Αυτές είναι οι τροφές που θα σε βοηθήσουν να μαυρίσεις

Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, ατελείωτες ώρες στην παραλία, κοκτέιλς με την παρέα, ξεκούραση και ξεγνοιασιά, και εννοείται μαύρισμα. Γιατί τι θα έχεις να θυμάσαι από τις διακοπές αν δεν έχεις μαυρίσει; Προφανώς και θα έχεις άπειρες όμορφες στιγμές να θυμάσαι, όμως και το μαύρισμα θα σε συντροφεύει για λίγο ακόμη όταν θα γυρίσεις στο γραφείο και θα αναπολείς τις όμορφες στιγμές.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το φετινό καλοκαίρι δεν είναι ίδιο με κανένα από τα προηγούμενα και επειδή πολλοί αναφέρουν πως μας περιμένει δύσκολος χειμώνας, καλό θα ήταν όσες μέρες κι αν λείψεις να ξεκουραστείς όσο μπορείς περισσότερο γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα συναντήσουμε στην πορεία με τον κορονοϊό, οπότε τώρα που σου δίνεται η ευκαιρία κάνε ότι καλύτερο για εσένα. Σε αυτές τις διακοπές διασκέδασε, κάνε περισσότερα μπάνια και μαύρισε όσο περισσότερο γίνεται.

Και μιας και αναφερθήκαμε πολλές φορές στο μαύρισμα, έχουμε να σου πούμε κάτι. Γνωρίζεις πως υπάρχουν τροφές που σε βοηθούν να μαυρίσεις πιο γρήγορα; Θα σου πούμε παρακάτω ποιες είναι, εσύ απλά φρόντισε να τις βάλεις στη διατροφή σου, και αν ήδη τις έχεις να τρως πιο συχνά. Εκτός από το αντηλιακό λοιπόν, που είναι το πιο σημαντικό, μεγάλο ρόλο παίζουν και οι παράγοντες που ενεργοποιούν τη μελανίνη, και δεν είναι άλλοι από μερικές τροφές, τα Α και Β καροτένια, αλλά και οι βιταμίνες Α και Ε που βοηθούν το δέρμα να μαυρίσει εντονότερα.

#1. Καρότα

Προφανώς! Τα καρότα ήταν πάντα γνωστά για την αλλαγή του χρώματος του δέρματος, αλλά δεν θα σε κάνουν πορτοκαλί, όπως μερικοί πιστεύουν. Αντ 'αυτού, τα υψηλά επίπεδα καροτενοειδών τους θα σου δώσουν την τέλεια, ηλιόλουστη λάμψη που όλοι αναζητούν. Έχουν επίσης πολλή βιταμίνη Α, η οποία μπορεί να βελτιώσει την όραση και να προστατεύσει το δέρμα σου από βλάβες από τον ήλιο. Μόνο ένα μεσαίο καρότο σου παρέχει 200% της καθημερινής συνιστώμενης πρόσληψης βιταμίνης Α.

#2. Πεπόνι

Όσο το καλοκαίρι περνά και η ζέστη προχωρά ακάθεκτη πάντα φροντίζουμε να παραμένουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ενυδατωμένοι. Αν δεν είσαι λάτρης του νερού βέβαια μπορείς να πάρεις και να φας φρούτα και να πάρεις την απαιτούμενη ποσότητα νερού. Το πεπόνι, ειδικότερα, μπορεί να σε βοηθήσει τους καλοκαιρινούς μήνες με την υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και ηλεκτρολύτες. Το πεπόνι είναι περίπου 90% νερό και παίρνει το πορτοκαλί χρώμα του από τα καροτενοειδή. Έτσι, για να αποφύγεις την αφυδάτωση και την καύση του δέρματος από τον ήλιο, φάε μια φέτα πεπόνι.

#3. Μπρόκολο

Τα εσπεριδοειδή δεν είναι οι μόνες τροφές που μπορείς να πάρεις την ημερήσια δόση βιταμίνης C. Γνωρίζεις ότι ένα φλιτζάνι μπρόκολο έχει περισσότερο από το διπλάσιο της ποσότητας βιταμίνης C από ένα ολόκληρο λεμόνι; Η βιταμίνη C είναι σημαντική για την προστασία από τις ανοσολογικές ανεπάρκειες καθώς και για την ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου που βοηθά τον οργανισμό να επουλώσει γρήγορα τις πληγές. Έτσι, ο συνδυασμός καροτενοειδών και βιταμίνης C στο μπρόκολο μπορεί να βελτιώσει το χρώμα και τη λειτουργία του δέρματός σου, καθιστώντας αυτό το λαχανικό έναν άλλο τρόπο για να σε βοηθήσει να αποκτήσεις αυτό το ηλιοκαμένο χρώμα.

#4. Μάνγκο

Έχεις ακούσει που λένε πως ένα μάνγκο την ημέρα μπορεί να διατηρήσει το μαύρισμα σου όοοολη μέρα; Οκ στα αγγλικά η έκφραση κάνει καλύτερη ομοιοκαταληξία, αλλά κατάλαβες τι θέλαμε να πούμε πάνω κάτω. Αυτό το ξινό τροπικό φρούτο μπορεί να βρεθεί σε κάθε μενού με smoothies σε ολόκληρη τη χώρα και για καλό λόγο. Όχι μόνο είναι γεμάτο καροτενοειδή που ενισχύουν το μαύρισμα, τα μάνγκο έχουν αντιοξειδωτικά (όπως η κουερσετίνη, η αστραγαλίνη και το γαλλικό οξύ) που έχουν αποδειχθεί ότι προλαμβάνουν τον καρκίνο του παχέος εντέρου, τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του προστάτη και τη λευχαιμία.

#5. Πιπεριές

Οι κόκκινες πιπεριές παίρνουν το έντονο χρώμα τους από καροτενοειδή, αλλά η κατανάλωσή τους δεν θα κάνει το δέρμα σου κόκκινο. Αυτά τα καροτενοειδή λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως σε όλα τα άλλα λαχανικά και σου δίνουν την αγαπημένη σου μπρονζέ, καλοκαιρινή λάμψη.

Άλλες τροφές είναι οι ντομάτες, το σπανάκι, τα σαγκουίνια, τα κεράσια, οι γλυκοπατάτες, η κολοκύθα, τα ροδάκινα και το kale.