και μου έδωσαν την έγκριση του κάστινγκ και μου έδωσαν όλες αυτές τις εγκρίσεις, αλλά στη συνέχεια, όταν ήρθε η ώρα να το κάνω, τα πήραν πίσω». «Μετά άρχισαν να με κατηγορούν για τα λάθη τους και έκαναν τρομερά λάθη στον τρόπο που προσλάμβαναν σκηνοθέτες και καστ». «Και μέσα σε όλα μου ζήτησαν να κάνω σεξ με τον συμπρωταγωνιστή μου», είπε η διάσημη ηθοποιός.